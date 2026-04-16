iYell株式会社、ハタラクエール2026において「福利厚生推進法人」に5年連続認証

iYell株式会社

iYell株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長 兼 CEO：窪田光洋、以下「iYell」）は、福利厚生表彰・認証制度「ハタラクエール2026」において、福利厚生の充実・活用に力を入れる企業として、「福利厚生推進法人」に5年連続で認証されました。

《 ハタラクエールとは 》

ハタラクエール（福利厚生表彰・認証制度）は、福利厚生の充実・活用に力を入れる企業・団体・自治体（以下、法人）を表彰する制度です。福利厚生の一層の普及・発展を目的に、優れた福利厚生を実施する法人、およびこれから福利厚生の充実を図ろうとする意欲ある法人を表彰・認証します。これまでに延べ877法人が表彰・認証されています。

「ハタラクエール（福利厚生表彰・認証制度）」

https://fukurikosei-hyosyo.com/(https://fukurikosei-hyosyo.com/)

《 評価していただいた点 》

経営者が福利厚生を経営の重要な一手段として重きをおいている点、また、社員の声をふまえて継続的な改善に取り組んでいる点等の「福利厚生への熱意」が評価され、5年連続認証をいただきました。

iYellの福利厚生は、社員一人ひとりが自分たちにとって必要なものを考え、会社へ提案し、制度化していくプロセスを大切にしています。会社主導の施策だけでなく、社員の声を積極的に取り入れることで、より良い福利厚生の実現を目指しています。考案の過程を通じて「その制度が誰のどんな幸せにつながるのか」を社員自身が深く理解し、全員で理想の会社を創り上げています。

《 今後の展望 》

今後も「社員ファースト」を理念に掲げ、福利厚生の充実と活用に力を入れることで、社員が最大限にパフォーマンスを発揮できる環境を追求していきます。

あわせて、時代の変化に合わせた制度の新設・拡充にも積極的に取り組み、高い実効性を伴う福利厚生を通じて、さらなる企業価値の向上に努めてまいります。

《 会社概要 》

会社名：iYell株式会社（The iYell Co., Ltd.）

代表者：代表取締役社長兼CEO 窪田 光洋

本社所在地：東京都目黒区青葉台4丁目7番7号 住友不動産青葉台ヒルズ7階

設立日：2016年5月12日

払込資本金：82.7億円（2025年10月末時点）

コーポレートサイト：https://iyell.co.jp/(https://iyell.co.jp/)

採用サイト：https://recruit.iyell.co.jp/(https://recruit.iyell.co.jp/)

新卒採用サイト：https://recruit.iyell.co.jp/graduate/(https://recruit.iyell.co.jp/graduate/)

公式ブログ：https://iyell.co.jp/iyellook(https://iyell.co.jp/iyellook)