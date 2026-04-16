スマートファクトリーの基盤が拡大：製造実行システム（MES）市場、2035年までに868億1,000万米ドル規模に到達へ

スマートファクトリーの基盤が拡大：製造実行システム（MES）市場、2035年までに868億1,000万米ドル規模に到達へ