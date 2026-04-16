サイバーエージェントグループのCyberE、フィリピン・マニラで日本IPフェス「Otaku Pop Fes 2026」を開催

株式会社CyberZ

株式会社CyberZ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山内隆裕）の子会社である、エンターテインメントイベント制作・運営の株式会社CyberEは、グローバルイベントブランド「Otaku Pop Fes」を始動します。サイバーエージェントグループのグローバルIP戦略の一環として、グローバルエンターテインメント体験の創出に取り組みます。

第一弾として、2026年4月25日（土）・26日（日）の2日間、フィリピン・マニラの統合型リゾート「OKADA MANILA」にて、日本エンターテインメント複合イベント「Otaku Pop Fes 2026」（以下、OPF 2026）を開催します。

日本のアニメやゲームをはじめとするエンターテインメントコンテンツは、世界各地で支持を広げています。中でもアジア地域は、コンテンツへの親和性が高い10代から30代の若年層が人口の多くを占め、将来にわたる持続的な市場成長が見込まれます。同地域には日本のポップカルチャーに精通した熱狂的なファンコミュニティが形成されており、SNSを起点とした強力な拡散力によって日々新たなムーブメントが創出されています。

第一弾の開催地フィリピンは、年齢の中央値が26.1歳（※1）と東南アジアで際立って若い人口構造を持ち、日本のアニメを中心としたコンテンツへの関心が非常に高い市場です。特に若年層の約75％が日常的に日本アニメを視聴している（※2）など、日本エンターテインメントに対し深い親和性を有します。 CyberEは、サイバーエージェントグループが培ってきたIPプロデュース力とイベント運営の知見を、現地のローカルパートナーと連携し海外へ本格展開します。

※1 出典：国際連合「World Population Prospects 2025」

※2 出典：Ken Research「Philippines Anime Market Outlook 2030」

■ Otaku Pop Fes（OPF）のコンセプト

「日本IPの熱狂を、リアルな体験へ」 “体験し、参加し、共有する”

次世代エンターテインメントフェスティバル Otaku Pop Fes（OPF）は、日本のアニメ・ゲーム・音楽・コスプレカルチャーを横断し、展示ブースやライブ、ステージ、グッズ、コミュニティ企画を一体化した体験型フェスティバルです。来場者は作品を「観る」だけでなく、世界観の体感や仲間との熱狂の共有に加え、自ら参加者としてイベントを共創できます。 日本IPの魅力を高品質な演出と体験設計によりアジア・グローバルへ届けます。OPFはファンとIP、企業、コミュニティをつなぐ新しいエンターテインメントの場を創出します。

マニラを象徴する「OKADA MANILA」を完全ジャックし、昼から夜まで3つの体験ゾーンで展開します。

◼︎IP展示ブース：BALLROOM「公式IPが集結する体験エリア」

アニメ・ゲームの人気11作品が一堂に会し、展示ブースやフォトスポット、ブースアクティビティ、グッズ販売を通じて、作品の世界観を楽しめるエリアです。来場者は各ブースでのアクティビティに参加し、限定ノベルティを受け取ることができます。

◼︎出展作品リスト

・Anime Zone

『ダンダダン』(DAN DA DAN) / 『葬送のフリーレン』(Frieren: Beyond Journey's End) / 『NARUTO -ナルト-』 / 『SAKAMOTO DAYS』 / 『SPY×FAMILY』 / 『薬屋のひとりごと』(The Apothecary Diaries) / 『東京リベンジャーズ』(Tokyo Revengers) / 『桃源暗鬼』(TOUGEN ANKI) / 『ウィッチウォッチ』(WITCH WATCH)

・Game Zone

『Shadowverse: Worlds Beyond』 / 『ウマ娘 プリティーダービー』(Umamusume: Pretty Derby)

◼︎コミュニティステージ：BALLROOM「ファンコミュニティ」が主役となる参加型ステージ

2日間、会場内では多彩なコミュニティステージプログラムを展開します。 DJパフォーマンスや「BEYBLADE X」のスペシャルステージ、アニメ作品の上映、来場者参加型の抽選会（ラッキードロー）、現地コスプレイヤーによるトーク企画など、来場者同士が熱狂を共有できる場を創出します。

■ コスプレ：COVE Manila（DAY）フィリピンのコスプレコミュニティが集う特別ステージ

現地で高い人気を誇るコスプレイヤーを迎え、ファンコミュニティが熱狂できるステージコンテンツを展開します。

・Otaku Pop Fes Cosplay Cup

次世代のコスプレイヤーを発掘するコンテストを開催。人気コスプレイヤーが審査員として登壇し、優勝者には賞金＋日本招待ツアーを贈呈します。

・Otaku Pop Fes Cosplay Runway

大勢のコスプレイヤーが精巧な衣装で登場するスペシャルランウェイを実施。COVE Manilaならではのロケーションを活かした、象徴的なステージ演出をお届けします。

・Otaku Pop Fes KOL Meet & Greet

出演するコスプレイヤーとファンが直接交流できるミート＆グリートも開催。ステージ観覧にとどまらない、参加型の特別体験を提供します。

◼︎音楽ライブ：COVE Manila（NIGHT）日本と世界をつなぐ特別ライブステージ

・COVE MANILA MAP（DAY TIME）

日本と世界をつなぐトップアーティストが集結する、2日間限定のプレミアムライブステージです。世代やジャンルを超えて熱狂を共有する特別なライブステージを開催します。

◼︎UNIS Special LIVE（2-Day Special Appearance）

フィリピン国内でも高い人気を誇るグローバルガールズグループ「UNIS（ユニス）」の出演が決定しました。4月25日（土）・26日（日）の両日、本イベントのために用意された特別プログラムでライブステージを披露します。2日間で一部楽曲を変更したセットリストを予定しており、両日来場でも楽しめる構成です。

＜UNIS からのコメント＞

「こんにちは、UNISです！4月25日と26日に開催される『Otaku Pop Fes 2026』に出演することが決まり、メンバー一同とてもワクワクしています。 私たちにとって大切な場所であるフィリピンで、Everafterの皆さんにお会いできることを本当に楽しみにしています。当日は皆さんの愛に応えられるよう、忘れられない最高のパフォーマンスをお届けすることを約束します！マニラの会場で、一緒に素敵な思い出を作りましょう。Mahal namin kayo, EverAfter! 4月25日・26日、会場でお会いしましょう！」

■ Anisong Legends LIVE（藍井エイル / きただにひろし）

日本のアニソン界を代表する 藍井エイル と きただにひろし が出演。

『ソードアート・オンライン』や 『ONE PIECE』 をはじめ、世界中のファンに愛される名曲を披露し、マニラの夜を熱狂で包みます。

また、会場全体の熱量をさらに高める演出として、DJ 和 によるDJパフォーマンスも予定しています。

◼︎アーティスト紹介（UNIS / 藍井エイル / きただにひろし）

・COVE MANILA MAP（MUSIC LIVE）▽ UNIS（ユニス）

韓国のオーディション番組『UNIVERSE TICKET』から誕生した、韓国・日本・フィリピン出身メンバーで構成されるグローバルガールズグループ。

デビューからわずか1年で新人賞を含む数々のアワードを受賞し、アジアを中心に驚異的なスピードで存在感を拡大。SNS総フォロワー数は570万人を突破し、ティーン世代を中心に熱狂的な支持を集めている。

コレサワによる楽曲提供で話題を呼んだJAPAN 2nd SINGLE「幸せになんかならないでね」は、配信からわずか5日間でSNS総再生回数1,000万回を超える大ヒットを記録。2026年初となるアメリカツアーも大盛況で幕を閉じる等、いま最も目が離せない次世代ガールズグループ。

▽ 藍井エイル

北海道札幌市出身。伸びのある声質と高い表現力で、国内外のアニメファンから強い支持を集める日本の女性シンガー。 2011年、TVアニメ『Fate/Zero』エンディングテーマ「MEMORIA」でメジャーデビューし、瞬く間に注目を集めました。

以降、「IGNITE」「約束」「流星」「アイリス」「I will…」（『ソードアート・オンライン』シリーズ）、「AURORA」（『機動戦士ガンダムAGE』）、「ラピスラズリ」「翼」（『アルスラーン戦記』）、「シリウス」（『キルラキル』）など、数多くのアニメ主題歌を担当。 4度の日本武道館公演や横浜アリーナ公演を成功させるほか、パリ、ロンドン、上海、サンフランシスコなど世界15の国と地域でライブを行い、グローバルに活動の幅を広げている。

▽ きただにひろし

1999年、TVアニメ『ONE PIECE』の主題歌「ウィーアー!」でデビューし、アニソンシンガーとしての地位を確立。 『ONE PIECE』は日本のみならず世界中で高い人気を誇る作品であり、「ウィーアー!」は数ある歴代主題歌の中でも屈指の人気曲として、2008年には第22回日本ゴールドディスク大賞「アニメーション・アルバム・オブ・ザ・イヤー」を受賞。

その後も「ウィーゴー!」（2011年）、「ウィーキャン!」（2016年／氣志團とのコラボ）など、複数の『ONE PIECE』主題歌を担当し、長年にわたり作品とともに愛され続け、 2025年3月26日にはデビュー30周年を記念した『ONE PIECE』カバーアルバム

「ONE PIECE COVER SONGS～仲間の印×～」をリリース。

■ 開催概要

● 開催名称：Otaku Pop Fes 2026（OPF 2026）

● 日程：2026年4月25日（土）、26日（日）

● 会場：OKADA MANILA（Ballroom / COVE Manila）

※本イベントは、CyberEおよび現地パートナー企業と連携して実施されます。

主な内容

● アニメ・ゲーム作品の展示・体験ブース（Ballroom）

● コミュニティステージプログラム（Ballroom）

● コスプレイベント（COVE Manila DAY）

● 音楽ライブ（COVE Manila NIGHT）

コピーライト

(C)︎Yukinobu Tatsu/SHUEISHA, DANDADAN Production Committee

(C) Kanehito Yamada, Tsukasa Abe/Shogakukan/ "Frieren"Project

(C) 2002 MASASHI KISHIMOTO

(C)︎Yuto Suzuki/SHUEISHA, SAKAMOTO DAYS PROJECT

(C) Tatsuya Endo/Shueisha, SPY×FAMILY Project

(C)Hyuganatsu, Imagica Infos/”The Apothecary Diaries” Project

(C)︎Ken Wakui, KODANSHA / TOKYO REVENGERS Anime Production Committee.

(C) Yura Urushibara (AKITASHOTEN) /TOUGEN ANKI PROJECT

(C)︎KentaShinohara/SHUEISHA, WITCHWATCH Production Committee, MBS

(C) Cygames, Inc.

■公式サイト

https://www.otakupopfes.com/

■チケットサイト

https://tickets.otakupopfes.com/

■ 株式会社CyberEについて

サイバーエージェントグループにおいて、エンターテインメントイベントの企画・制作・運営を担うイベントプロデュース＆プロダクション企業です。日本最大級のeスポーツイベント「RAGE」をはじめ、ゲーム関連イベント、展示会、ポップアップ、ステージイベントなど、多様なエンターテインメント領域で豊富な実績を有しています。

東京ドーム、さいたまスーパーアリーナ、横浜アリーナをはじめとする大型アリーナ・ドーム級会場での興行から、小規模なファンイベントまで、幅広いスケールのイベントを手がけています。

東京ゲームショウ等の展示企画や、VTuber・ストリーマー・eスポーツチームとのタイアップをはじめ、様々なIPを活用したリアルイベントの企画・運営にも幅広く対応しており、企画立案から制作・運営・プロモーションまで一気通貫で提供しています。

これまでの実績を基盤に、ゲーム、アニメ、音楽、VTuber、展示会、ポップアップ、コミュニティイベントなど、国内外で幅広いエンターテインメントイベントの創出に取り組んでまいります。

・社名： 株式会社 CyberE

・東京本社 ：東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア 23階

・代表者 ：代表取締役社長 大友真吾