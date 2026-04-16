【無料オンラインセミナー】ミドルマネジメントの「罰ゲーム化」を防ぎ、次世代リーダー育成を加速！人・組織・未来の3視点から解き明かす、魅力あるマネジャーへの転換アプローチ

株式会社TOASU

学研グループの株式会社TOASU（本社：東京都品川区、代表取締役社長：宮田 晃）は、2026年5月28日（木）に、ミドルマネジャーの育成や組織変革に関わる人事担当者・経営者層に向けた無料オンラインセミナー『ミドルマネジメントの「罰ゲーム化」を防ぐ ～人・組織・未来に向き合う魅力あるマネジャー像とは～』を開催いたします。

■背景：急務となるミドルマネジメントの「ケア」と「役割の再定義」

近年、企業において「管理職が罰ゲームになっている」「若手が管理職になりたがらない」といった現象が深刻な経営課題となっています。現場の実務と経営層からの高度な要求の板挟みとなり、プレッシャーや業務過多によってミドルマネジメント層が消耗してしまうケースは少なくありません。

企業が持続的に成長するためには、負担や消耗として捉えられがちなミドルマネジメントの役割を再定義し、魅力あるミッションへと転換するための仕組みづくりや組織変革が不可欠です。本セミナーは、こうした背景を踏まえ、これからのミドルマネジメント層に求められる役割や育成の方向性を探る場として企画いたしました。

■セミナー概要

本セミナーでは、実務に精通した専門家がそれぞれの知見をもとに議論を展開し、現場と経営の狭間で複雑な課題を抱えるミドルマネジメント層に焦点を当てます。「人」「組織」「未来」の3つの視点から課題を構造的に捉え直し、次の一手につながる実践的な気づきの機会を提供します。さらに、異業種交流や伴走支援を取り入れた実践型プログラムの考え方にも触れ、実務に活かせる育成アプローチをご紹介します。

【本セミナーの3つのポイント】

1.ミドルマネジメントの“罰ゲーム化”を防ぐ本質的アプローチ

負担や消耗として捉えられがちな役割を見直し、魅力あるマネジャー像への転換のヒントを提示します。

2.「人・組織・未来」3つの視点で課題を再定義

個人の成長、組織体制、これからのマネジメントの在り方を多角的に整理し、複雑な課題を構造的に理解します。

3.異業種交流×伴走支援による実践プログラムの紹介

「学び・共有・共創・実践・支援」のサイクルを通じた育成アプローチを紹介し、具体的な取り組みイメージを獲得できます

【パネルディスカッション テーマ例】- 世代間のギャップや働き方など価値観が多様化する中で、マネジメントの難しさはどのように変化しているか？- 「研修は実施しているのに現場での行動変容につながらない」はなぜ起こるのか？- DXや市場変化が進む中、新たな価値創出や事業創出の観点において、ミドルマネジメント層に求められる役割は？

※他複数のテーマをご用意しているほか、参加者からの質問も受け付けます（テーマは変更になる可能性がございます。また、頂戴した全ての質問に回答できない場合がございます。）

■このような方におすすめです

■開催概要

- 人材育成・研修企画を担う人事ご担当者- 企業の経営者・役員- ミドルマネジメント育成に課題を持つ企業のご担当者

開催日時： 2026年5月28日（木） 12:10～13:00

開催形式： WEB形式（オンライン / Zoom）

受講費： 無料

【プログラム（タイムテーブル）】

12:10～12:15 オープニング

12:15～12:45 パネルディスカッション

―「人・組織・未来」の視点からミドルマネジメントを考える―

12:45～12:55 実践プログラムのご紹介

12:55～13:00 クロージング（アンケートのご案内）

■ 登壇者プロフィール

お申し込みはこちら :https://lp.toasu-gakken.co.jp/event/apply?seminar_title=%E3%83%9F%E3%83%89%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E3%80%8C%E7%BD%B0%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E5%8C%96%E3%80%8D%E3%82%92%E9%98%B2%E3%81%90%E3%80%80%EF%BD%9E%E4%BA%BA%E3%83%BB%E7%B5%84%E7%B9%94%E3%83%BB%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%8D%E5%90%88%E3%81%86%E9%AD%85%E5%8A%9B%E3%81%82%E3%82%8B%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E5%83%8F%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BD%9E&_gl=1*1upqs9s*_gcl_au*MTY4MDU4NzI1OS4xNzc1NzI0MDcxLjE1Mjg1MjQzODEuMTc3NjE1NTUyNy4xNzc2MTU1NTQ1*_ga*NDcyODMwMTA2LjE3Njc5NDcyOTU.*_ga_S4XJV8TMJT*czE3NzYyMjk4MjMkbzM1NSRnMSR0MTc3NjIzMDY2OCRqNTkkbDAkaDM0Mjc3NDk0OA..

森川 大作（もりかわ だいさく）

株式会社TOASU パートナー講師 / 株式会社インサイト・コンサルティング 取締役

東京大学工学部物理工学科卒業後、システム開発会社においてSGMLに関連した研究開発、パッケージソフト開発、各種セミナー活動等に従事。また、米国NPOにて多岐にわたるプロジェクトのコンサルティングを経験。2003年より現職にて、IT、DX、BPR、営業・販売、事業開発・提携分野の人材育成を軸にコンサルティング活動、および調査研究活動を行っている。



寺田 佳子（てらだ よしこ）

株式会社TOASU 常務執行役員 / インストラクショナルデザイナー

株式会社学研Advance取締役。株式会社Mentor For取締役。デジタルを活用したL＆D設計、DX・AIを活用した組織開発が専門。デジタルラーニング・コンソーシアム副会長として資格制度を設計し、プロフェッショナル育成に貢献。熊本大学大学院教授システム学専攻非常勤講師、ATD-IMNJ理事、創造的教育支援機構Steam&P理事を務める。



大東 智（おおひがし さとし） ※ファシリテーター

株式会社TOASU 取締役

海外にて旅行コーディネーター兼ツアーガイドとして活動後、2000年から人材育成業界に従事。様々な顧客課題に対しソリューションを行い、教育フィールドで顧客課題解決に努める。2001年にIT業界向け人材育成交流会を立ち上げ、2010年以降は異業種間の情報交換会も展開。同業・異業種コミュニティや越境型ネットワークの先駆けとして積極的に活動している。

■株式会社TOASU

株式会社TOASUは、学研ホールディングスのグループ会社として、教育分野における社会人領域の中核を担う企業です。従業員一人ひとりの成長を組織の力へと変えるため、個別の研修から組織全体の戦略コンサルティングまで、あらゆる階層の人材課題に対応する総合的なソリューションを提供しています。

・代表取締役社長 ：宮田晃

・法人設立年月日 ：1995年3月28日（2022年10月1日商号変更）

・資本金 ：20,000,000円

・所在住所 ：〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号 ：03-6431-1411（代表）

・コーポレートサイト：https://toasu-gakken.co.jp/

・事業内容 ：研修サービス事業

組織開発事業

コンサルティング事業

コンテンツ開発事業

外国人就労支援事業

研修内製化支援事業

アセスメント事業（人材・組織アセスメント、社内試験支援サービス）

ASUBeTO事業（人事・教育DXプラットフォーム）