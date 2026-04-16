この春、『初音ミク ロジックペイントS+』に桜ミクが登場

株式会社KOMODO

2026年4月16日 - KOMODOおよびクリプトン・フューチャー・メディア株式会社は、『初音ミク ロジックペイントS+』の有料追加コンテンツ「桜ミク」を、PlayStationおよびSteamにて4月22日に配信予定であることをお知らせいたします。有料追加コンテンツ（価格：660円）に加え、無料アップデートも配信予定となっており、新たなパズルや機能をお楽しみいただけます。

有料追加コンテンツ「桜ミク」が、『初音ミク ロジックペイントS+』に春らしい彩りを加えます。初音ミク専用「桜ミク」コスチュームとさくらんぼをモチーフにした新たなコスチュームやパズル、ルームアイテムが登場し、プレイを進めることで新たなイラストを解放することができます。

- 有料追加コンテンツ「桜ミク」

- 初音ミク専用コスチューム「桜ミク」ミクに「桜ミク」のコスチュームを装着し、春らしい装いを楽しめます。コスチュームは購入後すぐに使用可能です。- 新しいコスチュームミク専用の「桜ミク」コスチュームに加え、ピアプロキャラクター全員が着用できる新たなコスチュームが登場します。いずれもご購入後すぐに使用可能です。- 「桜ミク」テーマの限定ルームアイテム「桜ミク」をモチーフにしたルームアイテム24種が追加されます。有料追加コンテンツ購入後、パズルをクリアすることで入手できるようになります。- スペシャルパズルの追加有料追加コンテンツ専用のスペシャルパズルが追加されます。クリアすることで新たなイラストが解放され、ルームに飾って楽しむことができます。

- 無料アップデート

- スペシャルパズルの追加「スペシャルパズル」カテゴリーに新たなパズルが追加されます。クリアすることでイラストを解放し、ルームに飾ることができます。- BGMに「お気に入りリスト」機能を追加パズル中やメインメニューのBGM設定に「お気に入りリスト」機能が追加されます。好きな楽曲だけを再生して楽しめます。

Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/4459270/

PlayStationストアページ： https://store.playstation.com/product/JP7241-PPSA29783_00-MIKULOGISPLUS002(https://store.steampowered.com/app/4459270/)

桜ミクと楽しむ、かわいくてカラフルな体験がまもなく登場！あなたのパズル時間をもっと楽しく彩ります。

KOMODOについて (https://komodo.jp/(https://komodo.jp/))

東京とホノルルを拠点にするKOMODOは、未来のゲーム、およびマンガ業界を形作る製品に取り組んでいます。KOMODO HAWAI'Iは、NIUHIを開発し、「OneShot」や「ポケットミラー～黄金の夢」、「初音ミク ロジックペイントS」、「A列車で行こう」シリーズなど、100タイトル以上のPCおよびゲームコンソール向け人気タイトルをパブリッシングしています。また、東京に拠点を置く株式会社KOMODOは、SFアクションシリーズ『MOON CIDERS（ムーンサイダー）』のオリジナルマンガのプロデュースを手がけるほか、アメリカValve社が開発した「Steam Deck」「Steam Machine」「Steam Controller」「Steam Frame」の日本、香港、台湾、韓国における正規販売パートナーです。

「初音ミク ロジックペイントS+」とは？（https://www.crypton.co.jp/games/Hatsune_Miku_Logic_Paint_Splus/(https://www.crypton.co.jp/games/Hatsune_Miku_Logic_Paint_Splus/)）

『初音ミク ロジックペイントS+』（略称：『ミクロジS+』）は、方眼状のパズルの上部と左部にある数字をヒントにマスを塗りつぶして、パズルを完成させるゲームです。メインビジュアルは前作『初音ミク ロジックペイントS』に引き続き、イラストレーターのNEGIさんに描き下ろしていただきました。また、本作ではクリエイター支援の一環として、クリプトンが運営するコンテンツ投稿サイト『piapro（ピアプロ）』で一般公募した30曲を、BGMに起用しております。

『初音ミク』とは（https://piapro.net/(https://piapro.net/)）

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなった。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャルシンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっている。

※『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガー

『桜ミク』とは

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開する、春をイメージした装いで、桜とさくらんぼをモチーフにした季節感あふれるデザインの『初音ミク』。2019年にKEIさん描き下ろしの『桜ミク』公式メインビジュアルが発表されて以降、『初音ミク』の正式な派生キャラクターとして展開するようになった。桜の名所として知られる青森県弘前市の「弘前さくらまつり」においては、2019年より7年連続で公式応援キャラクターを務めている。