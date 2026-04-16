紹介マーケット「PartnerSuccess パスポート」、リリース1年でパートナー企業1,800社突破

パートナーサクセス株式会社

パートナーサクセス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 CEO：永田雅裕）が運営する紹介マーケット「PartnerSuccess パスポート」は、2025年4月の正式リリースから1年で、パートナー企業数が1,800社を突破しました。

仕入れ交渉も直接契約も不要で提案できる商材が広がる仕組みとして、特に顧客基盤を持つ企業の参画が加速しています。

■背景：なぜ企業の参加が加速しているのか

日本企業の多くが、人口減・既存事業の縮小・事業承継といった構造的な課題に直面しています。新規開拓にはコストも時間もかかる一方、既存顧客への販売成功率は新規見込み客の最大約14倍（※）。「既存顧客という資産を、もっと収益につなげたい」というニーズが高まっています。

その有力な手段が、既存顧客に対して自社商材以外の商材もあわせて提案するクロスセルです。しかし実際には、提案できる商材の確保、仕入れ交渉や契約手続き、案件管理や報酬精算といった運用負荷が障壁となり、多くの企業がこの一歩を踏み出せていません。こうした障壁が低くなれば、既存の信頼関係がそのまま収益の起点になる――その期待が、企業の参画を後押ししています。

※出典：Marketing Metrics: The Definitive Guide to Measuring Marketing Performance

■PartnerSuccess パスポートとは

提案できる商材を広げて、既存の顧客基盤を"新たな収益"に変える紹介マーケットです。

仕入れ交渉も直接契約も不要。電柱から宇宙まで、多岐にわたるカテゴリの厳選商材から、顧客の課題に合わせた商材をすぐに提案できます。案件進捗も報酬計算も自動で一元管理。クロスセル収益の創出と顧客関係の強化を同時に実現します。

▼サービスサイト

https://partnersuccess.jp/

■この1年の進化

この1年で、PartnerSuccess パスポートの活用の幅は大きく広がりました。

地方に根ざし数千社の既存顧客を持つ企業が、クロスセルの新たな収益の柱として活用する。大手企業が顧客基盤を活かした新規事業の一環として参画する。この1年で、業種・規模を問わず「顧客基盤を新たな収益に変えたい」という企業の参画が相次いでいます。

参加企業が増えるほど商材と提案機会が広がり、成果が出るほど新たな企業が集まる。1,800社という数字が、この循環がすでに動き始めていることを物語っています。

■今後の展望

PartnerSuccess パスポートが目指すのは、既存顧客の課題・商材・パートナーの間にある、つながりの摩擦を解消すること。顧客の課題を聞いてから、最適な商材が見つかり、提案が届き、収益に変わるまで。その間にあるすべての摩擦をなくし、企業の顧客基盤を新たな収益に変えるプラットフォームとして、進化を加速させてまいります。

■会社概要

会社名 ：パートナーサクセス株式会社（PartnerSuccess, Inc.）

代表者 ：代表取締役CEO 永田 雅裕

事業内容 ：紹介マーケット PartnerSuccess パスポートの開発と提供 / 次世代型 代理店連携管理クラウド PartnerSuccess PRMの開発と販売 / 代理店戦略構築コンサルティング

設立年月 ：2019年9月20日

所在地 ：東京都港区虎ノ門 4-1-1 神谷町トラストタワー 23F WeWork内

会社HP ：https://www.partnersuccess.co.jp/

パートナーサクセス株式会社は、「アライアンスをハックする」というミッションのもと、「挑戦を、あたりまえに」をビジョンに掲げ2019年9月に創業しました。

企業間の連携をよりスムーズにし、世の中に良いサービスやプロダクトが流通していく仕組みを構築していきます。