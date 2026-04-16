お金の流れに、想いが乗ったとき--DX企業とまちづくりNPOが見つけた「協力」の新しい形

認定特定非営利活動法人SET

「応援したいなら、寄付じゃなくて仕事を発注しよう」--GLナビゲーション株式会社(https://www.gl-navi.co.jp/) 代表取締役CEO・神田滋宣さんがその言葉を口にしたとき、認定NPO法人SET理事長・三井俊介は思わず前のめりになったといいます。DX支援を手がける都市の企業と、岩手県陸前高田市でまちづくりを続けるNPO。肩書きだけを並べれば、接点ゼロに見える2人でした。それでも、人口減少・震災復興・多様性といった問いに向き合い続けた14年の歩みが交わったとき、2人は同じ未来を見据えていました。

「都市か地方か」という二項対立ではなく、「どちらも豊かに」という選択肢を社会に問いかけるために。認定NPO法人SETのポッドキャストで、新シリーズが始まります。

■ なぜ今、NPOと企業の「連携」が問われるのか

人口減少が加速する日本において、地域の課題解決をNPOや行政だけに委ねる時代は終わりを迎えつつあります。一方で、「応援したい」という気持ちを持ちながらも、寄付以外の関わり方を知らない企業は少なくありません。SET Podcastは「人口減少時代の新しい豊かさをつくる」をテーマに、岩手県陸前高田市から発信してきた未来探求型ポッドキャストです。今回の新シリーズでは、地域のNPOと都市の企業が実際にどのように手を結び、互いを、そして社会を変えていけるのかを全3回にわたってリアルに語り合います。業務委託・DX支援・社員の現地訪問--お金の流れに「想い」が乗ることで何が起きるのか。その問いに正直に向き合います。

■ 対話で語られること

モデレーターはSETの水口拓未、スピーカーはSET理事長・三井俊介、ゲストにGLナビゲーション株式会社(https://www.gl-navi.co.jp/) 代表取締役CEO・神田滋宣さんを迎えます。4月10日から毎週金曜日の朝7時に配信されます。第1回「交わるはずのない2組織の現在地」では、一見無関係に見える2人がなぜ同じ未来を見据えていたのかを掘り下げます。第2回「『寄付』から『投資』へ。新しい連携」では、「仕事を発注する」という異色の応援スタイルから生まれた連携の本質を語り合います。そして第3回「NPOと組む企業が強くなる理由」では、「なぜ株式会社にしないんですか？」という率直な問いを起点に、NPO一筋14年のリーダーの覚悟と、協働によって企業が変わる理由に迫ります。

第1回はこちらよりお聴きいただけます。(https://open.spotify.com/episode/6WxHJ5Nq43tewSyqpdRl1K?si=GtNdei3jRT-ueTtl1WKHqw)





■ 関わった3人の声

神田滋宣さんはこう話します。

「応援したいなら、寄付じゃなくて仕事を発注しようと思った。お金の流れに想いが乗ったとき、それは投資になる」。

三井俊介はこう受け止めています。

「『なぜNPOなんですか』って聞かれると、NPOの存在目的を問い直し、自分たちの活動を考え直すきっかけになる」。

モデレーターの水口拓未は振り返ります。

「2人の話を聞きながら、地方と都市って対立しなくていいんだと、改めて思えた回でした」。



■ 陸前高田から、問いは続く

「協力」という言葉は、ともすれば美しいスローガンに終わりがちです。しかしこのシリーズでは、実際の業務委託契約や現地訪問という具体的な行動が、いかにして関係性を深め、組織を変えていったかが語られます。地方と都市、NPOと企業、想いとお金--これまで分断されてきたものをつなぐ「協力」の新しい物差しを、陸前高田から問い続けます。第1回はすでに配信中です。あなたの「応援のかたち」が、この対話をきっかけに変わるかもしれません。

■ 認定NPO法人SETについて

SETは「一人ひとりの"やりたい"を"できた"に変え、日本の未来にGoodなChangeを起こす」をミッションに掲げ、2011年の東日本大震災以降、岩手県を中心とした地域で若者と住民がともに学び合う仕組みをつくってきました。修学旅行民泊や大学生・社会人向けプログラム、地域コミュニティづくりなどを通じて、若者が地域の日常に関わり、住民とともに学び合う"続く関係"を育んでいます。2024年度は年間5,000人以上が参加。現在では岩手県のみならず複数地域で活動を展開。若者の成長と地域の活力を同時に生み出しながら、人と地域の関係性そのものを基盤とした、持続可能な地域づくりに取り組んでいます。過去に2度の内閣総理大臣賞受賞、その他多数受賞。



【団体概要】

認定特定非営利活動法人SET

所在地：岩手県陸前高田市広田町字山田52-6

理事長：三井俊介

設立：2011年3月12日（法人化：2013年6月18日、認定取得：2025年10月16日）

公式サイト：https://www.nposet.org

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/_nposet/?hl=ja

公式Podcast Spotify：https://x.gd/wh4Lo Amazon Music：https://x.gd/TjRP0



【取材に関するお問い合わせ】

広報担当：set.forjapan@nposet.com

電話：0192-47-5747