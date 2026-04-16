『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT』DLC第3弾キャラクター『シズク』本日登場！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明、以下ブシロード）は、2D対戦格闘ゲーム『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT』のDLC第3弾キャラクターとして『シズク』が本日から登場したことをお知らせします。
報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。
DLC第3弾キャラクター『シズク』(CV. 荒川美穂)が本日より登場！
『シズク』キャラクター参戦PV
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5hBqcHHtv1k ]
◆キャラクター紹介
『シズク』は相手のガードやアーマーを崩すことを得意とするキャラクター。具現化した掃除機『デメちゃん』を使った攻撃や、アシスト攻撃の連携で相手を翻弄しよう！
オーラアーツ『お掃除完了！』は、直前の連続ヒット数に応じてダメージが強化される。ヒット数を意識した立ち回りが勝利の鍵だ！
『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACTとは』
「HUNTER×HUNTER」初の本格対戦格闘ゲームが登場！
本作は3対3の念能力チームバトル！
キャラクター同士の相性やチーム編成内容が重要！
自分だけの最強チームで勝利を目指そう！
Steam：https://store.steampowered.com/app/2456420/HUNTERHUNTER_NENIMPACT/
PlayStation Store：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10007325
My Nintendo Store：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000062441
公式サイト：https://hunterhunter-ni.bushiroadgames.com/
公式Ｘ：@hunterNI_games(https://x.com/hunterNI_games)
ジャンル：2D対戦格闘
発売：2025年
機種： PlayStation(R)5/Nintendo Switch(TM)/Steam(R)
※クロスプラットフォームプレイには対応しておりません
プレイ人数：1～2人(オンライン対応)
対応言語：日本語、英語、繁体字、簡体字
※韓国語、ドイツ語、イタリア語、フランス語、スペイン語はオンライン接続によるバージョンアップ必須
Youtube：https://www.youtube.com/watch?v=oIEYoLbw3qo&list=PLOwq_qVMX6uq8VNDVtPtFV3ZTRrJl24f4(https://www.youtube.com/watch?v=oIEYoLbw3qo&list=PLOwq_qVMX6uq8VNDVtPtFV3ZTRrJl24f4)
TVアニメ『HUNTER×HUNTER』とは
1998年より週刊少年ジャンプ（集英社）にて連載が開始された『HUNTER×HUNTER』は、
冨樫義博 氏が描く少年たちの壮大な冒険ストーリー。
父と同じハンターを目指し、そして父と会うため、ハンター試験に参加した主人公ゴンが、
そこで出会った仲間・キルア、レオリオ、クラピカたちと共に、
「未知」 の世界への挑戦を続ける姿は、多くの感動を呼び続けています。
同作を原作とした TV アニメ『HUNTER×HUNTER』は2011年10月から2014年9月まで
日本テレビ 他にて放送され、原作の熱いストーリーをそのままに、
新たな「ハンターワールド」を描いた作品として、今も尚、多くのファンから支持される作品です。
コミックはシリーズ累計発行部数(デジタル版を含む)8400万部を突破。
※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。
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