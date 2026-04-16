「立春」「春分」「夏至」「秋分」「冬至」などの「二十四節気」。この24の季節に咲く花をぬり絵で楽しむ！

株式会社新星出版社

みんなの“難しい”を“カンタン”に。をモットーに数多くの実用書を手がける出版社、株式会社新星出版社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：富永靖弘）は、『二十四節気の花ぬり絵』を2026年4月16日（木）に発売いたします。

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季節の移ろいや農耕の目安などとして今も用いられている二十四節気。この時期に咲く花を塗り絵で紹介しました。切り離しやすいミシン目つきで、見本や実物と比べながら塗り絵を楽しみましょう！

古代中国が発祥の二十四節気は、太陽の動きに合わせて1年を15日ごとに24等分したものです。はじめに春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれが6つに分かれます。

24等分した各月には「節または節気」と「気（中または中気とも呼ばれる）」が交互にあります。二十四節気は、その年によって1日くらい前後し、閏月を設ける基準となっております。

それぞれの節気に咲く花24種類を掲載し、裏面には植物と各節気を解説しているので、季節の花と二十四節気を塗りながら覚えられます。

掲載植物

『春』

ウメ 立春

ユキヤナギ 雨水

ラナンキュラス 啓蟄

サクラ（ヤマザクラ） 春分

ネモフィラ 清明

シロツメクサ 穀雨

『夏』

カーネーション 立夏

バラ 小満

アジサイ 芒種

クレマチス 夏至

アストランティア 小暑

ヒマワリ 大暑

『秋』

スイフヨウ 立秋

プルメリア 処暑

キキョウ 白露

ハギ 秋分

キンモクセイ 寒露

ダリア 霜降

『冬』

モミジ 立冬

ビオラ 小雪

クリスマスローズ 大雪

ツバキ（ヤブツバキ） 冬至

アマリリス 小寒

シクラメン 大寒

■著者情報

新星出版社編集部

■書誌情報

『二十四節気の花ぬり絵』

編著 ：新星出版社編集部

出版社 ：株式会社新星出版社

定価 ：1,540円（税込）

発売日 ：2026年4月16日

仕様 ：A4判／64ページ

【リリースに関するお問い合わせ】

（株）新星出版社 編集部

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