【熊本／4月25日】学生・20代向け就職・転職イベントを開催

株式会社学情

学生・20代向け就職・転職イベント「就職博」「転職博」を、4月25日（土）、熊本城ホールで開催します。地元企業を中心に、自治体・金融機関・流通・サービス業など約40社が参加予定です。当日は企業ブースでの説明のほか、「人事が評価する面接ポイント」「就活イベントの賢い活用法」「主要8業界の特徴解説」「自己分析講座」など、就職・転職準備にすぐ役立つ講座も実施されます。

本イベントは、全学年の学生を対象とした「就職博」と、20代向け転職イベント「転職博」を同時開催するものです。

開催概要

●4月25日（土）

・開催時間 11：30～17：00

・会場 熊本城ホール 1階展示ホールA

・参加企業数 約40社が参加予定

・主な参加企業（順不同／一部）

熊本市役所／TOTO九州販売／熊本銀行／熊本日日新聞／熊本県商工会連合会／ソフトウエアビジョン／かんぽ生命保険／ゆめマート熊本／風雅／資さん／防衛省陸上幕僚監部 等

■就職博 概要

全学年対象の学生向け就職イベント（Re就活キャンパス運営）

▼熊本開催

https://www.gakujo.ne.jp/campus/events/evt_dtl?p1=evt1173&area=kumamoto(https://www.gakujo.ne.jp/campus/events/evt_dtl?p1=evt1173&area=kumamoto)

■転職博 概要

20代向け転職イベント（Re就活運営）

▼熊本開催

https://re-katsu.jp/career/events/evt_dtl?p1=evt2240

※参加予定企業など掲載内容は諸般の事情により変更になる場合がございます。予めご了承ください。

■本イベントに関するお問合せ

株式会社学情 広報担当

press@gakujo.ne.jp

■株式会社学情とは

東証プライム上場・経団連加盟企業。2004年から、「20代通年採用」を提唱。会員数280万人の「（20代が選ぶ）20代向け転職サイト7年連続No.1・20代専門転職サイト〈Ｒｅ就活〉」（2019年～2025年 東京商工リサーチ調査 20代向け転職サイト 第1位）や「30代向けダイレクトリクルーティングサービス〈Ｒｅ就活30〉」、会員数60万人の「スカウト型就職サイト〈Ｒｅ就活キャンパス〉」を軸に、20代・30代の採用をトータルにサポートする大手就職・転職情報会社です。

また日本で初めて「合同企業セミナー」を開催し（自社調べ）、「転職博」や「就職博」を運営。2019年には外国人材の就職・採用支援サービス「Japan Jobs」を立ち上げるなど、若手人材の採用に関する多様なサービスを展開しています。

［創業／1976年 資本金／15億円 加盟団体／一般社団法人 日本経済団体連合会、公益社団法人 全国求人情報協会、一般社団法人 日本人材紹介事業協会、日本就職情報出版懇話会、公益財団法人 森林文化協会］

https://company.gakujo.ne.jp