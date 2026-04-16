再生医療市場2035年までに25億9,165億米ドル到達予測 CAGR25.86％で加速する革新的バイオ医療産業の成長軌道 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース

再生医療市場2035年までに25億9,165億米ドル到達予測 CAGR25.86％で加速する革新的バイオ医療産業の成長軌道 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース