【ご家族の歩みに寄り添うフォーマル】お受験専門ブランド「Legato」新店舗オープン

株式会社キャット（本社 : 東京都渋谷区、代表取締役社長 柳澤誠治）は、4月～5月にかけて新たにお受験専門ブランド「Legato（レガート）」の新店舗を3店舗オープンいたします。

株式会社キャット

お受験に必要な端正な佇まいを引き立てるフォーマル服ながらも、お子さまが自分らしさを発揮できるよう、やさしく身体に寄り添う着心地を実現したアイテムを展開する「Legato（レガート）」。1958年の創業からキッズフォーマルに特化したものづくりを続け、キッズフォーマルブランド「CHOPIN（ショパン）」でお受験服ならではのパターンの研究に磨きをかけてきた株式会社キャットのこれまでの歩みの先に生まれた、新たな提案となるブランドです。

これからお受験を考えているご家族も、本番に向けてご準備を進める方にも、安心してお選びいただけるラインナップをご用意してまいります。

オープン記念キャンペーン

東急百貨店 吉祥寺店ではオープンを記念して、キャンペーンを実施します。

■オープニングセール開催

期間：4月18日(土)～4月29日(水・祝)

夏のワンピースやセットアップを一足先にお得にお買い求めいただけます。

■ノベルティキャンペーン

期間：4月23日(木)～5月6日(水・祝)

先着30名様に、10,000円(税込)以上お買い上げで「リバーシブルレッスンバッグ」をさしあげます。

店舗情報

【4月18日(土) OPEN】CHOPIN 東急百貨店 吉祥寺店

〒180-8519

東京都武蔵野市吉祥寺本町2-3-1 6F ベビー・キッズ売場



【5月2日(土) OPEN】Legato・CHOPIN 五反田TOCビル店

〒141-0031

東京都品川区西五反田7-22-17 B1F（APRIRE by CHOPINアウトレット併設）

【5月13日(水) OPEN】CHOPIN 新宿高島屋店

〒151-8580

東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目24番2号 9F こども服売場

ブランド情報

Legato（レガート）

HP：https://legato-tokyo.com/

Instagram：legato_tokyo(https://www.instagram.com/legato_tokyo)