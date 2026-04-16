バリュエンス、パートナー企業Art of Luxury Technology Italy srl.と協業し、イタリア初のブランド買取「ALLU Milano」をオープン！

バリュエンスホールディングス株式会社

ALLU Europe S.A.S.（本社：フランス、代表：丹尾 幸一）は、パートナー企業Art of Luxury Technology Italy srl.と協業し、ブランド買取サービス「ALLU Milano」を2026年4月16日（現地時間）にオープンいたします。本出店は、ブランド買取サービス「ALLU」としてイタリア初の出店となります。

イタリア・ミラノに初出店！世界有数のファッション都市でブランドリユースを推進

ミラノは、ファッションやデザイン分野において世界的な影響力を持つ都市であり、パリ、ニューヨーク、ロンドンと並ぶ世界四大ファッション都市のひとつとして知られています。近年は、サステナブルな価値観の広がりとともに、リユースやヴィンテージへの関心も高まっており、ブランドリユース市場においても注目度の高いエリアです。今回オープンする「ALLU Milano」は、高級ブランドショップが立ち並ぶモンテ・ナポレオーネ通りや、ヨーロッパ最古のショッピングアーケードとされるガレリア・ヴィットリオ・エマヌエーレ2世の近くに位置する、観光・商業の中心エリアに出店いたします。

本出店は、イタリアにおいてラグジュアリー分野に関する知見を有するArt of Luxury Technology Italy srl.との協業により実現しました。現地パートナーとの連携を通じて、イタリア市場に根差したサービス体制を構築し、安心・信頼を重視したブランドリユースの推進を目指してまいります。

■ALLU Milano概要

・店舗名：ALLU Milano

・オープン：2026年4月16日（木）

・営業時間：11：00～19：00（現地時間）

・住所：Via Fatebenefratelli 34, 20121, Milano, Italy

・買取ジャンル：時計、バッグ、ジュエリー等

・対応言語：英語、イタリア語

■ALLU Europe S.A.S. ※ALLU Hong Kong Limited 100%出資

・設立：2020年3月

・代表：丹尾 幸一

・本社所在地：3 Rue du Faubourg Saint-Honore, 75008, Paris, France

・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売・海外事業調査および取引業者開拓

■ALLU Hong Kong Limited

・設立：2008年11月19日（グループ化：2015年9月）

・代表：六車 進

・本社住所：Unit A110, 16/F, Tower 5, The Gateway Harbour City, Kowloon, Hong Kong

・事業内容：ブランド品、貴金属等の買取、販売

※ALLU Hong Kong Limitedおよび ALLU Europe S.A.S.は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270／https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。