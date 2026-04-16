『マイナビハイダン 2026 高校生応援企画 -第5弾-』開催報告！

株式会社アノマリー

株式会社アノマリー (本社：東京都世田谷区、代表取締役CEO：神田勘太朗) は、青春をダンスに捧げた高校生ダンス部の日本一を決定する「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026」(マイナビハイスクール ダンス コンペティション ニセンニジュウロク)の予選大会を開催しています。

この度、「一人ひとりに寄り添い、多様なキャリアを応援したい。」という株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井俊介）の想いのもと、「マイナビハイダン 2026 高校生応援企画 -第5弾-」を開催いたしました。

今回は、柴島高等学校にて、HIPHOPチーム V-RAZEに所属し唯一無二のスタイルを武器に活動されるRYUJY氏がダンス指導を行い、高校生たちにさらなるスキルアップの機会を提供しました。

さらに、一日限りの特別講義「キャリアトーク」を実施し、“ダンサー“という夢を叶えたRYUJY氏に高校生から様々な質問をし、高校生がキャリアの一歩を踏み出すきっかけを創出しました。

■『マイナビハイダン 2026 高校生応援企画 -第5弾-』について

今回の高校生応援企画は、「一人ひとりに寄り添い、多様なキャリアを応援したい。」というマイナビの想いから誕生しました。高校生ダンス部日本一を目指す学生たちに向け、更なるスキルアップの機会を提供するとともに、講師による一日限りの特別講義も開催しました。

講義では夢を叶えた先輩として、指針や目標なども伝授し、高校生による質疑応答も実施し、高校生がキャリアの一歩を踏み出すきっかけを創出しました。

■『マイナビハイダン 2026 高校生応援企画 -第5弾-』実施レポート

RYUJY氏、高校時代を振り返る！

トークセッションの冒頭、話題は講師を務めたRYUJY氏の「高校時代」へ。

RYUJY氏は、今の華やかな活躍からは想像もつかない、当時の自分について、赤裸々に告白しました。

参加したダンス部の生徒たちも、真剣な表情で自身の今の状況と重ね合わせながら耳を傾けていました。

RYUJY氏のキャリアの転機とは。

人生の「分かれ道」について語る場面では、RYUJY氏がプロの道へ進むことを決めた決定的な瞬間が明かされました。

「進路を選ぶ際、迷いがなかったわけではありません。でも、最終的に自分の背中を押したのはダンスへの気持ちでした」 と振り返り、挫折や不安をどう乗り越えてきたかという具体的なエピソードを披露しました。

RYUJY氏による特別指導

トークセッション後に実施された、ダンスワークショップではRYUJY氏の直接指導を通し、表現の喜びを爆発させ、イベントは盛況のうちに幕を閉じました。

■指導者の紹介

RYUJY

男らしさ全開のHIPHOPチーム、V-RAZEに所属し、手足の長さ、ガタイの大きさ、音に繊細なアプローチをかけ、感情溢れ出る灼熱のエナジーさは誰にも真似できない唯一無二のスタイル。

好きだけじゃ終わらせない。HIPHOPを武器に、自分の人生をこの踊りで切り拓いていく!!!!

Logos Dance School / Aqua Dance School 統括代表。

■「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026」について

全国の高等学校および高等学校に準じる教育機関に在学中の学生を対象としたダンスコンテストです。2015年よりスタートし今期で11回目の開催となります。予選大会は関東、関西、東北、中部、九州の合計5地区で開催いたします。

各予選通過校は2026年4月に行われる決勝大会「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 FINAL」へと勝ち進み、高校生活を全身全霊でダンスにかけたダンス部の日本一が決定します。

今シーズンは予選の入賞枠が3つ拡大し、ポイントの付与対象者が増えます。予選終了後、ポイントランキングにより決勝通過を決めるファイナルチャレンジを行います。

マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION オフィシャルWEBサイト：https://high-dan.com/