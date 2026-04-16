【書籍出版】累計3.2万人超※が支持するセルフケア知見を書籍化『がんばらない まいにちのリセット習慣』[4月18日発売]

株式会社momo

株式会社momo（東京都豊島区）および一般社団法人ウーマンフードヘルス協会（沖縄県中頭郡）は、代表理事 川添亜樹による新刊書籍『がんばらない まいにちのリセット習慣』（扶桑社）を、2026年4月18日（土）に発売いたします。

本書は、不妊当事者としての実体験と、2015年から約10年間にわたり女性の体調改善・妊活支援に向き合ってきた知見をもとに、腸内環境・自律神経・生活リズムに着目した“毎日続けられるセルフケア習慣”を一冊にまとめたものです。累計3.2万人超※が登録する「腸妊活(R)」プログラムを通じて寄せられてきたリアルな悩みや支援現場の知見をもとに、「頑張りすぎなくても、心と体は整えられる」という新しい選択肢を提案します。

※2026年4月現在

■ 刊行の背景

近年、女性の健康課題に対する関心は高まる一方で、

「検査では異常がないのに、朝起きられない」

「理由なくイライラ・落ち込む」

と悩む方は少なくありません。

一方で、

「生活を整えたいのに続けられない」

「改善できない自分を責めてしまう」

といった声も多く寄せられてきました。

私たちはこれまで、妊活から更年期まで、

女性のライフステージに寄り添う支援を続ける中で、体調不良の背景には、腸内環境、栄養、睡眠、生活リズム、心の状態が複雑に関わっていることを見つめてきました。

本書は、その現場知見と実体験をもとに、“無理なく続けられる習慣”として再構築したものです。

■ 本書の内容

本書では、心と体を支える土台として、腸と自律神経のつながりに着目しています。

・1章 腸と自律神経――心と体をつなぐ“土台”を整える

・2章 朝・昼・夜のリセット習慣――腸と自律神経のセルフケア

・3章 体調が整う３STEP――土台を静かに育てていく

・4章 「腸内細菌」に味方になってもらう方法

・5章 がんばっているのに、続けられないのはなぜ？

忙しい日々の中でも実践しやすい“小さな習慣”を中心に、

日常へ自然に取り入れられる構成となっています。

■ 一般社団法人ウーマンフードヘルス協会 代表理事 川添あき コメント

一般社団法人ウーマンフードヘルス協会 代表理事 川添あき

「がんばりすぎる女性を救うのは、強い意志ではなく“小さな習慣”です。

私自身、不妊や体調不良に悩んだ経験を通して、『もっと頑張らなければ』と自分を追い込んでしまう苦しさを知りました。

この本では、完璧を目指すのではなく、毎日の中で少しずつ自分を立て直していくためのヒントを詰め込んでいます。

心や体が揺らぐ日があっても、“今日できることを少しだけ”。

そんな優しい習慣が、未来の自分を支えてくれると信じています。」

■ 書籍概要

書名：がんばらない まいにちのリセット習慣

著者：川添亜樹

医療監修：安東加恵（内科・救急科）

出版社：扶桑社

発売日：2026年4月18日

価格：1,540円（税込）

予約・購入：

https://www.amazon.co.jp/dp/4594102514

※本書や本サービスは医療行為や診断を目的としたものではなく、一般的な健康情報の提供を目的としています。体調に不安がある場合は、医療機関への相談を推奨します。

■ 株式会社momoについて

妊活をもっと“わたしらしく”

■会社概要

株式会社momo

東京都豊島区池袋2-47-6第2オンダビル6F

HP：https://www.momooo.co.jp/pregnancy/

■共同参画

一般社団法人ウーマンフードヘルス協会

※当サービスは医療行為ではなく、生活習慣改善や栄養指導を主としたものです。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社momo：広報担当

Mail：info@momooo.co.jp