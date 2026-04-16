ダンデライオン・チョコレート 母の日コレクション 2026

Dandelion Chocolate Japan 株式会社

ダンデライオン・チョコレート・ジャパン株式会社（本社：東京都台東区、代表：堀淵清治）は、2026年4月16日（木）より、国内3店舗（蔵前、伊勢外宮、吉祥寺）および公式オンラインストアにて「母の日コレクション 2026」の順次販売を開始いたします。



今年の母の日コレクションのテーマは、「言葉にできない感謝を、カカオの香りにのせて」。

カカオ本来の奥深い個性と、厳選した素材のやさしい味わいを重ね合わせ、口にした瞬間の軽やかさと、その後に続く温かい余韻を表現しました。日頃の「ありがとう」の気持ちに寄り添う、特別なラインナップです。



甘酸っぱいベリーが主役の季節限定商品「クッキーアソートメント カカオ＆ベリーズ」や、毎年人気の「ラズベリートフィーチョコレート」など、日頃の感謝を伝える母の日の贈り物や、春の華やかなご挨拶に最適なギフトをご提案いたします。

特集ページURL：https://dandelionchocolate.jp/collections/mothersday

【オンラインストア限定】母の日ギフトボックス

母の日に向けて、オンラインストア限定の特別なギフトボックスをご用意いたしました。

ボックスには、カカオの奥深い風味とオレンジの爽やかな香りが広がる「オランジェット」、甘酸っぱいラズベリーとチョコレートのコントラストが楽しめる「ラズベリートフィーチョコレート 60g」、そして日常に寄り添う「Pocket Towel」の3点を詰め合わせました。



さらに、本ボックス限定で、母の日限定「ありがとう」のメッセージが入ったオリジナルの掛け紙をお付けし、贈り物としての特別感をさりげなく添えています。

チョコレートとともに、ほっと心ほどけるひとときをお届けいたします。

商品情報

商品名：【母の日ギフトボックス】ラズベリートフィーチョコレート&オランジェット&Pocket Towel

販売価格：5,500円（税込）

販売店舗：オンラインストア

発売日：4月16日（木）

商品URL：https://dandelionchocolate.jp/products/mothers-giftbox2026

【オンラインストア限定】母の日ギフト「チョコレート・コレクション」

オンラインストアにて販売中の「チョコレート・コレクション」に、期間限定で母の日仕様のリボンをご用意いたしました。

ボックスには、優しい果実味が広がる「マヤ・マウンテン, ベリーズ 70％」と、ナッティーでコクのある味わいが特徴の「パリメ, トーゴ 70％」の2種類のシングルオリジン・チョコレートを詰め合わせました。産地ごとに異なるカカオの個性を、食べ比べながらお楽しみいただけます。

母の日限定のリボンが、贈り物にさりげない特別感を添え、大切な方へのギフトにふさわしい一箱に仕上げました。

商品情報

商品名：【母の日ギフト】チョコレート・コレクション（2枚）

販売価格：3,700円（税込）

販売店舗：オンラインストア

発売日：4月16日（木）

商品URL：https://dandelionchocolate.jp/products/cc2-mother

【実店舗限定】ギフトセットが登場

実店舗限定で、「Pocket Towel」とチョコレートスイーツを組み合わせた、軽やかなギフトセットをご用意いたしました。

ラインナップは、甘酸っぱいラズベリーの風味が広がる「ラズベリートフィーチョコレート 60g」とのセット、そしてカカオの奥深い風味とオレンジの爽やかな香りが広がる「オランジェット」とのセットの2種類。いずれも透明袋にお包みし、中身がほんのりと覗く、軽やかで洗練された印象に仕上げました。



日常にさりげなく寄り添うアイテムとチョコレートを組み合わせた、気負わず贈れるギフトです。カカオの豊かな風味とともに、やさしいひとときをお届けいたします。

商品情報

商品名：ラズベリートフィーギフトセット

オランジェットギフトセット

販売価格：各3,210円（税込）

販売店舗：ファクトリー＆カフェ蔵前、ショップ＆カフェ伊勢外宮、The Market 吉祥寺

発売日：4月20日（月）より順次発売

母の日限定特別タグ

母の日に向けて、期間限定でチョコレートギフトに特別感を添えるオリジナルの母の日タグをご用意しました。

手書き風の「Happy Mother’s Day」のメッセージに、やわらかなピンクのデザインと白色の紐を合わせ、贈り物全体をやさしく引き立てるアクセントに仕上げています。

日頃の感謝や想いを、さりげなく伝えるひとつのきっかけとして、ギフトにそっと寄り添います。

本タグは、一部商品に期間限定でお付けいたします。

提供期間（順次）：2026年4月16日（木）～5月10日（日）

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

春のひとときを彩る、カフェ限定メニューを販売中

ファクトリー＆カフェ蔵前とショップ＆カフェ伊勢外宮では、春を彩る限定メニューをご用意いたしました。

春ならではのスイーツやひんやりと楽しめるチョコレートドリンクなど、この季節にしか味わえない贅沢なひとときをお届けします。

季節限定｜ストロベリーフローズンチョコレート

カカオの豊かな香りが広がる濃厚なチョコレートに、甘酸っぱい苺を合わせた、春らしいフローズンドリンクを販売しています。

ひと口ごとに、苺のフレッシュな酸味となめらかに溶けあうチョコレートのコクが心地よいバランスで広がります。



ほんのりピンクがかったやさしい色合いと華やかな味わいが、春の訪れを感じさせます。

軽やかな余韻とともに、穏やかなひとときをお過ごしください。

商品情報

ファクトリー＆カフェ蔵前

価格：1,100円（税込）



ショップ＆カフェ伊勢外宮

価格：1,000円（税込）

ラズベリーチョコレートケーキ

ウガンダ産カカオのチョコレートを使用した、オペラ風ケーキを販売しています。

カカオをたっぷりと染み込ませたカカオジョコンド生地に、濃厚なチョコレートガナッシュと甘酸っぱいラズベリーバタージャムを重ねた、8層仕立ての一品です。

仕上げには、つややかなラズベリージャムをまとわせ、華やかで愛らしい見た目に仕上げています。

ウガンダ産チョコレートのナッティーな風味と、ラズベリーのフルーティーな酸味が重なり合い、軽やかな余韻がふわりと広がります。

商品情報

ファクトリー＆カフェ蔵前

価格：1,100円（税込）

ショップ＆カフェ伊勢外宮

価格：880円（税込）

ダンデライオン・チョコレートについて

ファクトリー&カフェ サンフランシスコ 外観ファクトリー&カフェ サンフランシスコ 内観

トッド・マソニスらによって2010年にサンフランシスコで創業。2008年に共同運営していたWEB事業売却を機に、友人のガレージを借りてチョコレートを作り始めたトッドらが、100年以上前からある本来の製造法に立ち返り、本物のチョコレートを再現しようと突き詰めた結果がBean to Bar チョコレートでした。



ダンデライオン・チョコレートでは、使用するカカオ豆の生産者をすべて訪れ、時には発酵から乾燥までのプロセスについて対話し、交渉を行った上で、直接輸入しています。Bean to Bar(https://dandelionchocolate.jp/pages/about#beantobar) ブームによって様々な手法が展開される中、カカオ本来のフレーバーを純粋に味わうために、シングルオリジンのカカオ豆とオーガニックのきび糖のみを使用し、シンプルな美味しさを追求し続けています。

2016年2月に東京・蔵前に日本1号店を開き、日本への進出を果たしました。三重・伊勢、東京・吉祥寺にも店舗を展開しています。（2026年4月現在）



公式サイト： https://dandelionchocolate.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/dandelion_chocolate_japan

日本国内の店舗

ファクトリー＆カフェ蔵前 外観ファクトリー＆カフェ蔵前 内観

■ファクトリー&カフェ蔵前

https://dandelionchocolate.jp/pages/factory-cafe-kuramae

Instagram: https://www.instagram.com/dandelion_chocolate_japan/

■ショップ&カフェ伊勢外宮

https://dandelionchocolate.jp/pages/shop-ise

Instagram：https://www.instagram.com/dandelion_chocolate_ise/

■The Market 吉祥寺

https://dandelionchocolate.jp/pages/shop-kichijoji

Instagram：https://www.instagram.com/dandelion_chocolate_kichijoji/

■オンラインストア

https://dandelionchocolate.jp