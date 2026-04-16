東京パワーテクノロジー所属 東京2025デフリンピック銀メダリスト 瀧澤 諒斗選手がU23デフサッカーワールドカップ2026(セルビア)に参加するデフサッカー育成代表に選出

東京パワーテクノロジー株式会社

エネルギー分野を中心に幅広い事業を展開する東京パワーテクノロジー株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：本橋 準、以下当社）は、「多様な価値観や経験を有する人財の活躍が、新たな価値の創出に繋がる」という考えのもと、ダイバーシティ＆インクルージョン（以下 D&I ）を推進しています。

このたび、当社がアスリート活動を支援し、社員として勤務しながら社会人チームでプレーするデフサッカー選手・瀧澤諒斗選手が、デフサッカー男子育成代表に選出され、2026年5月11日～23日にかけてセルビアで開催される「U23デフサッカーワールドカップ2026」に参加が決定いたしましたことをお知らせします。

瀧澤 諒斗選手プロフィール

生年月日：2004年2月27日

競技種目：サッカー

出 身：千葉県

大 学：亜細亜大学

障 が い：感音性難聴

所属部署：土木建築事業部土建業務総括グループ

主な実績

2023年

最年少でデフサッカー日本代表に選出

2023年

デフサッカーワールドカップ（マレーシア）

準優勝

2025年

東京2025デフリンピック

銀メダル

「U23デフサッカーワールドカップ2026」は、世界各国のU23世代の選手が参加するデフサッカーの国際大会です。瀧澤選手は、東京2025デフリンピックにおいて日本男子の銀メダル獲得に貢献するなど、日本を代表するデフサッカー選手の一人として活躍しており、今回の選出はその実績と今後の成長が評価されたものです。

東京パワーテクノロジーでは、ダイバーシティ＆インクルージョン（D&I）の推進を重要な経営課題の一つと位置づけ、多様な人材がそれぞれの能力を発揮できる組織づくりを進めています。

その取り組みの一環として、障がい者スポーツを含むアスリート支援にも取り組んでおり、競技活動と仕事の両立を支える環境づくりを進めています。こうした取り組みは、アスリートに限らず、さまざまな背景を持つ人材がそれぞれの強みを生かして活躍できる企業文化の醸成にもつながるものと考えています。瀧澤選手も当社に在籍しながら競技活動に取り組んでおり、その挑戦を継続的に支援しています。本大会での活躍を通じて、デフスポーツの認知向上と共生社会の実現につながることを期待しています。

当社は今後も、多様な人材が能力を発揮できる環境づくりを進めるとともに、スポーツを通じた社会とのつながりを大切にしながら、D&Iの取り組みを推進していきます。

当社のD＆Iに関する取り組みについて

当社所属選手（競技種目）[写真左から] 遠山莉生選手（デフ陸上男子ハンマー投）、門脇翠選手(デフ陸上女子100m,200m） 、長内智選手(デフ陸上男子棒高跳） 、瀧澤諒斗選手（男子デフサッカー） 、北谷宏人選手(デフ陸上男子棒高跳）※本写真外所属アスリート 加藤茜選手（パラ陸上女子100m,200m,400m）

当社は「多様な価値観や経験を有する人財の活躍が、新たな価値の創出に繋がる」との考えのもと、「女性活躍・障がい者雇用」のさらなる推進、障がい者へのスポーツ支援等を通じた共生社会の実現など、企業価値の創造を目的に、アスリート支援の施策を行っております。

その一環として、当社は日本デフ陸上競技協会とのパートナーシップ契約、日本ろう者サッカー協会とのシルバーパートナー協定を締結し、障がい者スポーツの発展と普及を積極的に支援しています。

現在、当社では門脇 翠・長内 智・北谷 宏人・瀧澤 諒斗・遠山 莉生・加藤 茜の計6名の障がい者アスリートをサポートしております。所属アスリートは競技での活躍にとどまらず、社内外のイベントや情報発信を通じて、挑戦する姿勢や多様性を尊重する価値観を広め、障がい者スポーツへの理解促進や社内のダイバーシティに対する意識の向上にも貢献しています。こうした取り組みを通じ、当社は今後も、共生社会の実現に向けて取り組んでまいります。

当社会社概要

会社名：東京パワーテクノロジー株式会社

代表者：代表取締役社長 本橋 準

本社所在地：〒135-0061 東京都江東区豊洲五丁目5番13号

設立日：2013年7月1日

事業内容：環境事業・火力産業プラント事業・原子力事業・土木建築事業・保険ソリューション事業等

●当社URL：https://www.tokyo-pt.co.jp/

●当社アスリートサイトURL：https://www.tokyo-pt-recruit.jp/athlete/