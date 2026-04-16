FILA x ROSE BUD 26SS CAPSULE COLLECTION

株式会社ビーズインターナショナル

株式会社ビーズインターナショナル（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：西方雄作）が運営するレディース向けセレクトショップ「ROSE BUD（ローズ バッド）」とイタリア発のブランド「FILA（フィラ）」による2026SS CAPSULE COLLECTIONが4月17日（金）よりROSE BUDオンラインにて、4月18日（土）よりROSE BUD全店舗にて発売を開始いたします。



FILAは、1911年、イタリアのビエラで生まれました。イタリア生まれの正当な血統、イタリアのスタイル、情熱、創造性、そしてイタリア人気質がFILAの起源であり、それを今に引き継いでいます。

FILAは、競争や記録への挑戦といったことよりも、観たり参加したりということを日々の生活の中で楽しむことでスポーツとかかわっています。

現在ではテニス、ゴルフを中心としたウェアやシューズに加え、「FUN FEEL LIFE」として、FILAのスポーツライフスタイルを表現していきます。



初のコラボレーションとなる今回のコレクションではFILAが持つオーセンティックなスポーツヘリテージを、現代のストリートへと再解釈。テニスコートの気品と、都会的なムードが交差する「NEO PREPPY STYLE」として、上質な素材感と洗練されたシルエットのアイテムは、それぞれROSE BUDを彷彿とさせるオリジナルのローズデザインが落としこまれています。日常のあらゆるシーンをアップデートした、伝統と革新が融合した、タイムレスな魅力溢れるコレクションをお楽しみください。

V-NECK VEST

PRICE：\11,990

COLOR：WHITE / NAVY

SIDE LINE PLEATED SKIRT

PRICE：\15,950

COLOR：WHITE / NAVY

BI-COLOR BOSTON BAG

PRICE：\11,000

COLOR：NAVY

KNITTED POLO SHIRT

PRICE：\13,970

COLOR：WHITE / NAVY

FILA ROSE T-SHIRTS

PRICE：\8,910

COLOR：WHITE / PURPLE

■発売日

2026年4月17日（金） ROSE BUD公式オンラインストアにて発売開始

2026年4月18日（土） ROSE BUD全店舗にて発売開始（※アウトレット店は除く）

■発売店舗情報

ROSE BUD公式オンラインストア： https://rosebud-web.com/

ROSE BUD 新宿

☎︎03-53682-767

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿 地下2階

平日 11:00-20:00 土日祝 10:30-21:00

ROSE BUD 札幌

☎︎011-209-5244

〒060-0005 北海道札幌市中央区北五条西２丁目 札幌ステラプレイス EAST 2F

10:00-21:00

ROSE BUD mozoワンダーシティ

☎︎052-982-7090

〒450-0002 愛知県名古屋市西区二方町40 mozoワンダーシティ 1F

10:00-21:00

ROSE BUD 梅田

☎︎06-6151-1244

〒530-8558 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア3F

10:30-20:30

ROSE BUD 天王寺

☎︎06-6773-5375

〒543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ本館2F

11:00-21:00

ROSE BUD なんばシティ

☎︎06-6556-7451

〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 なんばシティ本館B1F

11:00-21:00

ROSE BUD 広島

☎︎082-248-7474

〒730-0035 広島県広島市中区本通10－1 広島パルコ本館2F

10:00-20:30

ROSE BUD 福岡

☎︎092-235-7263

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神２丁目１１－１ 福岡PARCO本館 4F

10:00-20:30

ROSE BUD 鹿児島

☎︎099-248-9511

〒892-0826 鹿児島県鹿児島市呉服町6-5 マルヤガーデンズ1F

10:00-20:00

[About ROSE BUD]

1993年、原宿と渋谷を結ぶ明治通り沿いにレディースセレクトショップの先駆けとしてROSE BUDは誕生しました。

豊富なカラー、ファブリックを使用した様々なアイテムを展開するオリジナルブランド「ROSE BUD」をはじめ、アメリカ、ヨーロッパを中心に世界中からセレクトしたインポートブランドからモード感溢れるドレスやデニムブランドが揃い、旅先で新しい発見をしたかのような感動を与えるセレクトショップです。

”ROSE BUD”は英語でバラの蕾の意味です。

バラの蕾には希望といった花言葉があり、大切に育てられた蕾が花を咲かせて実になるように、ROSE BUDを通して出会った人々の縁を大切に未来へ繋げていきたいという思いが込められています。

Instagram： https://www.instagram.com/rosebud_official_