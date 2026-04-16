飲食店制服の新スタンダードに。特許取得の「ロールイン・パンツ(R)」が累計販売本数50万本突破

MNインターファッション株式会社

MNインターファッション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉本一心）のグループ会社であるユニフォームメーカー、株式会社サーヴォ（本社：東京都中央区、代表取締役：植田 文裕）は、自社開発の裾上げ不要の特許取得ボトムス「ロールイン・パンツ(R)」の累計販売本数が50万本を達成しました。

飲食店・サービス業界や医療現場での導入が進み、業務効率化とコスト削減を実現する革新的なアイテムとして注目を集めています。

「ロールイン・パンツ(R)」は、裾に4cmまたは5cm幅の芯を貼ることで、内側に折り返すだけで丈を固定できるボトムスです。

従来、ユニフォームの裾上げは縫製や接着など、手間とコストがかかる作業でした。特に、スタッフの入れ替わりが多い飲食店やサービス業現場では、個々のスタッフに合わせたボトムスの購入が大きなコストとなっていました。

サーヴォが開発した「ロールイン・パンツ(R)」は、裾を手で折り込むだけで簡単に丈調整ができる特許技術（※）を採用。道具不要で誰でもすぐに調整可能なほか、何度でも繰り返し丈を変更できるため、ユニフォームの共用やサイズ変更が頻繁な職場に最適です。

※特許取得：ロールイン・パンツ(R)（特許第6530476号／商標登録第6079198号）

累計販売本数50万本突破の背景には、飲食・サービス業界を中心に採用が拡大していることに加え、医療・介護現場においても高い利便性が評価されている点が挙げられます。加えて、裾上げ不要という特長により、従来発生していたユニフォームの追加購入コストや丈調節の作業負担を軽減。コスト削減と業務効率化を求める現場ニーズと合致し、幅広い業種で支持を獲得しています。

サーヴォは、今後もさらなる機能性向上とデザインバリエーションの拡充を進め、ユニフォーム業界における「裾上げ不要」の新常識を広げていきます。

＜関連リンク＞

・特許取得ボトムスにマタニティ版が新登場！総合ユニフォームメーカーのサーヴォが発表。(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000048174.html)

・ユニフォームの裾上げとは？便利な裾上げ不要パンツもご紹介！(https://www.style-ist.jp/ext/roolin_pants/index.html)（サーヴォ公式通販サイト）

【商品特長】

・4cmまたは5cm間隔で丈調整が可能（商品によって異なる）

・道具不要で、すぐに調整可能

・何度でも調整可能で、長期使用に対応

【ラインナップ】

・飲食店・接客サービス業向け

・医療白衣・ナース服向け

・マタニティ対応モデルも

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社サーヴォ 事業開発部

メール：info@style-ist.jp

電話：03-6861-8425

受付時間：平日9:30～17:00

■会社概要

株式会社サーヴォ

会社名 ： 株式会社サーヴォ

所在地 ： 東京都中央区日本橋大伝馬町11-8 フジスタービルディング日本橋8F

設立 ： 1961年

代表者 ： 代表取締役社長 植田 文裕

事業内容： ユニフォームの企画・生産・管理運用

URL ： https://www.servo-uni.com/

公式通販サイト：https://www.style-ist.jp/

MNインターファッション株式会社

会社名：MNインターファッション株式会社（MN Inter-Fashion Ltd.）

代表取締役社長 ：吉本一心

本社：東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー

事業内容：機能資材、機能テキスタイル、産業資材並びにアパレル・服飾雑貨製品、ホームファッション等の調達・販売、ブランドマーケティング、その他繊維・ファッション関連事業

URL：https://mn-interfashion.com(https://mn-interfashion.com/?utm_campaign=TIMES_2604_SERVO&utm_id=TIMES_2604_SERVO)

自社ブランドの詳細は、公式サイトに加え、自社素材ブランドの情報を発信している「LaunchPark(ローンチパーク)」のSNSアカウントでも随時ご紹介しています。

URL：https://launch-park.com/(https://launch-park.com/?utm_campaign=TIMES_2604_SERVO&utm_id=TIMES_2604_SERVO)

Instagram：https://www.instagram.com/launchpark_mag/