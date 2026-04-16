Makuakeで目標の3,800%超を達成し、2025年度グッドデザイン賞を受賞。台湾発の犬が主役のブランド「Not for Hoomans」が日本公式サイトをオープン！

Senzoku Trade合同会社

Senzoku Trade合同会社（本社：東京都大田区、代表社員：武田太郎）は、台湾で絶大な支持を得るペットライフスタイルブランド「Not for Hoomans（ノット・フォー・フーマンズ）」の日本総代理店として、2026年4月8日（水）より日本公式サイト（https://n4h.jp/）をオープンいたしました。

2025年10月に実施した応援購入サービス「Makuake」にて、目標金額の3,800％を超える支持を獲得。さらに、その革新的な機能と美しさが評価され、「2025年度グッドデザイン賞」を受賞した多機能お散歩バッグ『DogGoバッグ』を中心に、愛犬との生活を豊かにするプロダクトの一般販売を本格始動いたします。

"Not for Hoomans"日本公式サイトURL：https://n4h.jp/

■ 受賞と実績：デザインの力で、お散歩の常識を変える

本プロダクトは、お散歩中の飼い主様のストレスを解消するだけでなく、愛犬とのコミュニケーションを深めるための「道具としての美しさと機能性」が認められ、2025年度グッドデザイン賞を受賞いたしました。

Makuakeでの3,800％超という達成率、そして権威あるデザイン賞の受賞という二冠を達成したことで、日本上陸前から多くの注目を浴びております。

■ ブランドコンセプト：「Not for Hoomans（人間用ではない）」

ブランド名が示す通り、私たちのプロダクトは「人間にとって便利か」ではなく、「愛犬にとって心地よく、安全か」を最優先に設計されています。台湾のクリエイティブなデザインと、愛犬家としての深い洞察が融合したプロダクトは、単なるペット用品を超えた新しいライフスタイルを提案します。

■ 展開ラインナップ

1. 【2025年度グッドデザイン賞受賞】お散歩専用多機能バッグ：『DogGoバッグ』

「人間用ではなく、愛犬の使い心地を第一に」というブランド哲学を体現し、グッドデザイン賞を受賞したフラッグシップモデルです。

【革新的なウェットティッシュ専用ポケットとうんち袋専用ポケット】：バッグの外側から片手でサッと取り出せる独自の設計。【ハンズフリーを叶えるリード肩フック】：一時的に両手を自由にでき、写真撮影やケアもスムーズ。【独立防水ポケットに水筒を収納】：スムーズに水筒を出し入れ。【セパレート収納】：汚れ物（マナー袋等）と私物を分けて収納できる、衛生的で機能的な内部構造。

２. 【届いたその日から、身軽なお散歩を】必需品を揃えた、心のこもったギフトセット。グッドデザイン賞を受賞した「DogGoバッグ」に、お散歩に欠かせないアイテムを組み合わせた特別なセットです。セット内容：・DogGoバッグ、専用うんち袋（10袋/巻・6巻入り）、専用ウェットティッシュ（8枚/袋・3袋入り）

３．【飲み水も、お掃除も、これ一本で】市販のボトルが使える、賢い給水器。ウォーターディスペンサー / 多機能給水器

お散歩中の「飲み水」と、おしっこの後の「マナー洗浄」の両方に対応した、便利な道具です。 市販のペットボトルをそのまま取り付けられるので、専用容器を用意する手間がありません。広い飲み口はお皿のような形状で、愛犬が楽な姿勢でお水を飲めます。そのままシャワーのように水を注げば、トイレの後の流し洗いも簡単。リードを持ったまま片手で扱えるので、お散歩のマナーをスマートに守れます。

４．【地球に優しく、マナーをよりスマートに】厚手で安心、環境に配慮した専用袋。

毎日使うものだからこそ、使いやすさと地球への優しさにこだわりました。 最大の特長は、自然の中で分解されやすい素材を使用した、環境に配慮した設計です。愛犬と歩くこれからの未来を見据えた、心あるお散歩の必需品です。

袋は厚手で丈夫な作りになっており、中身が透けにくく、破れる心配もありません。香りのない「無臭タイプ」ですので、強い香りが苦手な方や、わんちゃんの鼻への刺激を避けたい方にも安心してお使いいただけます。 DogGoバッグの専用口にぴったりのロール型で、必要な時に片手でスッと引き出せるため、お散歩の歩調を止めることなくスマートにマナーを守れます。

専用うんち袋（10袋/巻・6巻入り）

５．【バッグの揺れを抑えて、もっと軽やかに】肩の負担を逃がす、磁石式のベルト。補強ストラップ / 揺れ防止補助ベルト

お散歩中にバッグが左右に動くのを抑え、体への負担をさらに軽くするための補助ベルトです。 鞄を体にぴったりと密着させることで、歩行中の揺れを最小限に。重さが体全体に分散されるため、肩への食い込みや疲れが劇的に軽減されます。磁石の力で吸い付くように留まる特殊な金具を採用し、片手で簡単に着脱が可能。愛犬との歩調に合わせて鞄が安定するため、足取りが一段と軽やかになります。

■ 公式サイトオープン概要

ショップ名：Not for Hoomans

日本公式オンラインストア URL：https://n4h.jp/

取扱商品：DogGoバッグ、および関連アクセサリー各種

■ 会社概要

会社名：Senzoku Trade合同会社

代表者：代表社員 武田 太郎

所在地：〒145-0064 東京都大田区上池台2-16-7

Email： info@senzoku-co.site