【SHIRO】LIMITED FRAGRANCE ICE MINT

株式会社シロ

今年の北海道の雪解けは早く、そこからすでに猛暑の夏が近づいていることを感じます。

昨年の暑さを乗り越え、私たちが思ったのは「もっと強く、もっと冷たく感じられるアイテムがあったら――」という想い。毎日使いたくなる快適さを求め、何度も試作を重ねて『アイスミント ボディローション』の約1.7倍*2のメントール*1を配合したSHIRO史上一番涼しいと感じていただける『アイスミント ボディローション エクストラクール』が誕生。加えて、スキンケアアイテムとして『アイスミント エッセンスUV』も数量限定で新登場します。

2011年、夏を快適に過ごしてほしいという想いを込めて登場した「アイスミント」シリーズ。年々気温は上昇し、昨年北海道内でも最高気温39.0℃を記録するほどになり、私たちの夏はクーラーなしでは過ごせない季節になってしまっています。

そして地球温暖化の影響は、SHIROの素材にも大きな影響を与えはじめています。

一人ひとりが少しの工夫でできることを見つけ、私たちの未来が少しでも心地よく過ごせるようにできないか。そんな願いを込め、より強く、より冷たく、より快適さを求めたボディケアアイテム、そしてスキンケアアイテムをご用意しました。

夏の肌を素材の力でケアしながら、冷感と日焼け止め効果が同時に期待できる、スキンケアアイテムの『アイスミント エッセンスUV』。また『アイスミント ボディローション エクストラクール』は、「アイスミント」シリーズ史上一番涼しく感じていただけるよう、メントール*1の配合量*2を高めています。そして『アイスミント ボディミスト エクストラクール』は、長い夏に向けて、お出かけ前や外出先でもたっぷりお使いいただけるよう、内容量を30mL増量しました。

容器はシャイニーブルーのキャップがアクセント。光を反射してキラキラと輝く1本をバッグから取り出せば、見た目からも涼しさを感じることができるはず。

夏の暑さはもはや“特別な出来事”ではなく、日常となってきています。それは私たち人間の暮らしや活動が、少しずつ地球に影響を与え続けている結果でもあるのかもしれません。より良い未来のために、そして、より心地よい毎日を過ごすための救世主として、アイスミントが皆様の味方となりますように。

SCHEDULE

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32936/table/339_1_1d5825a951405ee773f7a776b317d482.jpg?v=202604161151 ]LIMITED PRODUCT LINEUP

アイスミント エッセンスUV［SPF34 PA＋＋］ 30g 3,300 円（税込）

アイスミントから初のスキンケアアイテムとして、下地にも日焼け止めとしてもご使用いただける『アイスミント エッセンスUV』が新登場。ゆず果皮水やエキス*3、日高昆布*5を配合することで、夏の肌にうれしい保湿とクールダウン*6、そして紫外線ケアが一度に叶うアイテム。清涼成分のメントール*1により、肌にのせた瞬間からひんやりとした使い心地で夏をぐっと快適に。

［使用上の注意］メントール*1を配合しているため、目や鼻に刺激を感じる場合があります。目の際（キワ）、日焼けや除毛直後はご使用をお控えください。またメントール*1系の冷感刺激に弱い方や、肌に傷などの異常がある方は使用しないでください。

POINT

・上、下によく振ってからお使いください。化粧水などで肌を整えたあと、適量を手に取り顔全体にムラなく伸ばしてください。

アイスミント ボディローション エクストラクール 50mL 2,860 円（税込）

冷感の持続力と冴えわたる清涼感を感じていただけるよう、通常の『アイスミント ボディローション』の約1.7倍*2 のメントール*1量を配合したボディローションが初登場。肌にしっかりと密着するため、火照った身体をひんやりクールダウン*6させつつ、ゆず果実エキス*4やガーナシアバター*7が肌の保湿ケアをしてくれます。軽やかでみずみずしいジェルタイプなので、肌に潤いを与えつつ、さらりとした仕上がりに。入浴後や就寝前、またお出かけ前に暑さを感じやすい腕や首などの部位へのご使用がおすすめです。

POINT

・持ち運びに便利なキャップ付きのポンプ容器のため、外出先での塗り直しにも重宝します。

アイスミント ボディミスト エクストラクール 80mL 2,860 円（税込）

50mLから80mLに増量し、数量限定で今年も登場します。通常の『アイスミント ボディミスト』の約3.5倍*8のメントール*1量を配合。突き抜けるような爽快感を味わえるボディミストはレモンやライム、ベルガモットなどの柑橘系精油*9とミントが香り、使うたびに気分をリフレッシュさせてくれます。虫が嫌がる香りと、夏のにおいケアにもなる柿渋*10を配合。スプレータイプなので手が届きにくい部分にも手軽に使用でき、外出時でも活躍してくれるアイテムです。

POINT

・日差しの強い炎天下や蒸し暑さによる不快感があるときには、背中やうなじなど熱がたまりやすい部分へのご使用がおすすめです。

COOL LEVEL ＆ FRAGRANCE NOTES

シュッっとひと吹きした瞬間、目が覚めるようなメントール*1が突き抜け、トップノートのレモンやライム、ベルガモット*9のフレッシュなみずみずしさが重なります。爽やかな柑橘系からやがて、凛としたミントとジャスミンのフローラルが溶け合うミドルノートへと移り変わります。肌に心地よいクール感*6をまとわせながら、清潔感と爽快感あふれる香りが全身を包み込み、気分をリフレッシュさせてくれる香りです。

PRODUCT LINEUP

今年は全部で8アイテムとなった「アイスミント」シリーズ。限定アイテムと組み合わせてご使用いただくと、より効果的に冷感効果*6を取り入れていただけます。

外出先やお家でのリラックスタイムなど、使用するシーンや用途によってアイテムを使い分けて、爽快にお過ごしください。

アイスミント ボディミスト 50mL/1,980 円（税込） スプレーした瞬間メントール*1の爽快感を感じていただける人気のボディミスト。肌に潤いを与えるゆず果実エキス*4を配合しているので、夏の乾燥対策として重宝します。ひんやりとした冷感と共にみずみずしくフレッシュな柑橘の香りで、爽快感を感じていただけます。外出時はもちろん、屋外でのクールダウン*6にも活躍します。アイスミント ボディローション 190mL/2,530 円（税込） ひと塗りで強力な清涼感をもたらすボディローション。みずみずしいテクスチャーながら、ゆず果実エキス*4とガーナシアバター*7が肌をしっとりと保湿してくれます。お風呂上がりや就寝前に、爽快感あふれる香りをまとえば、暑さで寝苦しい夜も快適にお過ごしいただけます。アイスミント シャンプー 280mL/3,300 円（税込） 保水力の高いがごめ昆布*11配合で、髪に潤いを与えながら、すっきりとした清涼感を感じていただけるスカルプケアシャンプー。べたつきが気になる皮脂汚れも素早く爽快リセットして、使うほどに柔らかく、健やかな頭皮を感じていただけます。アイスミント コンディショナー 270g/3,300 円（税込） がごめ昆布*11やオリーブ*12などの自然素材が髪をしっとりと保湿し、ハリとコシをもたらすスカルプコンディショナー。メントール*1がバスタイムのクールダウン*6をサポートしてくれます。『アイスミント シャンプー』とセットでのご使用がおすすめです。アイスミント ボディスクラブ 110g/3,080 円（税込） 肌に潤いをもたらすアロエ*13を配合した、弾力あるペースト状のボディスクラブ。鹿児島県シラス台地の火山灰*14スクラブが古い角質をすっきりオフ。マッサージしながら使用することで、暑い時期のバスタイムで火照った身体をクールダウン*6しつつ、むくみやコリにアプローチ*15してくれます。

*1 メントール/清涼・芳香成分 *2 『アイスミント ボディローション』との当社比 *3 ユズ果皮水、果皮エキス/保湿成分 *4 ユズ果実エキス/保湿成分 *5 ミツイシコンブエキス/保湿成分 *6 ひんやりとした使い心地 *7 シア脂/保湿成分 *8 『アイスミント ボディミスト』との当社比 *9 フロクマリン不使用 *10 カキタンニン/整肌成分 *11 ガゴメエキス/保湿成分 *12 オリーブ果実油/保湿成分 *13 アロエベラ液汁/保湿・整肌成分 *14 火山灰/スクラブ成分 *15 マッサージ効果による

販売終了のお知らせ

「アイスミント」シリーズの以下3製品は、現在のご用意数がなくなり次第販売を終了いたします。お客様には残念な思いをさせてしまい申し訳ございません。また、長らくの間ご愛顧くださいましたこと、心より感謝申し上げます。

・アイスミント シャンプー 280mL / 3,300円（税込）

・アイスミント コンディショナー 270g / 3,300円（税込）

・アイスミント ボディスクラブ 110g / 3,080円（税込）

SHIROについて

「自分たちが毎日使いたいものをつくる」というシンプルな想いからスタートしたコスメティックブランド。自社内に開発から販売まですべての機能を持ち、創業当初からエシカルな信念に基づくものづくりを続けている。厳しい自然が育んだ素材を国内外から見つけ出し、そのちからを最大限に引き出すスキンケア、メイクアップ、フレグランスアイテムを提案。日本全国に直営店舗を展開するほか、ロンドンや台湾、韓国に実店舗を構え、米国では自社EC、中国では越境ECでの販売を行う。製品に使う素材同様、厳選した食材を届ける食のセレクト[SHIRO LIFE]、素材のおいしさを料理で伝えるカフェ[SHIRO CAFE]、SHIRO が提案する美しさを最大限体感できるサロン[SHIRO BEAUTY]などの業態も展開。

2021年6月から、SHIROの創業地である北海道砂川市にて、工場の移転新設と市全体の活性化を目指すまちづくり「みんなのすながわプロジェクト」を推進。2023年4月に新工場と付帯施設を含む「みんなの工場」をオープン。

2024年4月、従来の方法とは異なる、森林環境に配慮した“森の都合に合わせた設計建築”を進め、一棟貸しの宿泊施設「MAISON SHIRO（メゾンシロ）」を北海道長沼町にオープン。ブランド誕生から15周年を迎えた2024年には、ものづくりとお店づくりの2つにおいて、すべての資源の価値を見つめ直す「SHIRO 15年目の宣言」を表明し、地球の未来のために廃棄物ゼロを目指すことに取り組む。また、「SHIRO リユースプロジェクト」が始動。社会の新しい標準を創出するため、使用済みガラス容器と衣類を回収する。

2025年4月、韓国・聖水でフィールドワークを行い、歴史的背景をリスペクトしながら、既存の資源に少しのクリエイティブを加えたお店づくりを実現。

2025年11月、「みんなの工場」の敷地内に森の恵みと香りを味わうイノベーティブレストラン「MORISHIRO」をオープン。レストランを開き、北海道の森にある貴重な食材を余すことなく料理。TableCheckにて予約受付中。

会社概要

企業名： 株式会社シロ

所在地： 〒107-0061 東京都港区北青山 3-6-7 青山パラシオタワー 8F

設立： 1989年10月23日

代表取締役： 福永 敬弘 （ふくなが たかひろ）

事業内容： 自社ブランド「SHIRO」の企画、開発、製造、販売、店舗運営（「SHIRO / 化粧品、雑貨」「SHIRO LIFE / 食物販」「SHIRO CAFE / 飲食」「SHIRO BEAUTY / サロン」）、SHIRO オフィシャルサイト / オンラインストアの運営、通販事業運営、直営ホテルの運営（「MAISON SHIRO」「砂川パークホテル」）、レストランの運営（「MORISHIRO」）、北欧インテリア雑貨の輸入、販売代理（「biotope」）

公式オンラインストア：https://shiro-shiro.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/shiro_japan?igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==