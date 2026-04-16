「マネーキャリア」を運営するWizleapが、ベストセレクトコンサルティング株式会社へ「MCエキスパートクラウド」の提供を開始

株式会社Wizleap

お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」（https://money-career.com/）を運営する株式会社Wizleap（東京都渋谷区、代表取締役 谷川昌平）は、ベストセレクトコンサルティング株式会社に対し、「MCエキスパートクラウド」の提供を開始したことをお知らせします。

■「MCエキスパートクラウド」とは

「MCエキスパートクラウド」は、保険代理店に特化した業務品質管理クラウドシステム（CRM）です。生命保険協会の業務品質評価基準をクリアした認定代理店であるWizleapが、自社相談サービス「マネーキャリア」の運用で培った実務ノウハウを反映し、現場の募集人が使いやすいUI/UXと確実な証跡管理を両立。募集人が顧客と向き合う時間の最大化を支援します。

サービスサイト：https://expertcloud.money-career.com/

【本システムの主な特徴】

・法令遵守に必要な項目を網羅し、入力を必須化することで確実な証跡管理を実現

・「決められた項目に入力するだけで業務が完了する」シンプルなUI/UX設計

・金融庁の監督指針や法改正に対応した迅速なシステムアップデート

・推奨商品の選定ロジックをシステム側で管理し、監査対応を一元化

■「MCエキスパートクラウド」導入の背景

ベストセレクトコンサルティング株式会社は、保険の知識や顧客対応経験が豊富なベテランスタッ

フが揃う保険代理店です。2025 年秋から導入プロジェクトを開始し、2026 年 2 月に完全移行を完

了しました。導入以前は、以下の課題を抱えていました。

1. システムの複雑さとスタッフの IT リテラシーのギャップ

以前利用していたシステムは業界内でも有名な高機能なものでしたが、カスタマイズ性の高さがか

えってハードルになっていました。「設定を変えれば便利になる」と言われても、その設定作業自

体が現場の負担となり、「システムを使いこなすこと」が目的化してスタッフの疲弊を招いていま

した。

2. コンプライアンス体制の盤石化と監査対応への不安

金融庁や保険会社の検査・点検に対して、「誰が対応しても確実にクリアできる」体制の構築が急

務でした。旧来の運用では、ルール変更のたびに自社でシステムの設定変更を行う必要があり、管

理コストが増大していました。



3. 複数システムへの二重入力による現場の非効率

共同募集案件において、複数システムへの同一内容の二重入力が常態化しており、現場の事務負担

が大きな課題となっていました。

■「MCエキスパートクラウド」導入の決め手

導入の決め手は、主に以下の2点です。

1. 「迷わせない」設計による操作性の高さ

画面上に必要な入力項目が整理されており、ITリテラシーに依存せず、すべてのスタッフが一定水準で業務を遂行できる設計が評価されました。

2. 監査対応を担保できる仕組み

法令遵守に必要な項目が網羅され、入力が完了しなければ次工程に進めない設計により、誰が対応しても適正な記録が残る体制を構築。監査対応の確実性が大きく向上しました。

■導入後の効果と今後の展望

「どのような監査が入った場合でも、『当社の管理は本システムで行っています』と説明できる状態を標準化していきたいと考えています」（千葉様）

【導入後に得られた主な効果】

・共同募集案件における二重入力の解消による業務効率化

・並行稼働期間を経て、全社でのスムーズなシステム移行を実現

・意向把握や商談記録の漏れを防止し、監査対応可能な証跡管理体制を構築

・スタッフの意識が「入力作業」から「顧客対応」へとシフト

【今後の展望】

・システム活用の定着によるさらなる業務効率化

・代理店間の連携強化による案件流通の高度化

・業界全体のコンプライアンス水準向上への貢献

■ベストセレクトコンサルティング株式会社

社名：ベストセレクトコンサルティング株式会社

事業内容：保険代理店業

公式サイト：（https://www.bing.com/search?pglt=299&q=(https://www.bing.com/search?pglt=299&q=)）

＜Wizleapの取り組み＞

当社事業を記載します

【マネーキャリア】

お金を考えるきっかけを作る、人生100年時代のお金の不安を解消する、お金の相談プラットフォーム。資産形成やライフプラン、保険の見直しなどの相談が可能です。オンラインマネーセミナーも開催しており、スマホ1つでお金の勉強ができるようになります。

URL：https://money-career.com/

【マネーキャリア保険ランキング】

マネーキャリアの保険ランキングは、各保険会社が提供する多彩な保険商品をジャンルごとに比較できるサービスです。

価格や保障内容、特徴をわかりやすく整理しているので、自身に合った保険がすぐにわかります。（一部、保険会社や商品が表示されないものもございます）。

マネーキャリア保険ランキング：https://money-career.com/ranking

【MCマーケットクラウド】

MCマーケットクラウドは、保険共同募集の効率化と成約率改善を実現する、アポ配信企業向けの案件配信システムです。これまで100社以上の保険代理店と共同募集をしてきたマネーキャリアのノウハウをもとにした、圧倒的な使いやすさと独自の専門家スコア機能・分析機能が備わっており、業務効率と成約率の課題を同時に解決します。

URL：https://marketcloud.money-career.com/



【MCエキスパートクラウド】

募集人の業務品質向上とAI業務効率化を実現。

マネーキャリアとして業務品質評価基準をクリアした核となっているのが、自社の募集人・エンジニア・管理部門が連携して開発した顧客管理システムです。有料版では、業務品質評価基準に対応したレポート機能を搭載し、AIによる自動化機能を加えることで、募集人がよりスムーズに業務を進め、顧客に向き合う時間の最大化を実現しています。

【金融事業者向けコンサルティング事業】

金融事業者の業務効率化と新規事業立ち上げ支援。

マネーキャリアとして保険代理店の現場で培った実践知をもとに、金融事業者向けに最適化したコンサルティングを提供。保険代理店の業務プロセスの見直しや属人化の解消、品質向上・業務効率化を支援します。既存顧客（会員基盤など）を活用した新たな保険代理店事業の立ち上げも、戦略策定からオペレーション・システム構築まで一気通貫で伴走します。

【会社概要】

社 名 株式会社Wizleap

所在地 東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F

代表者 代表取締役 谷川昌平

設立年月 2017年2月10日

資本金 3億5,000万

事業内容 お金の相談プラットフォーム事業「マネーキャリア」

アポ配信企業向けの案件配信システム「MCマーケットクラウド」

従業員数 70名※2025年4月時点

URL：https://wizleap.co.jp/