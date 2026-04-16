イオン「ＣＯＯＬ ｄｅ ＡＣＴＩＯＮ ２０２６」

イオン株式会社

イオンは、猛暑が予想される今夏※１に向け、全国のグループの店舗で４月１７日から９月１０日まで、「夏を楽しむ」ことをテーマにしたイオン「ＣＯＯＬ ｄｅ ＡＣＴＩＯＮ ２０２６」を実施します。

暑さから身を守る対策に加え、「商品」「サービス」「場所」「プロモーション企画」を通じて、イオンを「夏を楽しむ場所」という新たな価値をグループ一体で創出します。

この夏を心地よく過ごす商品やアイデアに加え、思い出に残る体験や新しい楽しみ方を揃え、暑さに備えながら夏をもっと楽しむ毎日をお届けします。特に、お子さまとご家族に向けた取り組みを強化し、遮熱などの商品提案の充実に加え、遊び場や涼み処など、安心して楽しく過ごせる環境づくりを進めます。

≪猛暑による社会課題に対応し、子どもも大人も楽しくすごせる快適な夏へ≫

Ø 子どもの夏をもっと楽しく

・子ども向け暑さ・紫外線対策商品の提案

ランドセルもすっぽりカバーできる子ども用日傘や子ども用ＵＶ商品、子ども用ファッショングラスなど、体調管理と紫外線対策をサポートする商品の提案を強化します。

・家族で学べる熱中症対策

大塚製薬と連携し、同社講師や熱中症対策アンバサダー資格を持つ従業員が、館内で啓発イベントを実施します。ミニ講演会を通じ、熱中症リスクと正しい水分補給を家族で楽しく学べる機会を提供します。

・楽しく涼しく過ごせる場の工夫

イオンモールでは、屋内に子どもの遊び場を設置し、イオンファンタジーでは屋内遊び場「ちきゅうのにわ」などを通じ、猛暑でも楽しく涼しく快適に過ごせる空間を提供します。

Ø 長期化する夏を、グッズやおしゃれで楽しむ

・重点商品「Ｔシャツ」「マグボトル」「ＵＶアイテム」を展開

幅広い世代向けのラインナップで、夏を楽しむ定番アイテムとして提案します。人気モデルやインフルエンサーが多彩なコーディネートを発信し、お気に入りのアイテムとともに、この夏をもっと自由に、もっと自分らしく楽しめる商品をお届けします。

Ø 猛暑からお客さまと従業員を守る、安全・安心のサービス

・グループ合計で約３万人の「熱中症対策アンバサダー(R)※２」資格取得を推進

６,０００名超の資格者を有するウエルシア薬局をはじめ、グループ全店長の知識習得を進めます。安全に夏を過ごす知識の提供と、適切な応急措置を行える体制を整備します。また、ファン付き作業服の支給など、従業員の熱中症対策を強化し、命と健康を最優先に守る労働環境づくりを推進します。

・全国５,０００拠点を「クールスポット」として開放

猛暑日でも地域のお客さまが安心して外出できるよう、全国のグループ店舗など約５,０００拠点を「クールスポット」として開放します。お買物中の休憩や外出時の一次避難場所として気軽に涼をとれるスペースを提供し、地域ぐるみの熱中症予防と健康維持をサポートします。

≪「ＣＯＯＬ ｄｅ ＡＣＴＩＯＮ ２０２６」の主な取り組み≫

Ø 夏を楽しむ商品提案

＜暑い日も思いっきり楽しむ夏をサポートするお子さま向け商品＞

需要が高まる子どもの熱中症対策をサポート

■トップバリュ まる～ん晴雨兼用傘 フリル／バイカラー

ランドセルごと体をすっぽり覆う丸いフォルムが特長です。遮熱効果・内側ＰＵ黒コーディングによる遮光率９９.９９％以上・ＵＶ遮蔽率９９.９％以上機能付きで、強い日差しの中での通学や外出時にも安心して使えます。

価格：本体１,９８０円（税込２,１７８円）

商品数：１２種類

■ピースフィット クール 強力接触冷感タンクトップ

猛暑でも快適に過ごせるよう、鉱石入りナイロン糸で強力冷感を実現し、伸びやかで動きやすいストレッチ素材を使用しています。紫外線カット機能も備えています。

価格：本体６８０円（税込７４８円）

商品数：４種類

サイズ：各１３０ｃｍ～１７０ｃｍ（男の子）

■ひんやりタオル 各種

暑い日の外遊びにぴったりなひんやりタオルを拡充します。ＵＶカット機能も備えたトップバリュ ひんやりタオルのほか、子どもに人気のキャラクターをデザインしたひんやりタオルも品揃えします。

（一例）トップバリュ ひんやりタオル

価格：本体７８０円（税込８５８円）

面倒なＵＶ対策を楽しく！

■ビオレ キッズスタンプＵＶ

大人に比べて身長が低く地面に近いことで照り返しの影響を受けやすい子どものＵＶ対策を楽しくする、スタンプ感覚でポンポン押せる“にくきゅう”の形で出てくる日やけ止めです。外遊びやお出かけ前の準備を楽しい習慣にすることで、大切な子どもの肌を守ります。

価格：本体９８０円（税込１,０７８円）

容量：７０ｇ

■キッズＵＶファッショングラス 各種

紫外線から守るアイテムとして、子ども向けのＵＶファッショングラスを拡充します。服とのコーディネートを楽しめるような多彩なカラー・デザインで展開します。

（一例）フレキシブル 偏光グラス

価格：本体１,５８０円（税込１,７３８円）

商品数：１０６種類

■アームカバー 各種

お子さま向けのＵＶ対策としてアームカバーを初めて取り扱います。子どもが思わず進んで使いたくなるような、キャラクターの可愛いらしいデザインも揃えています。

（一例）キッズ アームカバー＜４月２３日（木）発売＞

価格：本体１,２８０円（税込１,４０８円）

＜Ｔシャツコレクション＞

近年の猛暑化により、Ｔシャツは夏の定番アイテムとして、着用シーンやニーズがさらに広がり、カラーやデザインの選択肢を重視する傾向も強まっています。当社では、催事場にＴシャツを集めた「Ｔシャツコレクション」を開催します。これまで無地が中心だったラインナップを見直し、カラーやデザインのバリエーションを多彩にし、豊富な選択肢を揃えることで、選ぶ楽しさとＴシャツの新たな魅力を提案します。

～商品一例～

■ニルマータ Ｔシャツ

イオンとトップスタイリスト熊谷隆志氏がコラボしたオリジナルブランド「ニルマータ」から、Ｔシャツを新たに展開します。“いま着たい”と直感で感じるデザインを起点に、４つのテーマで提案します。また子供服でもトレンドのゆったりシルエットで気軽にオシャレを楽しめるカラーとデザインにこだわったＴシャツを提案します。

価格：各１,９８０円（税込２,１７８円）

＜キッズ商品一例＞

＜大人商品一例＞

■ねこシリーズＴシャツ 各種

雑貨デザイナー・絵本作家のシンジカトウ氏とコラボし、宮沢賢治の物語のワンシーンをネコで表現した商品や、人気キャラクター・ベベダヤンとコラボしたねこＴシャツを展開します。

価格：本体１,９８０円（税込２,１７８円）

品目数：計２０品目

■マクベス Ｔシャツ 各種

永く愛されるアメリカンカジュアルをベースにちょうど良い今の“アメカジ”スタイルを提案するブランドです。カレッジ風デザインのプリントＴシャツです。

価格：本体９８０円（税込１,０７８円）

品目数：計１６品目

＜マグボトル＞

近年の猛暑化や物価高により外出時に水筒やマグボトルを携帯するライフスタイルが一般化しています。ホームコーディのマグボトルを中心に、従来のキッチン用品売場だけでなく、衣料品売場や食品売場などでの多箇所展開も実施することで販売を強化してまいります。

＜ワンタッチマグボトル＞ ＜パッキン一体型スクリューマグボトル＞＜シンプルマグボトル＞

＜接触冷感アイテムで猛暑の夏の寝苦しさを解決＞

■ホームコーディコールド

イオンが企画・開発した接触冷感素材を使用した、夏の暮らしを快適にする寝具・インテリア商品「ホームコーディコールド」を４月１７日（金）から本格展開します。睡眠環境や好みに合わせ幅広いニーズに対応した３段階の冷たさ「ＣＯＯＬ クール（爽やか）」「ＣＯＬＤ コールド（冷たい）」「ＩＣＥＣＯＬＤ アイスコールド（とても冷たい）」の内、３段階の冷たさから選べる商品カテゴリを、昨年の敷パッド１種類から、敷パッド・肌掛ふとん・まくらパッドなどの計７種類に拡充します。それに伴い、“シリーズ最冷”の冷たさを誇る「アイスコールド」シリーズの商品数は前年の約１.４倍に強化します。

＜暮らしの品 ～夏の快適アイテム特集～ 特設サイト＞

https://aeonretail.com/Page/p-atsusauvtaisaku.aspx

＜夏、猛暑を乗り切る夏をテーマにしたアイス商品※３＞

■トップバリュベストプライス 割ってアイスバー ソーダ味

１本を２つに割って楽しめるツイン仕様のソーダ味アイスバーです。日常の中で涼を楽しんできた昭和の夏の風景をヒントに、“分け合う楽しさ”を今の暮らしに合う形で再構築しました。

割ってシェアする体験は、家族や友人との会話を生み、心を涼ませるひとときにつながります。

懐かしさを感じさせながらも、現代の生活に自然に取り入れられる、昭和レトロの余韻が漂うアイスです。

本体１９８円（税込２１３.８４円※４）

■トップバリュベストプライス 凍らせて飲む アイススラリー

令和の猛暑を前提に開発した、外出先でも手軽にクールダウンできる猛暑対策商品です。４時間以上凍らせて揉みほぐすことで、微細な氷の結晶と液体が混ざった半凍結状態のなめらかなアイススラリーとなり、微細な氷と飲むことで冷却感が得られます。塩分・クエン酸・アミノ酸を配合し、熱中症対策やスポーツ後、炎天下での作業時など、現代の生活シーンにおすすめです。さらに外出や運動前に体を冷やすプレクーリングで活用でき、必要な時に凍らせることで、猛暑対策を特別なものではなく、日常の中で取り入れやすい選択肢として提案します。

グレープフルーツ風味／レモン風味 本体１０８円（税込１１６.６４円※４）

Ø 猛暑からお客さまと従業員を守る安全・安心サービス

イオンは、ウエルシア薬局をはじめ、全国約５,０００拠点の「イオンのクールスポット」を整備し、約３万人の「熱中症対策アンバサダー(R)」資格取得を推進するなど、地域の暑熱対策インフラ整備を進めてきました。今夏は、整備したインフラを活用し、お客さまと従業員の双方に向けた安全・安心の取り組みを強化します。

イオンのクールスポット ウエルシア店舗内のクーリングシェルター

■地域のお客さま向け「熱中症対策啓発イベント」の実施

大塚製薬と連携し、２０２５年度に資格取得した「熱中症対策アンバサダー(R)（従業員）」、または同社講師が、館内スペースで啓発イベントを実施します。熱中症リスクや正しい水分補給に関する啓蒙講演会やクイズ大会などを通じ、家族で楽しみながら学べる機会を提供します。

■従業員の熱中症対策の強化

警備員、カート回収担当、荷受け担当、配達員、農場従業員など、暑熱環境下で勤務する従業員の安全確保に向けた対策を推進します。具体的には、「熱中症対策アンバサダー(R)」の取得推進、「熱中症の症状と発生時の対応手順」ポスターの掲示、ＷＢＧＴ（暑さ指数）計測器の配置に加え、ファン付き作業服、ネッククーラー、帽子、塩飴の提供など、現場実態に応じた対策を進めます。

■熱中症警戒アラート発令時の運用基準整備

熱中症警戒アラートや熱中症特別警戒アラート発令時に、店舗での対応ルールや告知手順の標準化を検討しています。発令時には館内アナウンスを実施し、店内で涼みながら安全にお過ごしいただけるよう案内します。お客さまの安全確保と未然防止を図るとともに、「イオンのクールスポット」の認知向上につなげます。

■ご家庭の節電や来店促進施策の展開

２０２５年度に関東エリアで実施したデマンドレスポンス施策※５に続き、２０２６年度は本施策の対象エリアおよび店舗をさらに拡大して実施します。本取り組みは電力需要が高まる暑い日にイオンの店舗へご来店いただく等のミッションを設定し、達成したお客さまへポイントを付与する取組みです。ご家庭での冷房使用などによる 電力消費を抑えて無理のない節電を促すとともに、お客さまの来店や館内イベントへの参加を後押しします。

■日陰ができて発電もするソーラーカーポートを平面駐車場に設置

全国１６のイオンモールの平面駐車場に、両面パネルのソーラーカーポートを設置しました。夏の猛暑対策として、強い日差しをやわらげて車内の暑さを抑え、雨の日の乗り降りも安心。日中に発電した電気は館内で活用し、全体の最大２０％をまかないます。今後、導入を順次広げていきます。

Ø グループ各社と連携し、子どもも家族も楽しめる快適な空間を提供

「イオンモール」、「イオンタウン」、「イオンファンタジー」、「イオンエンターテイメント」、「未来屋書店」、「イオンカルチャークラブ」など、グループ各社と連携し、楽しく涼しく快適に過ごせる空間を提供します。

＜２０２５年の実施例＞

■イオンモール

水合戦（浜松志都呂） AGEO Water Park（上尾）

■イオンタウン

全国の各ショッピングセンター（以下、ＳＣ）では、ご家族で夏の思い出作りができる「こども縁日」を館内で計画しているほか、イオンタウン千種では名古屋工業大学等と連携した地域一体型イベント「ツルマイ・チクサ ミズマツリ」を実施し、都市部での涼しい回遊空間を創出しています。

また、各ＳＣで自治体指定の「クーリングシェルター」として開放する取り組みを強化しており、２０２５年度で全国２６のＳＣが指定を受けています。館内では「熱中症対策アンバサダー(R)」の講座を修了した従業員がお客さまの安全を守る具体的な対策を呼びかけるなど、安全で快適な環境を提供してまいります。

ツルマイ・チクサ ミズマツリ

■イオンファンタジー

暑い夏は屋内で外遊び！

ニーズで選べる「涼しい遊び場」を提供

低価格であそび放題の「のびっこジャンボ」・「のびっこピクニック」、３歳からお子さまのみで入場可能な「スキッズガーデン」、あそんでまなべる「ちきゅうのにわ」など、多様なニーズに応えるプレイグラウンドを全国に展開しています。猛暑でも、涼しく快適な屋内で、外遊びのように身体をおもいっきり動かして遊べる環境を提供します。

のびっこジャンボ（イオン和泉府中）

■イオンエンターテイメント

「イオンシネマ」では、お子さまの映画館デビューを応援します。暑い夏でも涼しい館内で、音量控えめ・照明明るめ・泣いても大丈夫な上映会を開催。親子で安心して映画をお楽しみいただけます。

イオンシネマ

■未来屋書店

未来屋書店では、地域の子どもたちが本を通じて世界をひろげ、豊かな心を育むお手伝いをするための児童書コーナー「みらいやの森※６」を順次導入しています。親子でくつろげるスペースでは、読書や読み聞かせの動画を楽しむことができます。

本に囲まれた空間で、快適なひと時をお過ごしください。

みらいやの森／（未来屋書店名取店キッズスペース）

■イオンカルチャークラブ

涼しく楽しく夏休みを過ごそう！

イオンカルチャークラブでは「夏休みに楽しく 学べる特別講座」を開催します。

苦手な運動を克服したり、やってみたかったダンスにチャレンジしたり、涼しいスタジオで「特別な体験」をしてみませんか。

また、教室経営者さま向けの「夏休み集中講座」にぴったりな教室やスタジオの貸し出しも行います。ショッピングセンターで講座を開催したい方は是非お試しください。

※画像はイメージです

※１：出典 ２０２６年２月２４日公開、「tenki.jp 天気ニュース 暖候期予報」

https://tenki.jp/forecaster/m_ishii/2026/02/24/37938.html

※２：「熱中症対策アンバサダー(R)」とは、大塚製薬が主催（後援：環境省・文部科学省・農林水産省）する熱中症対策の講座を修了し認定された人のこと。

※３：一部取り扱いのない店舗がございます。また、商品によって取り扱い品目が異なります。

※４：単品で購入の場合、税込価格は小数点以下が切り捨てになります。

※５：デマンドレスポンス施策とは、電力需給のひっ迫時に、お客さまへ節電協力を促す取り組みです。イオンでは、ご家庭での節電を後押しするとともに、店舗への来店を通じて安全・快適にお過ごしいただく機会づくりを進めています。

※６：みらいやの森は未来屋書店の一部店舗で展開しております。（名取、仙台上杉、須坂、板橋、与野、北戸田、東久留米、マリンピア、新瑞橋、新潟亀田インター）