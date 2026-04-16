アンパンマンのぬいぐるみ「プリちぃ★ビーンズ」累計販売数1,500万体を突破！

株式会社セガ フェイブ



株式会社セガ フェイブ(本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：杉野行雄、以下 セガ フェイブ)は、アンパンマンのぬいぐるみシリーズ「プリちぃ★ビーンズ」の累計販売数が、2025年度に1,500万体 を突破したことをお知らせします。

■ちいさな手に、ぴったりのかわいさ。世代を超えて支持されるブランドへ

2013年に「プリちぃ★ビーンズ S plus」として誕生した、アンパンマンのぬいぐるみ「プリちぃ★ビーンズ」は、小さなお子さまの手になじむコンパクトなサイズと、アンパンマンに登場する人気キャラクターたちのかわいらしい造形が支持を集め、12年以上にわたるロングセラーブランドへと成長しました。2025年7月31日には、より清潔に安心して使えるよう手洗いに対応した新シリーズ「プリちぃ★ビーンズ コレクション」へとリニューアル。全45種類の豊富なキャラクターラインナップを取り揃えています。

手のひらサイズのアンパンマンのぬいぐるみ「プリちぃ★ビーンズ」は、お子さまに安心感をもたらすとともに、キャラクターへの語りかけやおままごと遊びを通じて想像力や情緒を豊かに育む商品として、長年にわたり子育てに携わる多くの方々にご支持をいただいてきました。セガ フェイブでは今後も、お子さまの成長に寄り添い、感動体験を創出する商品をお届けしてまいります。

■『プリちぃ★ビーンズ コレクション』とは

『プリちぃ★ビーンズ コレクション』は、アンパンマンに登場するキャラクター全45種を展開しており、1.5歳から楽しめるコンパクトサイズのぬいぐるみシリーズです。

□『プリちぃ★ビーンズ コレクション』シリーズ一覧

https://www.segatoys.co.jp/tag/prichii-beans/

□その他のアンパンマンのぬいぐるみシリーズは下記より

ご覧いただけます。

https://www.segatoys.co.jp/brand/anpan/nuigurumi/

プリちぃ★ビーンズ コレクション 3つのポイント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16101/table/724_1_bd5faa0b474019de80d659adbfa4529c.jpg?v=202604161151 ]

■商品情報

・商品名：プリちぃ★ビーンズ コレクション シリーズ

・商品サイズ：幅110×高180×奥85mm

・対象年齢：1.5才以上

・希望小売価格：1,650円（税込）

・著作権表記：(C)やなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

・発売日：2025年7月31日（木）

・商品名：へんしんするよ！★プリちぃビーンズ コレクション シリーズ

・商品サイズ：幅110×高180×奥85mm

・対象年齢：1.5才以上

・希望小売価格：2,090円（税込）

・著作権表記：(C)やなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

・発売日：2025年7月31日（木）