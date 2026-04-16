【ゲラン】4月23日（木）～7月1日（水）岩田屋本店 本館1階にて、ラール エ ラ マティエール POP UP ストアを開催

ゲラン株式会社※上記はイメージ画像です。

ゲランは1828年の創業以来、時代を超えた美のクリエイションを通して、パリジャン・ビューティを継承し続けています。ゲランが一貫して身を捧げてきた芸術、そして代々にわたり美を追求し続けてきたフレグランス。ゲランの調香師たちは、自らの感情や刻々と変化する時代の流れを汲み取り、時代を超えて鮮烈な存在感を放つ名香の数々を生み出してきました。

4月23日（木）～7月1日（水）の期間中、通常は岩田屋本店では取扱いのない、ゲラン最高峰のフレグランス コレクション〈ラール エ ラ マティエール〉の世界をご体感いただける特別な空間をご用意します。昨年、岩田屋本店にて開催されたPOP UP ストアや新作先行発売イベントでのご好評を受け、4月1日（水）に発売した新コレクション〈ラール エ ラ マティエール レ ゾー〉を含む〈ラール エ ラ マティエール〉の全コレクションを展開します。

〈ラール エ ラ マティエール レ ゾー〉は、比類なき存在として、人生の瞬間とテキスタイルが織りなす特別な関係性への賛歌として誕生した新フレグランスです。香料とテキスタイル素材が呼応し合うスタイルの探求の中で、洗練された繊細なニュアンスの重なりによって、それぞれの感覚的な魅力を引き出します。

メゾンに受け継がれる伝統と技術を体現するフレグランスコレクションの数々を、ぜひお楽しみください。

イベント情報

〈ゲラン〉フレグランス ラール エ ラ マティエール POP UP ストア

期間：2026年4月23日（木）～7月1日（水）

場所：岩田屋本店 本館1階 正面玄関横プロモーションスペース

■イベント限定購入特典

POP UP ストア会場にてゲラン製品を購入された方に、各種ギフトをご用意します。

- 〈ラール エ ラ マティエール〉コレクションから製品を1点以上お買い上げで、「虎屋特製オリジナル干菓子」をプレゼント。歴史が長く、サヴォアフェールを継承しているという共通点を持つ、虎屋とのコラボレーションが実現しました。ゲランのモチーフを象ったオリジナルの干菓子となります。- 〈ラール エ ラ マティエール〉コレクションのフレグランス製品を33,000円（税込）以上お買い上げで、「ロゴチャーム付き組みひもブレスレット」をプレゼント。ブレスレットにフレグランスをつけて香りをお楽しみいただけます。- 〈ラール エ ラ マティエール〉コレクションのフレグランス製品を49,500円（税込）以上お買い上げで、「ゲルリナーデ刺繍ポーチ」をプレゼント。ゲランが大切にする香りの素材「ゲルリナーデ」をモチーフに、6種のパターンからお好きなデザインのポーチをお選びいただけます。※すべて数量限定のため、なくなり次第終了とさせていただきます。- 〈ラール エ ラ マティエール〉コレクションのフレグランス製品をお買い上げで、3日間限定でカリグラファーによる製品への刻印サービスを実施します。日時：6月12日（金）～14日（日）11:00～18:00※お電話での事前予約も可能です。※刻印は、英語およびモチーフに対応しております。※刻印後の変更、キャンセル、返品・交換は承っておりません。

〈ラール エ ラ マティエール〉コレクションについて

ゲランの調香師たちの手によって美しい素材を芸術へと昇華した、美を愛する方へ贈る香りの傑作〈ラール エ ラ マティエール〉コレクション。至高の素材を限りなく高め、芸術へと昇華させた「芸術と素材」という名の香りのコレクションで、アートからインスピレーションを得たゲランの調香師が厳選した素材を用い、ありのままの感情を表現したフレグランスです。

▼各種詳細はこちら

ラール エ ラ マティエール(https://www.guerlain.com/jp/ja-jp/fragrance/the-exclusive-collection/lart-la-matiere-1/)

〈ラール エ ラ マティエール レ ゾー〉コレクションについて

〈ラール エ ラ マティエール〉コレクションから、人生の瞬間とテキスタイルが織りなす特別な関係性への賛歌として誕生した新コレクション〈ラール エ ラ マティエール レ ゾー〉。香料とテキスタイル素材が呼応し合うスタイルの探求の中で、洗練された繊細なニュアンスの重なりによって、それぞれの感覚的な魅力を引き出します。日常のささやかな喜びから、人生に一度の大きな歓びまで、私たちの人生を貫く感情のすべてに寄り添うテキスタイル素材を讃えたゲランの美しさを表現したフレグランスです。

▼各種詳細はこちら

ラール エ ラ マティエール レ ゾー(https://www.guerlain.com/jp/ja-jp/fragrance/the-exclusive-collection/les-eaux/)

ゲラン公式オンラインブティック https://www.guerlain.com/jp

ゲラン公式インスタグラム https://www.instagram.com/guerlain/

ゲラン公式X https://twitter.com/Guerlainjp

ゲラン公式LINE https://linevoom.line.me/user/_dc3ZIdbeOEVnsWkVEgdBjgqLJfDBiePWQ8SsRmc (https://linevoom.line.me/user/_dc3ZIdbeOEVnsWkVEgdBjgqLJfDBiePWQ8SsRmc)