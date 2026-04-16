ASMRで人気のVTuber「憂世いう」3周年記念グッズが登場！描き下ろしイラストを使用した癒しのアニバーサリーアイテムを展開

株式会社メディアリンク

クリエイターグッズの企画・製造・販売を支援する株式会社メディアリンクは、ASMRを中心に活動するVTuber「憂世いう」の活動3周年を記念したアニバーサリーグッズを、公式オンラインストアにて販売開始いたしました。

本商品は、イラストレーター・イトハナ氏による描き下ろしビジュアルを使用した特別仕様となっており、憂世いうのやさしく包み込むような世界観をそのまま切り取ったアイテムに仕上がっています。

ラインナップには、存在感のあるA5サイズのアクリルパネル、日常使いしやすいA4サイズのクリアファイル、そして抱き心地の良い45cmサイズのクッションを用意。さらに、すべてのアイテムをまとめて楽しめる全種セットも展開しており、3周年を記念した特別な内容となっています。

日々の癒しのひとときに寄り添うアイテムとしてはもちろん、3年間の歩みを感じられる記念グッズとして、ぜひこの機会にお楽しみください。

製品情報

■憂世いうofficial shop

https://tosta.jp/shops/uise_iu

■憂世いう 3rd Anniversary(ハート)全種セット

販売価格：10,000円（税込）

＜セット内容＞

・アクリルパネル

・クリアファイル

・クッション

イラストレーター：イトハナ様

■憂世いう 3rd Anniversary(ハート)アクリルパネル

販売価格：2,500円（税込）

サイズ：A5

イラストレーター：イトハナ様

■憂世いう 3rd Anniversary(ハート)クリアファイル

販売価格：1,500円（税込）

サイズ：A4

イラストレーター：イトハナ様

■憂世いう 3rd Anniversary(ハート)クッション

販売価格：7,500円（税込）

サイズ：45cm×45cm

イラストレーター：イトハナ様

販売情報

■憂世いうofficial shop

https://tosta.jp/shops/uise_iu

【憂世いう】



YouTube：https://www.youtube.com/@uise_iu_asm

X（旧Twitter）：https://x.com/uise_iu

【TOSTA】

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【株式会社メディアリンク】

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