世界中で愛され続けているディズニー不朽の名作アニメーションが4K Ultra HDで新登場！「ふしぎの国のアリス　4K UHD＋ブルーレイ セット」2026年7月22日（水）発売！

株式会社ハピネット

アメリカの劇場公開から75周年を迎えるディズニーを代表する名作アニメーション『ふしぎの国のアリス』の4K UHD＋ブルーレイ セットを、2026年7月22日（水）に発売いたします！

『ふしぎの国のアリス』は、世界の125の原語で翻訳されているルイス・キャロルの名作「不思議の国のアリス」と「鏡の国のアリス」を原作に1951年に製作、1952年のアカデミー賞(R)作曲賞にノミネートされた、世界中の人々に愛され続けているディズニーの代表作とも言える長編アニメーションです。

この『ふしぎの国のアリス』のアメリカの劇場公開75周年を記念し、ディズニーのフィルム・レストレーション・チームが総力を挙げて貴重な映像を修復、さらに、ウォルト・ディズニー・アニメーション・リサーチ・ライブラリーが保存するオリジナルの原画を参考にし、当時の映画製作者たちの意図を忠実に再現し、美しく鮮やかな4K UHDが誕生しました。

この発売を記念して、今回の修復の様子をまとめた貴重な映像も特別公開！ウォルト・ディズニー自身が手掛けた不朽の名作アニメーション『ふしぎの国のアリス』を、この機会にぜひ4K UHDでお楽しみください！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=f1JJbOIYA7A ]

STORY

退屈な昼下がり、アリスは大忙しで走っていく白うさぎを追いかけるうち、深い穴に落ちてしまう。体は伸び縮み、美しい花たちは歌いだし、“お誕生日じゃない日”をお祝いし、おかしなことばかりが起こる奇妙な世界。双子のディーとダム、チェシャ猫、マッドハッター、ハートの女王などが現れて、アリスはシュールで不思議な冒険を続けるが…。

■STAFF&CAST

＜スタッフ＞

製作：ウォルト・ディズニー

原作：ルイス・キャロル

製作総指揮：ベン・シャープスティーン

監督：クライド・ジェロニミ、ハミルトン・ラスク、ウィルフレッド・ジャクソン

脚本：ウィンストン・ヒブラー

アニメーター：ウォード・キンボール、フランク・トーマス

音楽：オリバー・ウォレス

＜キャスト＞( )内は日本版声優

アリス：キャサリン・ボーモント（土井 美加）

白うさぎ：ビル・トンプソン（牛山 茂）

チェシャ猫：スターリング・ホロウェイ（関 時男）

マッドハッター：エド・ウィン（西本 裕行）

ハートの女王：ベルナ・フェルトン（小沢 寿美恵）

■商品データ＜発売日：2026年7月22日（水）＞※データは変更になる場合がございます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31422/table/2637_1_1fd04f71baba605024ca50e64dd90546.jpg?v=202604161151 ]