昨年完売続出した“伝説”が再来！ 「冷凍チョコバナナ」が4月21日（火）から全国で発売。 専用チョコと完熟バナナが織りなす極上の味わいで、おいしく食品ロス削減

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、昨年、発売直後からSNSやネットニュースで大きな話題を呼び、完売する店舗が続出した「冷凍チョコバナナ」286円（税込308円）を、今年も4月21日（火）から順次、全国のファミリーマート約16,400店舗で販売します。原料のバナナには、おいしく食べられるにもかかわらず、さまざまな理由からそのままでは捨てられてしまう規格外のバナナを使用。今回の使用量は約160トン（皮つきの重量で換算）になる見込みです。

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。今回の商品は、「いちばん環境にやさしい」を目指した取り組みの一環となります。

■完熟バナナ×専用チョコ。ひんやり贅沢な食感を追求した、こだわりの「黄金比」

「冷凍チョコバナナ」は、バナナの濃厚な甘みと、冷凍ならではのひんやりとした食感が特長のフローズンスイーツです。 素材の選定には徹底してこだわっており、バナナは最も甘みが引き立つ「完熟」の状態のものを使用。そこに合わせるのは、バナナのコクのある甘みと調和するよう独自開発した「専用のチョコレートコーチング」です。この専用チョコは、冷たい温度でも口の中でスッと溶け、バナナ本来の甘みを鮮やかに際立たせます。

昨年の発売時にご好評をいただいた「バナナ本来の風味」そのままに、凍ったままでも柔らかなバナナの食感と、チョコのなめらかな口どけを同時にお楽しみください。

また、どこでも手軽に楽しめる「棒付き」の仕様にもこだわりました。自分へのご褒美やリラックスタイムに、至福のひとときはいかがでしょうか?



■「もったいないバナナ」で救う、バナナの未来

原料として使用しているのは、味や品質には問題がないものの、形が不揃いだったり皮に傷があったりといった理由で、規格外となったバナナ「もったいないバナナ」です。今回は、ファミリーマートで販売しているファミマルの「高地栽培バナナ」の規格外品に加え、株式会社ドールがその他に取り扱う規格外バナナもあわせて使用しています。

株式会社ドールと連携したこの取り組みにより、より多くのバナナを廃棄から救い、サステナブルな循環を生み出すことが可能となりました。お買い物の際に「おいしい」を選んでいただくことが、そのまま地球に優しいアクションにつながります。パッケージにはその証として、おなじみの「もったいないバナナ」ロゴを表示しています。ぜひお近くの店舗でお確かめください。

もったいないバナナのロゴマーク

■商品概要

【商品名】冷凍チョコバナナ

【価格】 286円（税込308円）

【発売日】2026年4月21日（火）

※沖縄県のみ4月28日（火）から

【発売地域】全国

【内容】 規格外となった高地栽培バナナを使用した冷凍チョコバナナです。バナナのコクのある甘みと調和し、冷たい温度でも口どけがよいチョコレートコーチングを使用しました。棒つきで食べやすさにもこだわりました。

（ご案内）

※画像はイメージです

※軽減税率対象商品のため、税込価格は消費税8％で表示しています

※一部地域では、価格や仕様が異なる場合があります

※商品は店舗によって取り扱いのない場合があります

ファミリーマートの食品ロス削減の取り組みは、下のリンクからご覧いただけます。

食品ロス削減の取り組み(https://www.family.co.jp/sustainability/material_issues/environment/circulation.html)

【関連ニュース】

●待望の全国発売！「のむヨーグルト アサイーボウル」で楽しむ、贅沢なフルーツ感と地球に優しいひととき（2026年3月19日）(https://www.family.co.jp/sustainability/topics/2026/s20260319.html?gtop)

●ファミチキ「おいしさの秘密」と、揚げた後の油がつなぐ物語 ～佐賀市ではバスのバイオ燃料としてリサイクル！～（2026年3月2日）(https://www.family.co.jp/sustainability/topics/2026/s20260302.html)

＜参考情報＞

◆「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

<45周年特設サイト>

https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。