葬儀が終わった後こそ支えたい

円満院

水と光の納骨堂『Argha（アルガ）』を運営する宗教法人円満院（所在：埼玉県所沢市 代表役員：和田哲哉）は、所属する僧侶を対象に、死別による深い悲しみ（グリーフ＝悲嘆）を抱える方への支援を目的とした「グリーフケア研修」を実施しています。本研修は2024年7月より開始し、今回で6回目の開催となります。

2026年3月の研修では、上智大学グリーフケア研究所の伊藤高章先生を講師に迎え、講義とディスカッションを実施。葬儀後の遺族に対する継続的な心のケアの在り方について理解を深めました。

『Argha』ホームページ：https://www.argha.net/

◆葬儀の変化と「弔いの空白」

なぜ、僧侶がグリーフケアを学ぶのか？

近年、少子高齢化や単身世帯の増加、家族間の多様化を背景に、葬儀のかたちは大きく変化しています。家族葬や火葬式の普及により選択肢は広がる一方で、「弔う時間」や「手を合わせる場所」が日常から遠ざかり、遺族が悲しみや孤独を抱えやすい環境が生まれています。

こうした社会背景の中で、葬儀後も遺族と関わり続ける立場にある僧侶がグリーフケアを学ぶことで、より長期的な心の支えとなることを目指し、本研修を開始しました。

◆研修内容

講師：上智大学グリーフケア研究所 伊藤高章先生

まずグリーフケアの本質についての理解を深めることから始まりました。グリーフとは単なる死別体験に限らず、人生におけるさまざまな変化の中で生じる大切な感情であり、無理に取り除くべきものではなく、時間をかけて向き合い続けることが重要であると説明されました。また、悲しみはいつでも振り返ることができるものであり、「失ったものと共に生きていく」という視点が大切であることが共有されました。さらに、こうした考え方は仏教の教えとも深く通じるものである点が示され、参加者は自身の実践とのつながりを再認識する機会となりました。

その上で講師から「さて、仏教の素人にこのように説明されてどう感じましたか？」という問いが投げかけられ、参加者の内面に目を向ける意表を突く展開へと進みました。研修では、「そんなことは十分に理解している」といった感情や違和感も含め、自身の中に湧き上がる感覚や情緒を否定せず受け止めることの重要性が強調されました。なぜなら、僧侶が日々向き合う遺族や相談者もまた、同様の戸惑いや感情を抱えているからです。

こうした気づきを起点に、知識としての理解にとどまらず、実際の現場においてどのように相手に寄り添い、どのような言葉や関わりが求められるのかについて、参加者同士で具体的に考える実践的な研修が展開されました。今回の取り組みは、葬儀後も続く悲しみに寄り添う新たな支援のあり方として、僧侶の役割をさらに広げる機会となりました。

◆参加者の声

研修を通じて、参加した僧侶からは以下のような変化が報告されています。

・「教えを説く」よりも「話を聴く」ことの重要性に気づいた

・ご遺族との会話から得たエピソードを戒名や法要に反映し、喜ばれる機会が増えた

・故人の趣味や人柄を49日法要の中で語ることで、場の空気が和らぐようになった

・怒りのように見える感情の裏にある“迷いや戸惑い”に気づけるようになった

・話しやすい雰囲気づくりや言葉選びを意識するようになった

◆現場からの課題と気づき

ディスカッションでは、現場ならではの悩みや問いも共有されました。

・限られた時間の中でどのように傾聴するか

・教えと対話のバランスの取り方

・初対面の遺族から本音を引き出す方法

・「教えを求めているのか」「話を聞いてほしいのか」の見極め

これに対し講師からは、

「何とかしてあげようとする声掛けは空振りになりやすい」

「救ってあげるのではなく、腹を据えて末永く付き合ってあげること」

といった示唆が示されました。

◆代表者コメント

宗教法人円満院 代表役員 和田哲哉

大切な方を亡くされた悲しみが癒え、日常を取り戻すまでには長い時間がかかる一方で、近年は墓じまいや仏壇じまいの進行により、弔いが一度きりで終わってしまうケースも増えています。しかし、時代や形式が変わっても、故人様を思う気持ちは変わるものではありません。

こうした背景のもと、宗教法人円満院では、葬儀や法要にとどまらず、葬儀後もご遺族様の心に寄り添い続ける僧侶の育成を目的に、グリーフケア研修を継続的に実施しています。今後も体制の強化を図りながら、“形式ではなく心に寄り添う弔い”を追求し、現代社会における寺院の新たな役割の確立を目指してまいります。

- 水と光の納骨堂『Argha』

「水」と「光」をコンセプトに、屋内・屋外にそれぞれタイプの異なる２つの納骨堂があります。ご契約時に登録いただく「マイページ」から、参拝予約や、参拝台モニターに映し出す写真の管理が可能で、“お墓参りに行きたい”と思っていただけるような仕組みを取り入れることで墓・供養ばなれを防ぐだけでなく、どなたでも気軽に足を運べる空間として運営しております。

滝が流れる屋内参拝室光が降り注ぐ屋外ガーデン納骨堂- 『Argha』詳細

名 称： 円満院蕨分院納骨堂『Argha（アルガ）』

所在地： 〒335-0004 埼玉県蕨市中央6丁目15-17

営業時間： 10:00～17:00（参拝予約10:00～16:40）

定休日： 毎月第2水曜日

問い合わせ： TEL 0120-668-336（受付時間：10:00～17:00）

アクセス：

＜電車＞JR京浜東北線 蕨駅西口より 徒歩20分

＜バス＞蕨駅西口 4番バス停【戸田駅入口経由】下笹目行き(蕨54系統) 上戸田稲荷下車 徒歩1分

＜お車＞首都高速 池袋方面より板橋本町で降り、そのまま国道17号を直進、戸田市役所入口右折

外環自動車道大泉方面より戸田西ICで降り、直進し国道17号右折、戸田市役所入口左折

外環自動車道三郷方面より浦和ICで降り、直進し、国道17号右折、戸田市役所入口左折

駐車場： 10台

ホームページ： https://www.argha.net/

プレスリリース： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000134191.html

【法人概要】

名称： 円満院

代表： 代表役員 和田哲哉

所在地： 埼玉県所沢市若狭四丁目2477番地の9

ホームページ： https://enmanin.or.jp/