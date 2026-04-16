愛犬と泊まれるプライベート貸別荘「izukougen366八幡野」が「Barky Life」イベント限定特典に協賛　― YOKOHAMA GOGO DOG FES 2026 Spring に出店 ―

株式会社Vis Creation

オリジナル無添加ドッグトリーツブランド「Barky Life」を運営する株式会社VisCreation（所在地：東京都品川区南大井6-16-20 品川水神ビル6階、代表者：藤川 進人、URL：https://viscreation.co.jp/）は、2026年4月25日（土）・26日（日）にパシフィコ横浜 臨港パークで開催される『YOKOHAMA GOGO DOG FES 2026 Spring』に出店することをお知らせいたします。

あわせて、今回のイベントに向けて「izukougen366八幡野」（運営：izukougen366、所在地：静岡県伊東市八幡野1261-8、URL：https://izukougen366.com/）より、イベント限定特典への協賛が決定いたしましたのでご報告いたします。

■ YOKOHAMA GOGO DOG FES 2026 Spring 出店概要

Barky Life(https://barkylife.jp/)は同イベントにオリジナル無添加トリーツの販売ブースとして出店いたします。ご来場のお客様全員にもれなくおやつ缶をプレゼントするほか（なくなり次第終了）、前述のガチャガチャも実施いたします。

■ 協賛特典について

- 日時：2026年4月25日（土）10:00～18:00 ／ 4月26日（日）10:00～17:00- 会場：パシフィコ横浜 臨港パーク（横浜市西区みなとみらい1）- 入場料：無料- 公式サイト：https://www.yokohama55fes.com/

今回のイベントでは、会場にてトリーツをご購入いただいたお客様を対象に、ハズレなしのガチャガチャを実施いたします。その景品のひとつとして、izukougen366八幡野様より「平日限定・愛犬と一緒に宿泊できるプラン」をご提供いただきます。

愛犬と訪れるご褒美旅の機会として、ぜひお楽しみください。

■ izukougen366八幡野 について

「izukougen366八幡野」は、静岡県伊東市伊豆高原に位置する、愛犬と泊まれる1日1組限定のプライベート一棟貸別荘です。

「非日常」をコンセプトに、北欧をイメージしたデザイナーズ空間で愛犬とともに特別なひとときを過ごせる施設として、多くの愛犬家に支持されています。

リビングベッドルーム

ベランダからは相模湾を一望できる爽快なオーシャンビューが広がり、たっぷりの自然光が差し込む開放的なリビングやホテルライクなベッドルーム、モダンな和個室など、洗練されたインテリアが揃います。

施設内にはプライベートサウナやかけ流し温泉、屋根付きラウンジでのBBQ設備も完備。日常から離れた上質なリゾート体験をお楽しみいただけます。

オーシャンビューBBQ設備かけ流し温泉

愛犬家に嬉しいのが、専用プライベートドッグランの存在です。

他のお客様を気にせず愛犬を思い切り走らせることができ、専用ケージ・シーツ・お皿・防水シーツ・マナーベルトなどのアメニティも充実しています。

ドッグラン愛犬とくつろげる空間わんちゃん用ケージ

都心から車で2時間、伊豆高原駅から10分と、アクセスしやすく、特別な旅の目的地として最適な一軒です。

■ 運営会社『株式会社Vis Creation』について

- 施設名：izukougen366八幡野- 所在地：静岡県伊東市八幡野1261-8- 公式サイト：https://izukougen366.com/- Instagram：https://www.instagram.com/izukougen366_/

株式会社VisCreationは、犬と暮らす人々に向けたメディア・EC事業を展開する会社です。

「神奈川 DOG SPOT」「東京 DOG SPOT」「Dog Hug Life」を含む複数のInstagramメディアを運営しており、総フォロワー数は8万人を超えます。

自社メディア「Dog Hug Life(https://doghuglife.com/)」では、愛犬とのおでかけ・イベント・健康情報など、愛犬家の日常に役立つコンテンツを幅広く発信。地域密着型の情報メディアと組み合わせることで、神奈川・東京エリアの愛犬家コミュニティの形成に取り組んでいます。

■ 自社サービス紹介

⚫︎ メディア：Dog Hug Life(https://doghuglife.com/)

⚫︎ ECサイト：Barky Life(https://barkylife.jp/)

⚫︎ Instagram：@kanagawa_dogspot(https://www.instagram.com/kanagawa_dogspot/) / @tokyo_dogspot(https://www.instagram.com/tokyo_dogspot/) / @doghuglife(https://www.instagram.com/doghuglife/)

【お問合せ先】

株式会社Vis Creation

Mail：info@viscreation.co.jp