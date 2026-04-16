春の行楽のお供にぴったり！片手でパクっと楽しめる、人気タルト専門店「マルサンカクシカク」の味わいがチョコパイ・カスタードケーキになって登場！「チョコパイ＜ティラミスタルト＞個売り」など3品発売

株式会社ロッテ

株式会社ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹、以下ロッテ）は人気タルト専門店の○△□（マルサンカクシカク）と初めてコラボレーションし「チョコパイ＜ティラミスタルト＞個売り」「チョコパイ＜いちごミルクタルト＞個売り」「カスタードケーキ＜ベリーチーズタルト＞」を2026年4月21日(火)に新発売します。

○△□は2016年に大阪・北堀江で誕生し、片手で食べられるタルトとして話題になりました。現在はオンラインショップを中心に展開し、その手軽さと華やかさから、全国のスイーツファンの注目を集めているタルト専門店です。本品は、暖かくなるこれからの季節、ピクニックやドライブなどのお供として「本格的なタルトの味わいを、もっと身近に、手軽に」楽しんでいただけるよう開発しました。パッケージは、○△□のブランドカラーのグレーをベースに、思わず目をひくカラフルなブルー、ピンク、イエローの色合いで、青空や新緑の下でも映えるので、写真撮影にもおすすめです。

○△□の人気商品「ティラミスタルト」「いちごミルクタルト」「ベリーチーズタルト」をロッテの「チョコパイ」「カスタードケーキ」で表現した今だけの味わいを、ぜひこの機会にお楽しみください。

【商品特長】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2634_1_82f7458d67bc7869cbeb269b898a5642.jpg?v=202604161151 ]「チョコパイ＜ティラミスタルト＞個売り」

ケーキにコーヒー(*1)を練りこむことでコーヒーの香りがふわっと香り、クリームにはマスカルポーネチーズパウダー(*2)を練りこんで、ティラミスタルトの味わいを表現しました。

(*1) コーヒー0.4％使用（生豆換算）

(*2) マスカルポーネチーズ1.7％使用（生換算）

「チョコパイ＜いちごミルクタルト＞個売り」

ケーキにヘーゼルナッツパウダー(*3)を、クリームには苺果汁・クリームパウダーを練りこみ、いちごミルクタルトを表現しました。

(*3) ヘーゼルナッツパウダー0.2％使用

「カスタードケーキ＜ベリーチーズタルト＞」

タルトならではの香ばしさと風味をケーキで表現し、チーズのまろやかなコクと深みを引き出したクリームで上品な味わいに仕上げました。

華やかなストロベリーを主役に、ラズベリーとブルーベリーを重ねたソースがお口に広がります。

パッケージは、○△□のブランドカラーのグレーをベースに、思わず目をひくカラフルなブルー、ピンク、イエローの色合いで、青空や新緑の下でも映えるので、写真撮影にもおすすめです。

～開発担当者のこだわりポイント～

「チョコパイ＜ティラミスタルト＞個売り」は、ティラミスタルトのしっかりとした「コーヒー感」とほんのり香る「マスカルポーネのチーズの風味」を感じられるよう、品質を設計しました。

「チョコパイ＜いちごミルクタルト＞個売り」は、いちごミルクタルトのタルトの香ばしさ、いちごの酸味、ミルクのコクをバランスよく感じられるように仕立てました。

「カスタードケーキ＜ベリーチーズタルト＞」はベリーとチーズのバランスを再現するところに特にこだわりました。ベリーチーズタルトに使用されているチーズ原料や、3種のベリーについて研究し、表現しました。

日常の中で少し贅沢な気分を味わっていただける自信作に仕上がりましたので、今だけの特別なコラボレーションを、ぜひお楽しみください 。

タルト専門店「○△□」（マルサンカクシカク）

○△▢（マルサンカクシカク）は「お持たせ」や「お土産用」に特化したタルト専門店です。タルトを手軽に召しあがっていただだけるよう「片手でパクっと食べられる」のがコンセプトです。「女性の一口サイズ」を徹底的に研究し、商品開発されていて、お皿、ナイフ、フォークも不要です。タルトの見た目の華やかさを楽しみながら、お菓子感覚で食べられる気軽さが魅力で「写真映えするタルト」として、女性を中心に注目を集めています。

現在はオンラインショップを展開しており、グループ会社が運営する「生」食パン創業家(https://namashokupan.com/pages/%E5%BA%97%E8%88%97%E7%B4%B9%E4%BB%8B)（兵庫県西宮市津門呉羽町2-18）の店舗でも、○△▢のタルトを購入することができます。

https://maru-sankaku-shikaku.com/

パッケージに描かれているデザイン

株式会社ロッテ

https://www.lotte.co.jp/