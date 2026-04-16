【新戦略】toBe×immedio共同開催！今の時代に勝てるマーケ・セールスとは？
toBeマーケティング株式会社（本社：東京都中央区京橋1-6-13 VORT京橋II 5F、代表取締役 小池 智和）は、営業・マーケティング領域の高度化を支援するソリューション「immedio」を提供する株式会社immedioと共同で、セミナーを開催することをお知らせいたします。
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本セミナーでは、デジタルシフトが加速する現代において求められる「マーケティングとセールスの連携強化」や「顧客エンゲージメントの最大化」をテーマに、最新のトレンドや具体的な実践手法をご紹介いたします。
▼セミナー詳細・お申し込みはこちら
https://tobem.jp/seminar/20260416-accountengagement-immedio
近年、顧客の購買行動は大きく変化し、企業にはスピーディーな対応だけではなく、より精緻で顧客1一人1一人に合わせた対応が求められています。このような背景を受け、toBeマーケティングでは、インバウンドリードへの即時対応や商談化プロセスの最適化を通じて、営業機会の損失を防ぎ、受注率向上を実現するため、「immedio」の取り扱いを開始いたしました。
「immedio」は、顧客接点の最適化や営業活動の効率化を支援し、マーケティングとセールスの分断を解消するソリューションです。今回のセミナーでは、その具体的な活用方法や導入による成果についても詳しく解説いたします。
▼セミナー概要
主催：toBeマーケティング株式会社/株式会社immedio
日時：2026年4月16日(木) 18:00～20:00 (受付開始：17:30~)
費用：無料
会場：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-19-9 第一暁ビル 4F
株式会社immedio マップはこちら
アクセス：渋谷駅より徒歩6分
申込URL：https://tobem.jp/seminar/20260416-accountengagement-immedio
▼登壇者紹介
●株式会社immedio 代表取締役 浜田英揮 氏
新卒入社した三井物産では主にIT分野での新規事業を担当。Harvard Business School留学後、M&A推進室にて幅広い事業分野の投資案件の実行に当たる。
2016年にbitFlyerに参画し、US拠点でCFO/現地拠点長を務める。2019年からはSansanに参画し、Bill Oneのプロダクトマーケティング及びインサイドセールス部門のマネジメントを担当。2022年にimmedioを創業。ICC京都2023 SaaS Catapult2位入賞、東洋経済「すごいベンチャー100 2023」選出。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346662/images/bodyimage3】
●toBeマーケティング株式会社 執行役員 兼 営業統括部長 矢作 英樹
BtoBマーケティング専門会社にて、約10年程、マーケティング支援事業の事業責任者に従事。新規顧客開拓支援、ナーチャリング設計、ABM戦略立案などデータベースマーケティングを中心に大手IT企業のDX支援、インサイドセールス構築支援を担当。2018年にtoBeマーケティングに参画、Account Engagementの活用支援、DX支援に従事し、コンサルティングチームのマネージャ、部長職を経て2023年4月より現職。
toBeマーケティングは、今後も企業の成長を支援するため、先進的なテクノロジーとノウハウの提供を通じて、マーケティングおよび営業活動の高度化に貢献してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346662/images/bodyimage4】
■toBeマーケティング株式会社 会社概要
私達は、IT/デジタルテクノロジーを活用したマーケティングと営業活動の仕組みつくりによって企業とその先のお客様のエンゲージメントを実現します。
所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋1-6-13 VORT京橋II 5F
https://tobem.jp/
■株式会社immedio 会社概要
immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールスツール「immedio」を提供しています。
所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-19-9 第一暁ビル 4F
https://corp.immedio.io/
配信元企業：toBeマーケティング株式会社
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本セミナーでは、デジタルシフトが加速する現代において求められる「マーケティングとセールスの連携強化」や「顧客エンゲージメントの最大化」をテーマに、最新のトレンドや具体的な実践手法をご紹介いたします。
▼セミナー詳細・お申し込みはこちら
https://tobem.jp/seminar/20260416-accountengagement-immedio
近年、顧客の購買行動は大きく変化し、企業にはスピーディーな対応だけではなく、より精緻で顧客1一人1一人に合わせた対応が求められています。このような背景を受け、toBeマーケティングでは、インバウンドリードへの即時対応や商談化プロセスの最適化を通じて、営業機会の損失を防ぎ、受注率向上を実現するため、「immedio」の取り扱いを開始いたしました。
「immedio」は、顧客接点の最適化や営業活動の効率化を支援し、マーケティングとセールスの分断を解消するソリューションです。今回のセミナーでは、その具体的な活用方法や導入による成果についても詳しく解説いたします。
主催：toBeマーケティング株式会社/株式会社immedio
日時：2026年4月16日(木) 18:00～20:00 (受付開始：17:30~)
費用：無料
会場：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-19-9 第一暁ビル 4F
株式会社immedio マップはこちら
アクセス：渋谷駅より徒歩6分
申込URL：https://tobem.jp/seminar/20260416-accountengagement-immedio
▼登壇者紹介
●株式会社immedio 代表取締役 浜田英揮 氏
新卒入社した三井物産では主にIT分野での新規事業を担当。Harvard Business School留学後、M&A推進室にて幅広い事業分野の投資案件の実行に当たる。
2016年にbitFlyerに参画し、US拠点でCFO/現地拠点長を務める。2019年からはSansanに参画し、Bill Oneのプロダクトマーケティング及びインサイドセールス部門のマネジメントを担当。2022年にimmedioを創業。ICC京都2023 SaaS Catapult2位入賞、東洋経済「すごいベンチャー100 2023」選出。
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●toBeマーケティング株式会社 執行役員 兼 営業統括部長 矢作 英樹
BtoBマーケティング専門会社にて、約10年程、マーケティング支援事業の事業責任者に従事。新規顧客開拓支援、ナーチャリング設計、ABM戦略立案などデータベースマーケティングを中心に大手IT企業のDX支援、インサイドセールス構築支援を担当。2018年にtoBeマーケティングに参画、Account Engagementの活用支援、DX支援に従事し、コンサルティングチームのマネージャ、部長職を経て2023年4月より現職。
toBeマーケティングは、今後も企業の成長を支援するため、先進的なテクノロジーとノウハウの提供を通じて、マーケティングおよび営業活動の高度化に貢献してまいります。
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■toBeマーケティング株式会社 会社概要
私達は、IT/デジタルテクノロジーを活用したマーケティングと営業活動の仕組みつくりによって企業とその先のお客様のエンゲージメントを実現します。
所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋1-6-13 VORT京橋II 5F
https://tobem.jp/
■株式会社immedio 会社概要
immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールスツール「immedio」を提供しています。
所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-19-9 第一暁ビル 4F
https://corp.immedio.io/
配信元企業：toBeマーケティング株式会社
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