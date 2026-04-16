エヌ・エイ・シー・ケア、健康管理システム「Be Health」をバージョンアップ ～休職者管理機能を追加～
ITを活用したヘルスケア事業を展開する、株式会社エヌ・エイ・シー・ケア（所在地：東京都千代田区、代表取締役：山崎 直人）は、同社の提供する企業向け健康管理システム「Be Health（ビーヘルス）」（以下「Be Health」）に休職者管理機能を追加したことを2026年4月16日に発表しました。
【かんたん、やさしい健康管理システム Be Healthとは】
エヌ・エイ・シー・ケアが提供する健康管理システム Be Healthは、産業保健業務に携わる保健師や看護師をはじめとする専門職の方が本来行うべき業務に注力できる環境をつくることをコンセプトとしたソリューションです。
Be Healthでは、複数の健診機関から受け取るさまざまなフォーマットの健診結果データをかんたんに統一して取込む仕組みを提供しています。Be Healthで管理したい検査項目は自由に追加することができるため、定期健診や人間ドックの結果だけでなく、特殊健診の結果データも取り込んで一元管理し、経年変化を一覧で確認することができます。
その他にも、労働基準監督署への報告用集計機能、各種面談記録の登録・管理、産業医の就業判定機能、二次検査の受診勧奨通知書の作成・管理などがわかりやすい操作性で実現できることから、導入企業からは健康管理業務の大幅な負荷軽減を実現できたとの高い評価をいただいています。
【Be Healthオプション機能「休職者管理機能」】
Be Healthのオプション機能として、新たに追加された「休職者管理機能」では、休職・復職に関する情報の登録や面談記録、関連書類等を一元管理することが可能です。休職に関する情報管理では、休職期間や復職日、リハビリ出勤期間等のスケジュール登録ができます。また、健康診断や長時間労働等の面談記録とは別に、休職や復職に関する管理監督者・人事担当者のコメントや面談記録を、本機能内で管理することが可能です。さらに、復職に関する意見書や紹介状の作成・出力、添付ファイルの保管にも対応しています。個人カルテ機能でも休職履歴を閲覧できるため、健診情報や残業情報等と併せて個人に関する情報を一括把握することができます。また、休職者情報を一覧で管理し、休職期間等による絞り込み検索も可能なため、よりケアが必要な休職・復職対象者を抽出して、適切な介入を行うことができます。
本機能を活用することで、休職・復職に関する従業員情報の一元管理が実現するとともに、医療専門職が適切な時期に関わることができる環境を整えることができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347045/images/bodyimage1】
【今後の展望について】
エヌ・エイ・シー・ケアは今後も、産業保健業務担当者が本来注力したい「健康診断の事後措置」等の業務に時間を充てることができるように、Be Healthに従業員の健康管理にまつわる面倒な事務作業を大幅に削減できる機能を追加してまいります。
今後のBe Healthのバージョンアップでは、従業員画面での英語対応や、生活習慣改善アドバイスを提示する機能の追加、ストレスチェック80問版への対応に加えて、産業保健に役立つ外部サービスの連携を強化して参ります。
また、健康経営（R）※に取り組む企業がより健康管理業務を効率的かつ効果的に推進できるように、ヘルスケア関連システムの豊富な開発実績を活かした多様なカスタマイズにも対応してまいります。
※ 「健康経営(R)」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。
【エヌ・エイ・シー・ケアについて】
エヌ・エイ・シー・ケアは、ヘルスケア分野におけるITの活用をベースとして、「産業医や保健師等の医療専門職が本来時間をかけるべき業務に注力できるようにする」ことを基本コンセプトとした企業向けソリューションやサービスと、保険者向けサービスを提供しています。企業向けサービスでは、「健康経営(R)」を目指す企業の増加とともに、健康管理システム「Be Health」や健診実施機関ごとに異なる健診結果データのフォーマットを統一できるツール「Unifier」など、従業員の健康管理に力を入れている企業でエヌ・エイ・シー・ケアのサービスの採用が広がっています。保険者向けサービスでは、健診データやレセプトデータを活用した分析・介入・通知サービスを提供しており、全国での受託実績を増やしています。
健康管理システムBe Healthサービスサイト：https://www.behealth.jp/
中小企業向け健康管理サービス：https://www.behealth.jp/health_support/
個別の健診結果にもとづいた生活習慣改善アドバイスシート提供事業：https://www.nac-care.co.jp/services/service-4/
【会社概要】
社 名： 株式会社エヌ・エイ・シー・ケア
設立年月日： 2024 年 3 月 1 日
本社所在地： 〒102-0094東京都千代田区紀尾井町４番１号 ニューオータニ ガーデンコート7階
代 表 者： 山崎 直人
主要事業内容： ヘルスケア事業、システムインテグレーション事業
Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.nac-care.co.jp
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社エヌ・エイ・シー・ケア ヘルスケア事業部 営業部
TEL： 03-6261-0222 FAX： 03-6261-0223
配信元企業：株式会社エヌ・エイ・シー・ケア
【かんたん、やさしい健康管理システム Be Healthとは】
エヌ・エイ・シー・ケアが提供する健康管理システム Be Healthは、産業保健業務に携わる保健師や看護師をはじめとする専門職の方が本来行うべき業務に注力できる環境をつくることをコンセプトとしたソリューションです。
Be Healthでは、複数の健診機関から受け取るさまざまなフォーマットの健診結果データをかんたんに統一して取込む仕組みを提供しています。Be Healthで管理したい検査項目は自由に追加することができるため、定期健診や人間ドックの結果だけでなく、特殊健診の結果データも取り込んで一元管理し、経年変化を一覧で確認することができます。
その他にも、労働基準監督署への報告用集計機能、各種面談記録の登録・管理、産業医の就業判定機能、二次検査の受診勧奨通知書の作成・管理などがわかりやすい操作性で実現できることから、導入企業からは健康管理業務の大幅な負荷軽減を実現できたとの高い評価をいただいています。
【Be Healthオプション機能「休職者管理機能」】
Be Healthのオプション機能として、新たに追加された「休職者管理機能」では、休職・復職に関する情報の登録や面談記録、関連書類等を一元管理することが可能です。休職に関する情報管理では、休職期間や復職日、リハビリ出勤期間等のスケジュール登録ができます。また、健康診断や長時間労働等の面談記録とは別に、休職や復職に関する管理監督者・人事担当者のコメントや面談記録を、本機能内で管理することが可能です。さらに、復職に関する意見書や紹介状の作成・出力、添付ファイルの保管にも対応しています。個人カルテ機能でも休職履歴を閲覧できるため、健診情報や残業情報等と併せて個人に関する情報を一括把握することができます。また、休職者情報を一覧で管理し、休職期間等による絞り込み検索も可能なため、よりケアが必要な休職・復職対象者を抽出して、適切な介入を行うことができます。
本機能を活用することで、休職・復職に関する従業員情報の一元管理が実現するとともに、医療専門職が適切な時期に関わることができる環境を整えることができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347045/images/bodyimage1】
【今後の展望について】
エヌ・エイ・シー・ケアは今後も、産業保健業務担当者が本来注力したい「健康診断の事後措置」等の業務に時間を充てることができるように、Be Healthに従業員の健康管理にまつわる面倒な事務作業を大幅に削減できる機能を追加してまいります。
今後のBe Healthのバージョンアップでは、従業員画面での英語対応や、生活習慣改善アドバイスを提示する機能の追加、ストレスチェック80問版への対応に加えて、産業保健に役立つ外部サービスの連携を強化して参ります。
また、健康経営（R）※に取り組む企業がより健康管理業務を効率的かつ効果的に推進できるように、ヘルスケア関連システムの豊富な開発実績を活かした多様なカスタマイズにも対応してまいります。
※ 「健康経営(R)」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。
【エヌ・エイ・シー・ケアについて】
エヌ・エイ・シー・ケアは、ヘルスケア分野におけるITの活用をベースとして、「産業医や保健師等の医療専門職が本来時間をかけるべき業務に注力できるようにする」ことを基本コンセプトとした企業向けソリューションやサービスと、保険者向けサービスを提供しています。企業向けサービスでは、「健康経営(R)」を目指す企業の増加とともに、健康管理システム「Be Health」や健診実施機関ごとに異なる健診結果データのフォーマットを統一できるツール「Unifier」など、従業員の健康管理に力を入れている企業でエヌ・エイ・シー・ケアのサービスの採用が広がっています。保険者向けサービスでは、健診データやレセプトデータを活用した分析・介入・通知サービスを提供しており、全国での受託実績を増やしています。
健康管理システムBe Healthサービスサイト：https://www.behealth.jp/
中小企業向け健康管理サービス：https://www.behealth.jp/health_support/
個別の健診結果にもとづいた生活習慣改善アドバイスシート提供事業：https://www.nac-care.co.jp/services/service-4/
【会社概要】
社 名： 株式会社エヌ・エイ・シー・ケア
設立年月日： 2024 年 3 月 1 日
本社所在地： 〒102-0094東京都千代田区紀尾井町４番１号 ニューオータニ ガーデンコート7階
代 表 者： 山崎 直人
主要事業内容： ヘルスケア事業、システムインテグレーション事業
Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.nac-care.co.jp
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社エヌ・エイ・シー・ケア ヘルスケア事業部 営業部
TEL： 03-6261-0222 FAX： 03-6261-0223
配信元企業：株式会社エヌ・エイ・シー・ケア
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