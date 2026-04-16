W２、2026年度新入社員42名を対象に入社式を開催

Ｗ２株式会社

事業形態に合わせたコマースプラットフォームを展開するW２株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：山田大樹、以下W２）は、2026年4月1日（水）に2026年度入社式を開催しました。W２はキャリア自律を意識した独自の採用プログラム「W2 Student Support System 」を取り入れており、W２が掲げるMission・Vision・Valueに共感し、共にEC業界を次のステージへとリードしていく新たなメンバー42名が加わりました。

今回の取り組み｜ビジョンマップの作成

2026年度は42名の新入社員を迎え、組織としての一体感と主体的なキャリア形成を促すために、昨年に引き続き、新入社員一人ひとりにW２で成し遂げたい目標を「ビジョンマップ」に描いてもらいました。

学生から選ばれる独自採用プログラム「W2 Student Support System」

W２では、キャリア自律を意識した独自の採用プログラム「W2 Student Support System」を展開しています。一般的な採用選考とは異なり、学生求職者と企業のミスマッチをなくすことを最優先に設計されており、Z世代の学生から高い支持を集めています。

主な特徴は以下の通りです。

新卒採用人数の推移

- コーチングレベルの最終面接対策- エンジニア総合職採用による、開発職にとどまらない多様なキャリアパスの提供- ダイレクトリクルーティングによる、カルチャーマッチを重視したスカウト採用- 面接官による、自己分析・企業研究・入社後のキャリア設計を個別サポート

「W2 Student Support System」を軸とした採用活動を継続しています。2026年度は42名を採用し、引き続き採用規模を維持・拡大しています。

W２株式会社について

当社はお客様のEC事業の「成功」にこだわり、事業形態に合わせた4種のプロダクトやメディア化・AI活用など高度な戦略を実現する多彩なプラグイン、顧客要望に合わせた大規模カスタマイズ開発など、お客様の戦略フェーズに合わせた形でサービスを提供しております。

会社概要

会社名 W２株式会社

代表者 代表取締役 山田 大樹

所在地 東京都中央区築地1丁目13-1 銀座松竹スクエア5階

URL https://www.w2solution.co.jp/

本サービスに関するお問い合わせ先

W２株式会社

TEL：03-5148-9633





