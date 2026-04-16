世界中で愛され続けているディズニー不朽の名作アニメーションが4K Ultra HDで新登場！「ふしぎの国のアリス 4K UHD＋ブルーレイ セット」2026年7月22日（水）発売！
アメリカの劇場公開から75周年を迎えるディズニーを代表する名作アニメーション『ふしぎの国のアリス』の4K UHD＋ブルーレイ セットを、2026年7月22日（水）に発売いたします！
『ふしぎの国のアリス』は、世界の125の原語で翻訳されているルイス・キャロルの名作「不思議の国のアリス」と「鏡の国のアリス」を原作に1951年に製作、1952年のアカデミー賞(R)作曲賞にノミネートされた、世界中の人々に愛され続けているディズニーの代表作とも言える長編アニメーションです。
この『ふしぎの国のアリス』のアメリカの劇場公開75周年を記念し、ディズニーのフィルム・レストレーション・チームが総力を挙げて貴重な映像を修復、さらに、ウォルト・ディズニー・アニメーション・リサーチ・ライブラリーが保存するオリジナルの原画を参考にし、当時の映画製作者たちの意図を忠実に再現し、美しく鮮やかな4K UHDが誕生しました。
この発売を記念して、今回の修復の様子をまとめた貴重な映像も特別公開！ウォルト・ディズニー自身が手掛けた不朽の名作アニメーション『ふしぎの国のアリス』を、この機会にぜひ4K UHDでお楽しみください！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=f1JJbOIYA7A ]
STORY
退屈な昼下がり、アリスは大忙しで走っていく白うさぎを追いかけるうち、深い穴に落ちてしまう。体は伸び縮み、美しい花たちは歌いだし、“お誕生日じゃない日”をお祝いし、おかしなことばかりが起こる奇妙な世界。双子のディーとダム、チェシャ猫、マッドハッター、ハートの女王などが現れて、アリスはシュールで不思議な冒険を続けるが…。
■STAFF&CAST
＜スタッフ＞
製作：ウォルト・ディズニー
原作：ルイス・キャロル
製作総指揮：ベン・シャープスティーン
監督：クライド・ジェロニミ、ハミルトン・ラスク、ウィルフレッド・ジャクソン
脚本：ウィンストン・ヒブラー
アニメーター：ウォード・キンボール、フランク・トーマス
音楽：オリバー・ウォレス
＜キャスト＞( )内は日本版声優
アリス：キャサリン・ボーモント（土井 美加）
白うさぎ：ビル・トンプソン（牛山 茂）
チェシャ猫：スターリング・ホロウェイ（関 時男）
マッドハッター：エド・ウィン（西本 裕行）
ハートの女王：ベルナ・フェルトン（小沢 寿美恵）
■商品データ＜発売日：2026年7月22日（水）＞※データは変更になる場合がございます。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/31422/table/2637_1_1fd04f71baba605024ca50e64dd90546.jpg?v=202604161151 ]