【数量限定！！】『サメーズ』イラストレーターのアリムラモハ氏、待望のサイン会開催決定！POP UP in ハンズ新宿にてサイン会参加券を配布！

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ともだちはエサ!? サメたちのゆるかわ海洋ライフ



4月15日（水）よりハンズ新宿店で大好評開催中のサメーズPOP UP in ハンズ新宿にてイラストレーターのアリムラモハ氏によるサイン会を開催することが決定しました！！

サイン会は2017年以降、久しぶりの開催となります



参加条件は、サイン会開催当日の5月3日（日）にサメーズPOP UP in ハンズ新宿店内でグッズを税込2,200円以上お買い上げいただいた方を対象に、先着順で参加券を配布いたします！！

当日限りの数量限定となりますので、お早めにご来店ください♪

イベント概要

イベント名：アリムラモハ氏 サイン会

開催日： 2026年5月3日（日）

開催時間：

１.13時～14時

２.15時～16時 の2回予定。

開催会場： ハンズ新宿店

参加条件： 5月3日(日)のサイン会当日に、ストア内にて対象商品を税込2,200円以上ご購入いただいたお客様に、先着で「サイン会参加券」を1枚お渡しします。

※参加券は数量限定です。予定枚数に達し次第、配布終了となります。

※参加時間帯はお選びいただけません。

※サインは購入特典のポストカード、またはご持参いただいたお好きなグッズにサインをいたします。

※サインするグッズは紙や平もの等の平らな形状のグッズに限ります。

※ご持参いただいたグッズの材質や形状等により、サインができないと判断させていただく場合がございます。その際は、購入特典のポストカードにサインをさせていただきます。

※会期終了前の日程のため、ストア内商品に一部売切が発生している可能性がございます。あらかじめご了承ください

【サメーズPOP UP in ハンズ新宿について】

開催期間：2026年4月15日（水）～5月5日（火）

開催場所：ハンズ新宿店 5F バラエティフロア

イベント詳細：

https://shop.snawdy-e.jp/p/00008

https://store.hands.net/shinjuku/item/5f/5fpop-up.html

「サメーズ」公式サイト

http://same-z.jp/

アリムラモハ公式Twitter（@mohamedo62）

https://twitter.com/mohamedo62

アリムラモハ公式インスタグラム

https://www.instagram.com/moha_arimura/

(C) Moha Arimura/libre