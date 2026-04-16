管理栄養士の90％がおすすめしたい※１と回答。サプリメントではなく、自然素材だけで効率よく栄養バランスを整えたい方へ、栄養素200種類以上含む、無添加のゴールデンサジー(R)（純正サジー果汁100％）

ファビウス株式会社

「すべての人を美しく」を掲げて化粧品・健康食品を展開するファビウス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：濱崎恵子）は、全国の医療機関に勤める管理栄養士326名を対象に、ゴールデンサジー(R)（純正サジー果汁100％）に関するアンケートを実施。90％の方が「サプリメントではなく、自然素材だけで効率よく栄養バランスを整えたい方へ、栄養素200種類以上含む、無添加の「ゴールデンサジー(R)(純正サジー果汁100％）」をおすすめしたいという回答をいただきました。この結果を基に管理栄養士推奨をパッケージに記載するリニューアルを行う予定です。

管理栄養士の90％が「サプリメントではなく、自然素材だけで効率よく栄養バランスを整えたい方へ、栄養素200種類以上含む、無添加の「ゴールデンサジー(R)(純正サジー果汁100％）」を推奨したいと回答。※1

この度、全国の医療機関に勤務する管理栄養士326名に実際に本製品を試飲いただいた上で、「サプリメントではなく、自然素材だけで効率よく栄養バランスを整えたい方へ、栄養素200種類以上含む、無添加の「ゴールデンサジー(R)(純正サジー果汁100％）」をおすすめしたいと思いますか？」というアンケート調査※１を実施したところ、90%の方々からこの製品を推奨したいと回答をいただきました。

無添加という点が「子どもや高齢者にも安心」「妊産婦の方にもお勧めできる飲料である」など幅広い年齢層の方々へお薦めしたいという声が寄せられました

＜コメント抜粋＞

・1日30～60mlでたくさんの栄養素を摂取できるのは魅力。

・200種類以上の栄養素を少量でもとれるのはとても良いと思った。

・栄養指導の際におすすめのサプリメントがあれば教えてほしいと言われることがあり、サプリメント

をおすすめすることは基本的にしないが、自然素材のものであればおすすめしたいと思いました。

・食事の偏った人も多くいるため、取り入れるだけでも多くの栄養素が摂れるので健康に良い。

・自然素材なので安心して飲料として続けられると思います。

「『ゴールデンサジー(R)(GOLDEN SAJI(R)純正サジー果汁100％)』の魅力だと感じる点を教えてください。（複数回答可）」という質問には、「鉄分含有量（生果実内NO.1）」が最も高く、続いて「栄養素200種類以上」「無添加」という回答を管理栄養士からいただきました。※ｎ＝334は延べアンケート返答数

「栄養成分をご確認いただき、どのような方におすすめしたいですか？（複数回答可）」という質問に対して管理栄養士の回答は「疲れやすい方、疲れがたまりやすい方」が最も高く、次に「コンビニ弁当や外食が多い方」「肌のハリ不足や、コラーゲン摂取を意識している方」におすすめしたいという結果となりました。※ｎ＝337は延べアンケート返答数

「ご試飲いただいた感想や良いと思った点などについて教えてください。」という質問に対しての管理栄養士回答

〈コメント抜粋〉

・1日の目安量が30ml～60mlと少なめであり、続けやすい。貧血があるが朝の寝起きが若干良くなっ

た気がする。

・酸味が効いていて目が覚める感じ。朝のスイッチとしてはよいと思いました。

・食品で栄養バランスを整えられるのが良い。少量な所も良い。

・栄養豊富なので様々な悩みを改善してくれそう

・飲み方様々で自分好みにできる。毎日続けやすい。スッキリしておいしい。

※1：評価方法：管理栄養士におけるアンケート調査/2026年3月

アンケート回答者：全国医療機関326施設/管理栄養士各１名

質問：サプリメントではなく、自然素材だけで効率よく栄養バランスを整えたい方へ、栄養素200種類以上含む、無添加の「ゴールデンサジー(R)(GOLDEN SAJI(R)純正サジー果汁100％）」をおすすめしたいと思いますか？

結果：管理栄養士90％が「はい」と回答

評価商品：「ゴールデンサジー(R)(GOLDEN SAJI(R)純正サジー果汁100％）」（890ml）

調査機関：株式会社ファンデリー調べ

サジーについて

モンゴルでは昔からサジーを「聖なる果実」と呼び、古代ギリシヤ人が戦場での経験から「馬を輝かせる木」と呼んだサジー。ベリーの一種で多様な栄養素がギュッと濃縮されたサジー果実は、皮が破れやすく傷みやすいため収穫は難しく、加工や製造には技術が求められます。そんな生命力あふれる貴重なサジーは、健康をサポートするスーパーフードとしても注目されています。

ゴールデンサジー(R)について

約60～70種のサジー品種の中でも、20年かけて開発された「ゴールデンサジー(R)」は、寒暖差の大きい標高1,600mの高山で育つ固有種。たっぷりの日差しと雨の恵みを受け、他の品種よりもポリフェノールや有機酸を多く含むとされています。果実が生まれるまでに3～5年、収穫まで約7年を要し、じっくりと成長。栽培期間中の化学合成薬品・化学肥料・遺伝子組み換えを使用せず、自然の力を生かした栽培を徹底しています。

商品概要

【商品名】純正サジー

【品名】サジージュース（ストレート）

【原材料名】サジー（中国河北省承徳市囲場満族モンゴル族自治県）

【内容量】890ml

【関連情報】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000022159.html

〈会社概要〉

社名：ファビウス株式会社

所在地：〒153-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-3 渋谷センタープレイス2階

事業内容：Eコマース、健康食品・美容製品等の企画・開発・酒類の販売

問合せ先：pr@fabius.co.jp

電話番号：03-5797-7337

＜本件に関するお問い合わせ先＞

ファビウス株式会社 広報担当

〒153-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-3 渋谷センタープレイス2階

TEL：03-5797-7337

MAIL：pr@fabius.co.jp