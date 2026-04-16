6つのカインズオリジナル商品が2026年度モンドセレクションを受賞

株式会社カインズ

株式会社カインズ（本部：埼玉県本庄市、代表取締役社長 CEO：高家 正行 以下、カインズ）は、6つのカインズオリジナル商品が、2026年度モンドセレクションを受賞したことをお知らせします。

▼優秀品質金賞

・果汁しぼり レモン ALC.6% 350ml

・果汁しぼり グレープフルーツ ALC.6% 350ml

・有機むき甘栗50ｇ×４袋入り

・ハニーローストピーナッツ 340g

▼ノミニーラベル

・焼き干し芋 50g×4袋入

・京都のだし屋さんが作ったおうちカレー 170g×4袋

カインズは「くらしDIY」をブランドコンセプトに掲げ、一人ひとりの“くらし”を創意工夫で楽しくすることを目指し、価値ある商品とサービスを毎日お手ごろ価格で提供しています。

近年、外出せずに家庭で食事を楽しむ「内食」や、弁当・総菜・レトルト食品などを持ち帰って好きな場所で食べる「中食」が広がる中、手軽さに加えて、価格と品質のバランスを重視する傾向がみられます。カインズでは、こうした生活者の視点を大切にしながら、毎日のくらしの中に無理なく取り入れられる飲食料品の開発に取り組んできました。

こうした取り組みが評価され、くらしに寄り添い、日常をより楽しく、より便利に変えていくことを目指すカインズの商品開発の成果として、2026年度は4商品が優秀品質金賞、2商品がノミニーラベルに選出されました。なお、金賞の受賞は2012年から15年連続となります。

受賞商品のご紹介

優秀品質金賞

・果汁しぼり レモン ALC.6% 350ml

レモン果汁を12％使用し、果実そのものの爽やかな酸味とほのかな苦みを楽しめる缶チューハイです。香料・酸味料・甘味料を使わず、果実とお酒だけで仕上げました。甘さを抑えた味わいで、食事と合わせやすい一杯です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/641_1_5be5cd3d2ac0da49dda9139940713729.jpg?v=202604161151 ]

・果汁しぼり グレープフルーツ ALC.6% 350ml

グレープフルーツ果汁28％で、果実感をしっかり感じられるすっきりとした味わいの缶チューハイです。香料・酸味料・甘味料無添加で、果実由来の酸味と苦みを生かしました。甘くない仕立てのため、食中酒としても楽しめます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/641_2_a9d6117a10a0157f551d430633f59ea7.jpg?v=202604161151 ]

※２０歳未満の飲酒は法律で禁止されています。

・有機むき甘栗50ｇ×４袋入り

有機栽培で育てられた中国・燕山産の大粒の栗を使用し、ひとつひとつ丁寧に手むきした割れの少ないむき甘栗です。栗本来のやさしい甘みを生かし、そのままでも満足感のある味わいに仕上げました。食べきりサイズの小分け包装で、間食やちょっとしたご褒美にも適しています。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/641_3_8ba6a682f7e558490af4e95983f2b837.jpg?v=202604161151 ]

・ハニーローストピーナッツ 340g

はちみつのやさしい甘さとほどよい塩味がバランスよく広がる、ローストピーナッツです。つい手が伸びてしまう、あと引く味わいが特長。チャック付きの340g大容量で、家族や仲間とシェアしながら楽しめます。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/641_4_784c3c8c9d2fb14e031677e85f848811.jpg?v=202604161151 ]

ノミニーラベル

・焼き干し芋 50g×4袋入

0℃前後でじっくり熟成し、さつまいもの旨味を引き出した後、天日干しと遠赤外線で香ばしく焼き上げた干し芋です。一口サイズにカットしているため、食べやすく、自然な甘みを気軽に楽しめます。小分けの食べきりサイズで、毎日少しずつ味わいたい方にもおすすめです。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/641_5_ee093e08ba2640b2e8a5447753d89c27.jpg?v=202604161151 ]

・京都のだし屋さんが作ったおうちカレー 170g×4袋

玉ねぎをじっくりソテーして甘みを引き出した、こく深くやさしい味わいの日本的なレトルトカレーです。創味のつゆで知られる京都のだし屋・創味食品と共同開発し、家庭で作ったような親しみのある仕上がりに。具材を入れてアレンジするほか、うどんやそうめんに合わせるなど幅広く楽しめます。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/641_6_3291794b08e0392d5256a2e96b697a34.jpg?v=202604161151 ]

カインズは今後も、くらしに寄り添い、食卓に彩りや楽しみを提供できるよう商品開発に取り組み、食事を通じて一人ひとりが創意工夫でくらしを自分らしくアレンジ楽しめる提案を続けてまいります。

モンドセレクションについて

モンドセレクションは、ヨーロッパの中心部であるベルギー・ブリュッセルに設立された国際品質評価機関で、消費者製品のグローバル評価を提供しています。

モンドセレクションの審査には、各カテゴリーの審査を担当する国際的に著名な専門家たちが80名以上召集され、製品の種類に応じて、官能的、科学的、法的に分析し評価を行います。

＜カインズについて＞

株式会社カインズは、29都道府県下に265店舗を展開するホームセンターチェーンです。

「くらしDIY」をブランドコンセプトに、くらしを豊かにする価値ある商品・サービスを開発し、お値打ち価格で毎日提供します。Kindness（親切心）と創意工夫のアイデアあふれる店舗づくりに努めることで、お客様一人ひとりの、ご家族の、そして地域の日常を楽しいものとし、お客様とのプロミスである「くらしに、ららら。」をお届けします。

＜株式会社カインズ 概要＞

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/641_7_6620b3333e0cf7c819b363d093efcb32.jpg?v=202604161151 ]