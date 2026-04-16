【熊本県×熊本市×文京区】パネル展＆物産展「-熊本地震から10年-熊本DAY2026」4月21日・22日開催

熊本市

熊本市（市長：大西 一史）と熊本県・文京区は、令和8年（2026年）4月21日（火）・22日（水）の2日間、東京都文京区にある文京シビックセンター地下2階 区民ひろばにて、熊本地震から10年の節目としてパネル展＆物産展『熊本DAY2026』を開催いたします。平成28年（2016年）熊本地震から10年、全国の皆さまの支援により、熊本は力強く復興いたしました。この経験と教訓や熊本と文京区の歴史や文化の繋がりを伝えるパネル展をはじめ、食のみやこ熊本県が誇るうまかもん（特産品）の販売、くまモンのステージイベント等を実施いたします。

１ 「-熊本地震から10年- 熊本DAY2026」開催概要

(1) イベント名：-熊本地震から10年- 熊本DAY2026

(2) 開催日時：令和8年（2026年）4月21日（火）／22日（水）11:00～16:00

(3) 開催場所：文京シビックセンター地下2階 区民ひろば（東京都文京区春日1-16-21）

(4) 主 催： 熊本県・熊本市・文京区

(5) イベント内容

パネル展： 熊本地震の教訓を伝えるパネル展を開催。文京区と熊本のゆかりもご紹介します。

物 産 展： 熊本ラーメンや黒糖ドーナツ棒など熊本の特産品を販売いたします。

くまモンステージ： 両日12時30分～、14時30分～にくまモンが登場！

2 文京区との交流や連携について

熊本市と文京区は、江戸時代から続く歴史と文豪を通じて深い絆で結ばれています。文京区の「肥後細川庭園」一帯がかつて熊本藩主・細川家の下屋敷だった縁や、夏目漱石が両地の大学で教鞭を執った共通点から、平成27年（2015年）に包括連携に関する覚書を締結しました。現在も、庭園のライトアップ行事や都市交流フェスタでの特産品販売などを通じて活発に交流しています。令和7年（2025年）には覚書締結10周年を迎え、今後も文化と歴史を軸とした連携を深めていく方針です。

覚書締結の様子（平成27年）

【主催者問い合わせ先】

熊本市 政策局 東京事務所（プロモーション班）

TEL：03-3262-3840 e-mail：toukyoujimusho@city.kumamoto.lg.jp