秋田竿燈まつりプレミアム観覧体験に新プラン登場！

株式会社オマツリジャパン

株式会社オマツリジャパン（本社：東京都）は、販売中の「秋田竿燈まつりプレミアム観覧体験」において、新たに「プレミアム桝席プラン」を追加し、4月15日から販売開始することをお知らせいたします。

昨年の料亭・志田屋でのプレミアム観覧体験初実施以降、多くのお客様よりお問い合わせをいただいていた会場である竿燈大通り沿道での観覧ニーズに応える形で、より身近に竿燈演技を体感できる「プレミアム桝席プラン」が新たに加わります。

ブランドページ（https://omatsurijapan.com/special/akitakanto_hitoutage/）もあわせてご覧ください。

■プレミアム桝席プラン（新設）

竿燈大通り中央に設けられた特別観覧席にて、演技を間近で体感できる観覧プランです。

食事や解説を含む体験設計により、臨場感と快適性を両立した観覧体験を提供します。

※本画像はAIによって生成されたイメージ図です。

■プラン内容

・竿燈大通りに中央に設けられた特別観覧席での竿燈演技観覧と竿燈まつり担い手による実況・解説

・秋田を感じられるお弁当形式のお食事

・「秋田竿燈まつり」にちなんだプレミアム体験参加者限定のお土産



また、スタッフがサポートさせていただきながら、差し手とのふれあいや記念撮影など現地ならではの体験価値も提供されます。

■実施概要

※写真はイメージです※写真はイメージです。

実施期間：2026年8月3日～6日（各日1回）

会場： 竿燈大通り特別観覧席（大町2丁目～3丁目付近）

所要時間：約3時間（観覧席入場18:00～※予定／観覧19:15～20:50）

※祭りの開催状況により、時間が変更となる場合もございます。

※詳細はブランドページおよび販売サイトをご覧ください。

（https://omatsurijapan.com/special/akitakanto_hitoutage/）

（https://shop.omatsurijapan.com/products/akitakanto2026_premiumbox）

■価格（税込・参考）

プレミアム桝席プラン（4名利用）：352,000円／組

※席数限定

※相席の場合は、2名利用（176,000円／組）も受け入れ可能（随時ご相談）

一般販売開始：2026年4月15日 正午

販売場所：「オマツリジャパンのお店」 （https://shop.omatsurijapan.com/）

※恒例の「青森ねぶた祭プレミアム観覧席」はじめ、夏祭り特別観覧体験を販売中です。

■料亭・志田屋プラン

※写真はイメージです。※写真はイメージです。※写真はイメージです。※写真はイメージです。

老舗料亭「志田屋」の個室空間と会席料理、そして料亭2階の特別桟敷での竿燈演技観覧を組み合わせたプランです。

料亭での食事から観覧までを一体で設計したオールインクルーシブ型の体験として、竿燈まつりの魅力をより深く味わうことができます。

＜特徴＞

・老舗料亭「志田屋」個室での食事

・長年竿燈まつりに携わり、竿燈を愛してやまない熟練者の解説付き

・料亭2階に設置された特別桟敷での観覧

また、差し手とのふれあいや記念撮影や、VIP個室ではあきた舞妓による舞の披露など、現地ならではの体験や文化理解を深める演出も用意されています。

■実施概要

実施期間：2026年8月3日～6日（各日1回）

会場：料亭「志田屋」

所要時間：約3.5～4時間（受付17:00～／観覧19:15～21:00）

※詳細はブランドページおよび販売サイトをご覧ください。

（https://omatsurijapan.com/special/akitakanto_hitoutage/）

（https://shop.omatsurijapan.com/products/akitakanto2026_premiumshidaya）

■価格（税込・参考）

プレミアム個室（4名利用）：352,000円／組

VIP個室（8名利用）：880,000円／組

VIP個室（12名利用）：1,320,000円／組

※追加料金にて上記人数より増員相談可

一般販売開始：2026年4月15日 正午

販売場所：「オマツリジャパンのお店」 （https://shop.omatsurijapan.com/）

※恒例の「青森ねぶた祭プレミアム観覧席」はじめ、夏祭り特別観覧体験を販売中です。

■企画の特徴

本取り組みでは、観覧スタイルの多様化に対応するため、異なる魅力を持つ2つのプランを展開しています。

料亭・志田屋プランは、老舗料亭の個室空間にて会席料理とともにゆったりとした時間を過ごした後、料亭2階に設置された特別桟敷から演技を観覧するプランです。屋内での滞在を中心とした構成となっており、落ち着いた環境で食と文化を楽しみたい方に適した体験です。

一方、プレミアム桝席プランは、竿燈大通り沿道に設置された観覧席にて、演技を間近に感じながら食事とともに観覧できるプランです。移動を伴わずその場で観覧が可能で、より臨場感のある体験を求める方に適しています。

それぞれ、

「老舗料亭での滞在と上質な食・文化体験」

「沿道での一体感と迫力ある観覧体験」

という異なる価値を提供し、秋田竿燈まつりの楽しみ方を広げます。

◆ 地域文化への還元

本観覧席の収益の一部は、秋田竿燈まつりの担い手支援や地域文化の保全活動に活用されています。

観光体験が地域の未来につながる、持続可能な仕組みを目指しています。

■会社概要

株式会社オマツリジャパンは、「祭りを社会全体で支えていく仕組みを創る」をミッションに、全国の祭りや地域イベントの企画運営支援、情報発信、マーケティング、観光まちづくりプロデュースを行っています。観光資源としての価値向上、補助金申請や事業計画策定の支援、企業協賛や広告活用の提案、デジタルを活用した観覧体験の創出など、多角的なサービスを展開。全国の祭り主催者や自治体、企業とのネットワークを活かし、文化の継承と地域経済の活性化、祭り市場の拡大に取り組んでいます。

【転載用素材のご案内】

本リリースに関連する写真・ロゴ・会場図などの転載用素材は、以下のGoogleドライブよりご確認いただけます。本件に関する取材についても以下までお問い合わせください。

URL：https://drive.google.com/drive/folders/1LtSQRTCIERMhGPKxZ-zhBC1IruDDaIGW?usp=drive_link

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社オマツリジャパン

広報担当：小島

MAIL：press@omatsurijapan.com