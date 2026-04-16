【牛ステーキ再登場】韓国料理専門店「Korean Kitchen Shijan(シジャン)」にてブランド牛を使用した石焼ピビンバを4月21日(火)よりご提供します。

株式会社グルメ杵屋

グルメ杵屋グループの株式会社グルメ杵屋レストラン(大阪市住之江区北加賀屋三丁目4番7号、代表取締役社長：吉田 正敏)が運営する「Korean Kitchen Shijan(シジャン)」では、ブランド牛のステーキを使用した石焼ピビンバを2026年4月21日(火)から2026年7月14日(火)までの期間限定でご提供します。

【ホームページ】https://gourmet-kineya.co.jp/brands/shijan

【公式Instagram】https://www.instagram.com/shijan_official/

【公式X】https://x.com/shijan_official

《ガッツリ＆ヘルシーな赤身肉の牛ステーキ》

昨年ご好評いただいた、赤身肉の牛ステーキを使用した「牛ステーキ石焼ピビンバ」が今年も再登場。

広大な自然の中で牧草を食べて育った牛「グラスフェッド」。その中でもさらに厳選した牧場で育てられているのが「パスチャーフェッドビーフ」で、グラスフェッドの最高峰と言われています。

パスチャーフェッドビーフのステーキは「ガッツリとした食べ応え」と「ヘルシーさ」をどちらも叶えてくれます。

【ご提供メニュー】

◆牛ステーキ石焼ピビンバ

今年の牛ステーキはパスチャーフェッドビーフの内モモ部位を使用。特徴は肉本来の旨みたっぷりの赤身！

食べやすくスライスした牛ステーキと、毎日店舗で手作りしているナムル、シジャン特製のピビンジャンを、ごはんと一緒にしっかり混ぜてお召し上がりください。

牛ステーキ石焼ピビンバ：\1,550

（キムチ・スープ付）

※おかずセットの内容は時期により変更になる場合がございます。

牛ステーキ石焼ピビンバのセットメニューとして人気の4品をお選びいただけます。

さっぱりと食べられるミニ冷麺セット、コクと辛味・旨みが感じられるミニチゲセット、チャプチェやキムチ・ナムルが楽しめるおかずセット、野菜が食べたい方向けのミニサラダセットなど、お好みのセットでお楽しみください。

ミニ冷麺セット：\2,000

ミニチゲセット：\2,000

おかずセット：\1,950

ミニサラダセット：\1,750

◆ユッケジャンクッパ

牛ステーキ石焼ピビンバ販売期間中限定で、薄切りしたパスチャーフェッドビーフを使用した贅沢なクッパとなっております。

ユッケジャンクッパ：\1,200

（キムチ・韓国海苔付）

Korean Kitchen Shijan(シジャン)について

大阪市浪速区のなんばパークスのテナントとして2003年に一号店をオープンし、日本における本格的な韓国料理レストランチェーンの先駆けとして20年以上の歴史があるブランドです。屋号の「シジャン」とは、韓国語で「市場(いちば)」の意味。韓国の市場のように素材と鮮度にこだわった韓国料理をご提供したいという想いから名づけられました。

今では北は北海道、南は九州まで全国に22店舗展開しております。

店内で丁寧に手作りされたメニューは、定番のピビンバやチゲはもちろん、チヂミやトッポギをはじめとした様々なアラカルトやセットメニューも充実。

どれを食べても間違いなく美味しいシジャンのお料理を、居心地の良い空間でゆっくりとご堪能ください。

【会社概要】

社名：株式会社グルメ杵屋

本社所在地：大阪市住之江区北加賀屋三丁目4番7号

代表執行役社長：椋本 充士

事業内容： 飲食店の経営を主たる業務とする

設立： 1967年3月18日

HP：グルメ杵屋(https://www.gourmet-kineya-hd.co.jp/)