ＮＸワンビシアーカイブズ、「デジタル化・ＤＸ推進展」に出展　～「WAN-RECORD Plus」 AI活用を実現するＤＸソリューションを展示～

株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社のグループ会社である株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ（代表取締役社長：高橋 豊 以下、ＮＸワンビシアーカイブズ）は、株式会社イノベントが主催する「デジタル化・DX推進展(ODEX)」（会期：2026年5月13日(水)～2026年5月15日(金)、会場：東京ビッグサイト）に出展いたします。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

本展示会は、自治体・企業の業務効率化・働き方改革・経営基盤強化、様々な部門のDX化を実現するために開催されるDX総合展です。ＮＸワンビシアーカイブズのブースでは、生成AI機能が搭載された、長期的にデータを整備・継承し、散在するデータを資産に変えるコンテンツ管理ストレージ「WAN-RECORD Plus」をはじめ、AIによる高精度・高速なデータ化と、プロのオぺレーターの管理で信頼性の高いデータをご提供する「SmartRead PLUS+」、電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」、電子化サービスなどを展示いたします。実際の操作画面をご覧いただきながら、操作性や特徴をわかりやすくご紹介、AIを活用してお客様の抱える課題を解決するDXソリューションをご提案いたします。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

【出展概要】

名称 ：デジタル化・DX推進展(ODEX)

会期 ：2026年5月13日(水)～2026年5月15日(金) 3日間

開場時間 ：10：00～17：00

会場 ：東京ビッグサイト

出展区画 ：小間番号： W3-50

展示会詳細 ：公式ホームページ（https://odex-telex.jp/lp）をご確認ください。

主催者 ：株式会社イノベント

【ご来場方法】

展示会にお越しの際には、下記URLよりお申込みをお願いいたします。（招待状ダウンロード無料）

（https://innovent-expo.jp/odex/entry/）

【会場内にて専門セミナー（出展社セミナー）を開催いたします！】

本セミナーでは書類から自動で必要な情報を抽出し、内容を判定・整理できるＡＩ機能の活用によって、請求書や契約書に代表される様々な書類の事務処理を効率化する方法について、モデルケースを元に解説いたします。

ＡＩを活用することで可能になることや使い方を知っていただき、業務効率化に役立てていただければと考えています。

《お申込みはこちら》 :https://innovent-expo.jp/odex/seminar/detail/#C-13

【株式会社ＮＸワンビシアーカイブズについて】

商号 ：株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ

URL ：https://www.wanbishi.co.jp/

本社 ：東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズ オフィス

代表者 ：高橋 豊

事業内容：データ・ソリューション事業

保険代理店事業（生命保険・損害保険）

【本リリースに関する問い合わせ先】

株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ

事業開発部マーケティング室

TEL：03-5425-5300 E-Mail : marketing@wanbishi.co.jp