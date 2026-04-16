小田原の高校生音楽フェス「小田原大合戦2026」に地元発のライブ音楽体験プラットフォーム「Otoniwa（オトニワ）」がプレ導入決定

Hamee株式会社

小田原市に本社を置くHamee株式会社（代表取締役社長：水島 育大、証券コード：東証スタンダード3134、以下当社）は、2026年5月23日（土）に小田原駅付近5会場で開催される「小田原大合戦2026」において、当社が開発するライブ音楽体験プラットフォーム「Otoniwa（オトニワ）」のプレ導入を行うことを決定しました。

小田原大合戦は、地元の高校生が企画・運営する完全無料の音楽フェス。2022年から5年連続で開催され、延べ6,500人以上が来場してきた小田原を代表するイベントです。地元企業・Hameeが開発する新しいデジタルツールが、地元高校生が主催する音楽フェスに参画。テクノロジーと地域文化が交わる、小田原ならではの取り組みです。

■「小田原大合戦2026」について

「小田原大合戦」は、地元小田原の高校生が主体となって企画・運営するサーキット型音楽フェスです。今年で5回目を迎え、これまで延べ約6,500人以上の来場者を動員。小田原駅周辺の5つの会場（ライブハウス・ホール・スタジオ）を同時に使用するサーキット型フェスとして開催され、入場は完全無料です。「音楽で小田原を盛り上げたい」という高校生たちの熱意が、地域全体を巻き込む一大イベントへと成長しています。

【開催概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/9971/table/1628_1_cc3877711a1e86def2f500c2e8529a53.jpg?v=202604161151 ]

【小田原大合戦公式ページ】

https://odawara-daigassen.studio.site

■「Otoniwa（オトニワ）」について

「Otoniwa」は「ライブ音楽が、人をつなぐ。」をコンセプトに、Hamee株式会社が開発するライブ音楽体験プラットフォームです。AIが急速に普及する時代だからこそ、スクリーン越しには代替できない「リアルの場での感動・熱狂・つながり」の価値に着目。テクノロジーの力を使って人々をリアルな場へ呼び込み、その場での体験を最大化することを目指しています。

今回の「小田原大合戦2026」では以下3つの機能を先行提供。来場者体験の向上を実現します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/9971/table/1628_2_02f8ca8cdbaa1ed6af8f981a0c65e3b1.jpg?v=202604161151 ]

【画面イメージ】※サンプル

【Otoniwa公式サイト】

https://otoniwa-service-site.vercel.app



【Otoniwa公式Instagram】

https://www.instagram.com/otoniwa.official

■初回登録キャンペーン

小田原大合戦2026の開催に合わせ、Otoniwaへ初回登録されたすべての方を対象に特別キャンペーンを実施します。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/9971/table/1628_3_03f0dc818d071e031ef505b345949dac.jpg?v=202604161151 ]

本キャンペーンは、Otoniwaとライブシーンをより多くの方に体験していただくための取り組みです。「まずは一度、ライブハウスへ」--そのきっかけをつくることで、小田原の音楽文化のさらなる活性化を目指します。

■プレ導入のポイント- AIドリブン開発による超スピード実現通常半年以上を要するサービス開発を、AIを最大限に活用した“AIドリブン開発”により約1ヶ月で実現。開発スピードを大幅に高めることで、現場のニーズに即した素早い機能改善が可能となっています。- PoCイベントでの高評価2026年2月に小田原のライブハウス「LIVE HOUSE ODAWARA Quest」にて2回にわたり実施したPoCイベントでは、会場に設置したQRコードを読み込みInstagramでアーティスト情報を参照した参加者の約90%が「初めて見るアーティストでも楽しみやすくなった」と回答。転換時間（セットチェンジ中）にQRコードで情報をチェックする行動も約40%に上るなど、アーティスト情報の事前提供が来場者体験を大きく向上させることが確認されました。- 地元・小田原から始まる音楽エコシステムHameeの本社が置かれる小田原で、地元高校生が作り上げてきたフェスとともにサービス開始することで、まずは地域の音楽シーンの『一部』となり、共に盛り上げてまいります。最終的には、「人が人を呼ぶ循環」を小田原から全国へ広げていくことを目指しています。■Otoniwa起案者よりHamee株式会社新規事業/開発部 神野成紀

Otoniwaは、ライブ体験をもっと身近に、ライブハウスカルチャーを盛り上げたいという思いから生まれたサービスです。

ライブ情報やアーティストとの繋がりを、テクノロジーの力でシンプルに体験できる場をつくりたいと考えていました。

今回の小田原大合戦への参加は、私たちにとって大きな挑戦です。地元・小田原という地域に根ざしたお客さまと直接触れ合い、高校生が主役となるこのイベントで、Otoniwaが生み出す新しい音楽体験をぜひ感じていただきたいと思っています。

参加者の皆さんと一緒に、最高の時間をつくっていきます！

■今後の展開

「小田原大合戦2026」でのプレ導入を経て、2026年後半には他のライブハウスへの展開を予定しています。AIが進化し続ける時代において、リアルな音楽体験の価値はますます高まると考えており、アーティスト・ライブハウス・リスナー三者が支え合う音楽エコシステムの実現を目指し、サービスの改善・拡大を続けてまいります。

■会社概要

会社名 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、

ByURブランドを展開するコスメティクス事業、

ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、

不要なプラスチックをリサイクルするParallel Plasticsサービスなどの脱炭素事業を展開

URL ：https://hamee.co.jp