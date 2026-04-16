CHINTAI「ガクサポ」×宅配PASSTOが連携開始！新生活・はじめての引っ越しをきっかけに“捨てない暮らし”を実現

株式会社ECOMMIT

循環型社会の実現に向け、不要品の回収・選別・再流通インフラを構築する株式会社ECOMMIT（本社：鹿児島県薩摩川内市、代表取締役CEO：川野 輝之、以下「ECOMMIT」）と、お部屋探しのリーディングカンパニー株式会社CHINTAI（本社：東京都港区、代表取締役社長：奥田 倫也、以下「CHINTAI」）は、学生の新生活をきっかけに“捨てない暮らし”を実現するために、不要品を自宅から無料で手放すことができるサービス「宅配PASSTO（パスト）」の連携を開始します。

CHINTAI× 宅配PASSTO 専用URL: https://chintaipassto.com/

※PASSTOのLINEアプリからのみ申込みを受け付けています。

■新生活・はじめての引っ越しをきっかけに“捨てない暮らし”を実現

新生活や引越しのタイミングでは、多くの不要品が発生する一方で、循環されずに廃棄されてしまったり、「捨てるのはもったいない」と感じながら保管されたままになっているケースも少なくありません。本取り組みでは、CHINTAIで住まいを契約した学生向けに提供される「引越しお祝いBOX」と連携し、「宅配PASSTO」を活用した不要品回収の仕組みを提供します。

本BOXは「宅配PASSTO」の専用ダンボールとしても活用でき、不要になった衣類や生活雑貨などを詰めて発送することで、自宅から無料で手放すことができます。これにより、学生の新たな暮らしのスタートにおいて、「捨てる」以外の選択肢を提示し、循環型の暮らしへの第一歩を後押しします。

■本取り組みの3つの特徴

1. 手間なく不要品を手放せる仕組み

「箱に詰めて送るだけ」で完結するため、分別や自治体ごとの廃棄手続きといった負担を軽減し、引越し時の不要品処分を簡単にします。

2. リユースを前提とした生活導線

“簡単に手放す行動”がそのまま“リユース”につながる設計により、特別な意識や知識がなくても、自然と環境配慮行動が実践できる仕組みとなっています。

3. 環境にも配慮した新生活に適したサービス設計

引越し時の不要品整理を効率的に行える仕組みとすることで、生活の立ち上げをスムーズにするとともに、廃棄物の削減や環境負荷の低減にもつながります

■CHINTAI「引越しお祝いBOX」について

CHINTAIが展開する『ガクサポ』は、学生の新生活を多角的に支援する取り組みです。住まい探しにとどまらず、新生活に必要なサービスや情報の提供を通じて、安心して新生活をスタートできる環境づくりを推進しています。「引越しお祝いBOX」は、その『ガクサポ』の一環として提供している施策であり、新生活に必要な日用品などを詰め合わせて無償で届けることで、学生の生活立ち上げをサポートしています。

■宅配PASSTOについて

宅配PASSTOは、資源循環サービス「PASSTO」の仕組みを活用し、ご家庭の不要品を宅配で回収するサービスです。専用ダンボール、またはご自身でご用意いただく規定サイズの箱に不要品を梱包し、PASSTOのLINEミニアプリから集荷依頼を行うことで、自宅から簡単に無料で送ることができます。回収された不要品は、ECOMMITにより国内外でリユース品として再流通されるほか、リユースが難しいものについてはリサイクルパートナーを通じて再資源化されます。

宅配PASSTO official website：https://www.passto.jp/homepickup/

■「引越しお祝いBOX」申し込み条件

以下の１.２.の条件を満たした方のみお申込みいただけます（先着600名 ※1）

１. お申し込み時点で高校・大学・大学院・短大・専門学校のいずれかに在籍している学生の方（※2）

２. CHINTAI掲載の不動産会社（※3）にて賃貸物件のご契約をされた方（※4）

※1予定数に達した場合は、予告なく終了する場合がございます。

※2 18歳未満の方は、保護者の同意を得たうえでご応募ください。なお、未成年者が応募された場合、応募の時点で保護者の同意を得ているものとみなします。

※3 掲載店舗はこちらからご確認いただけます。： https://www.chintai.net/shop/

※4 契約開始日が2025年10月1日以降の契約が対象となります。

＜注意事項＞

・回答内容に不備や不足がある場合は、発送できませんのでご注意ください

・お申込みは1契約につき1回限りです

・契約賃料によってお送りする内容が異なります

※「ご契約賃料の10％」までの金額の商品をお届けします

・他キャンペーンとの併用はできません



回収対象品

＜必須アイテム＞

アクセサリー／小型家電／おもちゃ／ホビー用品／調理器具 など

＜同梱可能アイテム＞

衣類／タオル／ファッション雑貨／生活雑貨／アウトドア用品／スポーツ用品／食器類 など

※掲載店舗一覧：https://www.chintai.net/shop/

株式会社ECOMMIT 代表取締役CEO 川野輝之 コメント

この度、CHINTAI様とともに、引越しをきっかけとした学生様向けの新たなサービスを開始できましたことを、大変嬉しく思います。本取り組みは、新生活を迎える学生様にとって負担となりがちな不要品の処分を、より手軽でスムーズにすると同時に、資源循環の促進にもつながる新たな仕組みであると考えております。「宅配PASSTO」は、ご自宅まで無料で集荷に伺うことで、忙しい新生活の中でも手間なく不要品を手放すことができるサービスです。捨てるのではなく、次へとつなぐという選択肢を、より身近に感じていただける機会になれば幸いです。今後もCHINTAI様、そして学生の皆様とともに、循環型社会の実現に

向けて着実な一歩をつくってまいります。

株式会社CHINTAI 代表取締役社長 奥田 倫也氏 コメント

CHINTAIは「環境負担にならない引越し」を目指して、ECOMMITが提供するPASSTOと連携を開始しました。

引越しは、新しい暮らしへの第一歩。しかし同時に、多くのものが「捨てられやすい」タイミングでもあります。

収納スペースの限られた一人暮らし物件への引越しや、物価高による引越しコストの上昇など、学生・若年層を取り巻く環境は年々変化しています。

ものを捨てるのではなく、PASSTOするという選択肢を、新たな引越しの定番に。CHINTAIとECOMMITは、みなさんの「自分らしい新生活」と、持続可能な社会の実現を、一緒に応援してまいります。

株式会社CHINTAIについて

https://www.chintai.jp/

お部屋探しのリーディングカンパニーである株式会社CHINTAIは、「住まい」「お部屋」をベースに、暮らしを豊かにするためのさまざまなサービスを運営するメディア会社です。

賃貸物件検索サイト『CHINTAIネット』を中心に、「安心・安全」かつ「心に残る」サービスをご提供します。

「PASSTO」について

捨てない社会をかなえる「PASSTO（パスト）」～ あなたの街の循環ステーション ～

「PASSTO」は、 “PASS TO”を短縮した造語で、「次の人に渡す、未来へつなぐ」を意味しています。PASSTOは、生活者の身近な場所で資源循環の入口となり、使わなくなった不要品を「回収」し、最適な使い道の「選別」、再活躍させる「リユース・リサイクル」の循環をつくります。PASSTOでお預かりした衣類のリユース・リサイクル率は約98％。単純焼却された場合と比べて、CO2排出量の削減にも貢献しています。

PASSTO official website : https://www.passto.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/passto.jp

PASSTOコンセプトムービー：https://www.youtube.com/watch?v=seu_1WqX1fA

ECOMMITについて

ECOMMITは「捨てない社会をかなえる」ために、ものが循環するインフラをビジネスで実現する循環商社です。全国7箇所に自社の循環センターを持ち、不要になったものを回収・選別・再流通しています。さらに、"ものの流れ"をデータ化する自社開発のトレーサビリティシステムにより、リユース・リサイクル率の算出や、CO2削減量のレポーティングまで行うことで、企業や自治体のサステナビリティ推進に向けたサービスを包括的に提供しています。