ブラザー、パレットチェンジャー搭載コンパクトマシニングセンタの生産性がさらに向上「SPEEDIO(スピーディオ)」 新モデル Rシリーズ発売

ブラザー工業株式会社

ブラザー工業株式会社(本社：名古屋市 社長：池田和史)は、パレットチェンジャーを搭載したコンパクトマシニングセンタ「SPEEDIO R450Xd2/R650Xd2」を4月16日に発売する。

R450Xd2SPEEDIO R450Xd2/R650Xd2

パレットチェンジャー搭載コンパクトマシニングセンタ

発売日：2026年4月16日

標準価格 (*1)：

R450Xd2 : 921万円(税抜)、1,013万円(税込)

R650Xd2 : 1,179万円(税抜)、1,297万円(税込)

> 製品情報のページへ(https://www.brother.co.jp/product/machine/rxd2/index.aspx)

*1: 本体価格

パレットチェンジャー搭載コンパクトマシニングセンタ SPEEDIO R450Xd2/R650Xd2

近年、製造業では人手不足が深刻な課題となっており、限られた人員でいかに生産性を高めるかが重要なテーマとなっている。こうした環境下で、製造現場では設備の停止時間を最小限に抑え、機械の稼働率を最大限に引き上げることが重視され、最小限の人員で誰でも安定して高い生産性を実現できる機械稼働率の高い設備が求められている。

SPEEDIO Rシリーズでは、機械内部を加工エリアと段取りエリアの2つに分割し、パレットチェンジャーを搭載することで、加工中でも段取りエリアで加工物の交換を行うことが可能。パレットの回転時以外は加工が止まらないため、パレットチェンジャー非搭載のマシニングセンタと比較して機械稼働率や生産性が高い点が特長で、2014年の発売以来、多くのお客様から高い支持を得ている。

今回発売する新モデルでは、主軸の回転数を向上させるなど主軸性能を強化したほか、「暖機レス加工支援機能」や「切粉噛み検出機能」を搭載。これにより、高い生産性を実現するとともに安定的な生産に貢献する。

パレットチェンジャーの役割パレットチェンジャーの有無による加工時間の差

■主軸性能の強化と仕様拡充

標準仕様の主軸を、回転数12,000min-1に高速化し、サイクルタイムの短縮を実現。加えて、回転数20,000min-1の高速主軸(CTS(*2) 対応)も新たに追加し、小径穴あけ加工のさらなる高速化を実現。さらに、回転数10,000min-1の高トルク主軸では、主軸のベアリング(*3) の直径を拡大し、剛性を高めることで、鉄や難削材などの幅広い加工物に対応することができる。

*2: クーラントスルースピンドル。工具の内部に冷却液(クーラント)を流し、刃先から直接噴射する方式。

*3: 回転部分を支える部品。

■暖機レス加工支援機能

新たに追加されたオプションのタッチプローブ(*4) を利用して、暖機運転無しで安定した精度の加工を実現する、暖機レス加工支援機能を搭載。タッチプローブ計測で機械の熱によるズレ(熱変位)を補正することで、加工前の暖機運転や毎回の測定にかかる時間を減らし、サイクルタイムを短縮することが可能。

*4: 加工前や加工中に、加工物の位置や寸法を測定して、機械のズレを自動で調整する装置。

暖機レス加工支援機能とその効果

■切粉噛み検出機能

工具の交換時に、主軸と工具との間に切粉が入る「切粉噛み」が発生すると、工具が正しく密着されず、正常な加工が行えなくなる場合がある。これに対応するため、本機では切粉噛み検出機能を搭載しており、センサレスで切粉の侵入を検出し、加工を一時的に停止することで、不良品の流出を防ぐことが可能となる。

さらにリトライ設定を有効にすることで、切粉噛みを検出した際に自動的に工具を洗浄し、再度切粉噛みのチェックを行う。問題が解決されていれば加工を再開するため、作業者による清掃作業の手間を減らし、機械稼働率の低下を抑えることができる。

> 詳しい製品情報や機能仕様表は、「R450Xd2/R650Xd2製品ページ(https://www.brother.co.jp/product/machine/rxd2/index.aspx)」を参照。

■SPEEDIOシリーズの主軸の性能強化

Rシリーズの発売に合わせて、W1000Xd2で同時5軸(*5) (5AX)仕様と回転数20,000min-1の高速主軸を追加したほか、H550Xd1でも20,000min-1の高速主軸を追加するなど、SPEEDIOシリーズのさらなる性能強化を図っている。

*5: テーブルが前後左右移動のX軸/Y軸、工具が垂直に移動するZ軸とテーブルが回転するA軸/B軸の5軸が同時に稼働し、切削できる機能。