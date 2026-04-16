日常の延長に、少し特別な寄り道を。“帰りに寄りたくなる一軒”が渋谷青山に誕生　PAPABUBBLE渋谷青山店　4月17日オープン

株式会社PAPABUBBLE

Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」は、2026年4月17日（金）、東京・青山通り沿いに路面店3店舗目となる『PAPABUBBLE 渋谷青山店』をオープンいたします。

■ 「帰りに寄りたくなる一軒」を渋谷青山に。

2021年、コロナ禍の影響を受け、惜しまれながら閉店した青山通りの店舗。

その場所から少しだけ位置を移し、このたび新たなかたちで再出店いたします。

新店舗「PAPABUBBLE 渋谷青山店」は、白とウッドを基調に、青いタイルが印象に残る内装に仕上げました。どこか創業当時を思わせる空間のなかで、働く人や学生が「帰りにギフトを買うならここ」と自然に思い出し、ふと立ち寄れる存在を目指しています。

思わず誰かに話したくなるキャンディのデザインと、目の前で繰り広げられる職人の技。その両方を気軽に楽しめる一軒です。

また、ここでしか味わえない体験を求めて、少し歩いてでも足を運びたくなる場所であることも大切にしています。通りがかりではなく、目的地として訪れる価値のある時間を用意し、日常の延長にありながらも、ひとつ特別な寄り道となるような存在を目指しました。

店内にはブランド初となるカフェカウンターを設けており、目の前で繰り広げられるキャンディパフォーマンスをゆったりとご覧いただけます。

渋谷青山という立地を活かし、今後はワークショップなどの体験も展開しながら、訪れるたびに新しい楽しみと出会える場へと育てていきます。

■ オープン3日間限定。特別イベントを開催

オープンを記念し、4月17日（金）～4月19日（日）の3日間限定で特別イベントを開催いたします。

渋谷青山をイメージしたキャンディのプレゼントや、この場所でしか体験できないオリジナルキャンディ制作など、オープンを彩る企画をご用意しました。

１.《ウェルカムフラワー配布》

ご来店いただいた方に、渋谷青山をイメージした爽やかなカラーリングの「フラワーペティ」をプレゼントいたします。

※各日数量限定／なくなり次第終了

２.《あなただけのオリジナルロリポップ制作》

店頭のお好きな「Mロリポップ」に、お好きな文字をその場で職人がお入れします。世界にひとつだけのロリポップをお楽しみください。

■実施内容

期間：各日13:30～14:30

価格：税込950円（Mロリポップ代のみ／文字入れ無料）

参加方法：オーダーシートにご希望の文字をご記入のうえご提出ください。職人がその場で文字をお入れします。

※文字は3文字まで

※各回先着15名様

※ご予約・お取り置きは承っておりません。ご希望の方は開始時間に店頭までお越しください。

■ 限定デザインのキャンディ入り、特別セットを数量限定で販売

4月17日（金）より数量限定で、オープンを記念した特別なセットを販売いたします。

このセットでしか手に入らない限定デザインのキャンディBAGに加え、マスコットチャームを詰め合わせた、2,800円相当の内容を詰め込んだ特別なセットです。ギフトにはもちろん、ご自宅でもお楽しみいただける内容に仕上げました。

■オープン記念セット

・フルーツミックスBAG

・「PAPABUBBLE」オープン記念キャンディBAG

・オープン記念限定 フラワーロリポップ

・【オリジナルグッズ】マスコットチャーム（数種のうち1点をランダムで封入）

■価格

税込2,000円

■オープン記念キャンディを数量限定で増量販売

・できたてキャンディBAG 青山店限定

■価格

税込740円

【店舗詳細】

PAPABUBBLE 渋谷青山店

住所：東京都渋谷区渋谷一丁目1-10

電話番号：080-7087-6876

営業時間：10:00-20:00

PAPABUBBLEについて

ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない。

パパブブレ。

そこは、ただキャンディを売るだけのお店ではありません。

職人が、練って切って一からつくりあげる姿を、目の前で見られる。

その中から、あなただけのものを選べる。

一口食べれば、新しいおいしさが味わえる。

見て楽しい。選んで楽しい。食べて楽しい。

その時間はきっと、誰でも子供みたいな目をしてる。

そう、お菓子ってそもそも、

ワクワクするためにあるんだから。

2003年、バルセロナで生まれたパパブブレは、

伝統のアメ細工の技術をパフォーマンスにまで昇華しました。

名づけて”Craft Candy Theater“。

ここだけにしかない体験を、どうぞお楽しみください。

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