【令和８年前期】保育士試験解答速報と得点ポイント解説を無料公開！四谷学院は「保育士」を目指す方を応援します！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346446/images/bodyimage1】
独自の「ダブル教育」システムによる、きめ細かい指導が特長の大学受験予備校「四谷学院」（経営母体：株式会社四谷学院、本社：東京都新宿区、代表取締役：植野 治彦）が運営する保育士試験対策講座が令和８年前期保育士試験 「筆記試験の解答速報＆得点ポイント解説」の無料プレゼントキャンペーンを実施します。
▼四谷学院通信講座 保育士資格対策講座
https://yotsuyagakuin-tsushin.com/hoiku/lp/
無料プレゼントの対象になるのは、 4月３日から5月７日の間に保育士講座のホームページからメールアドレスを登録された方です。解答速報は、登録時のメールアドレスに公開ページをお送りさせていただきます。
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■四谷学院は「得点ポイント解説」もプレゼント！
四谷学院の保育士試験対策講座は、通信講座でありながらも「暗記で保育士試験を突破して終わり！」ではなく、「受験を通して、子どもへの理解、考える力をつけてほしい」と考えております。そこで、解答速報の公開から少しお時間をいただき、メールアドレス登録をされた方の中で希望者には、解き方・難易度がわかる「得点ポイント解説」もお送りいたします。
保育士はただ単に知識を暗記してなるべきものではありません。保育の現場で本当に役立つ知識を身につけるために学習してほしい、そのための一助として、保育士試験の解説を公開しています。
■社会人や主婦でも保育士になれる！注目の「保育士試験」
子育て支援の形が多様化する現代、あなたの「子育て経験」や「誰かを支えたい想い」を専門知識で裏打ちしませんか？
一般的に、保育士になるには、養成課程を有する学校を卒業することで、保育士資格を取得できます。しかし、保育士になるためには、もう1つの道があります。それが「保育士試験」です。
保育士試験は、受験要件さえ満たせば、年齢の制限なく誰でも受験することができます。働きながらの資格取得も十分に可能で、現職を続けながら将来のキャリアの選択肢を広げられる点が大きな魅力です。活躍の場は保育所だけに留まらず、子育て支援施設や地域活動など多岐にわたっており、多様なライフスタイルに寄り添う資格として今まさに注目を集めています。
■保育士試験はどんな試験？
「保育士の仕事は子どもと遊ぶこと」 という大きな誤解は、理解が進みつつある現在においても、まだ根強く残っているかもしれません。しかし実際には、保育士は「子育てのプロ」として、子どもの発達段階に応じた関わりや環境構成、安全管理、保護者支援など、多岐にわたる専門的な役割を担っています。
そのため、保育士試験では、子どもの健康や栄養に関わる知識はもちろん、法律や社会福祉、具体的な保育の仕方まで網羅し、出題範囲は多岐にわたります。筆記試験だけでなく実技試験も行われます。
■保育士試験に合格するには？
保育士試験では、幅広い分野から幅広い知識が問われます。筆記試験は９科目（うち２科目は試験問題数がほかの半分のため、ボリュームとしては８科目）、さらに実技試験２分野の受験が必要です。専門的な知識が求められるうえ、効率的な学習計画を立てることも容易ではありません。そのため、独学で対策するにはかなりハードルが高い試験と言えるでしょう。
こうした課題に対し、体系的に学べる「通信講座」は、効率よく学習を目指すための有効な手段として注目されています。時間や場所に縛られず、自分のペースで学べる点も大きな魅力です。
四谷学院で、合格に向けて一緒に歩んでいきましょう！
配信元企業：株式会社四谷学院
独自の「ダブル教育」システムによる、きめ細かい指導が特長の大学受験予備校「四谷学院」（経営母体：株式会社四谷学院、本社：東京都新宿区、代表取締役：植野 治彦）が運営する保育士試験対策講座が令和８年前期保育士試験 「筆記試験の解答速報＆得点ポイント解説」の無料プレゼントキャンペーンを実施します。
▼四谷学院通信講座 保育士資格対策講座
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無料プレゼントの対象になるのは、 4月３日から5月７日の間に保育士講座のホームページからメールアドレスを登録された方です。解答速報は、登録時のメールアドレスに公開ページをお送りさせていただきます。
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■四谷学院は「得点ポイント解説」もプレゼント！
四谷学院の保育士試験対策講座は、通信講座でありながらも「暗記で保育士試験を突破して終わり！」ではなく、「受験を通して、子どもへの理解、考える力をつけてほしい」と考えております。そこで、解答速報の公開から少しお時間をいただき、メールアドレス登録をされた方の中で希望者には、解き方・難易度がわかる「得点ポイント解説」もお送りいたします。
保育士はただ単に知識を暗記してなるべきものではありません。保育の現場で本当に役立つ知識を身につけるために学習してほしい、そのための一助として、保育士試験の解説を公開しています。
■社会人や主婦でも保育士になれる！注目の「保育士試験」
子育て支援の形が多様化する現代、あなたの「子育て経験」や「誰かを支えたい想い」を専門知識で裏打ちしませんか？
一般的に、保育士になるには、養成課程を有する学校を卒業することで、保育士資格を取得できます。しかし、保育士になるためには、もう1つの道があります。それが「保育士試験」です。
保育士試験は、受験要件さえ満たせば、年齢の制限なく誰でも受験することができます。働きながらの資格取得も十分に可能で、現職を続けながら将来のキャリアの選択肢を広げられる点が大きな魅力です。活躍の場は保育所だけに留まらず、子育て支援施設や地域活動など多岐にわたっており、多様なライフスタイルに寄り添う資格として今まさに注目を集めています。
■保育士試験はどんな試験？
「保育士の仕事は子どもと遊ぶこと」 という大きな誤解は、理解が進みつつある現在においても、まだ根強く残っているかもしれません。しかし実際には、保育士は「子育てのプロ」として、子どもの発達段階に応じた関わりや環境構成、安全管理、保護者支援など、多岐にわたる専門的な役割を担っています。
そのため、保育士試験では、子どもの健康や栄養に関わる知識はもちろん、法律や社会福祉、具体的な保育の仕方まで網羅し、出題範囲は多岐にわたります。筆記試験だけでなく実技試験も行われます。
■保育士試験に合格するには？
保育士試験では、幅広い分野から幅広い知識が問われます。筆記試験は９科目（うち２科目は試験問題数がほかの半分のため、ボリュームとしては８科目）、さらに実技試験２分野の受験が必要です。専門的な知識が求められるうえ、効率的な学習計画を立てることも容易ではありません。そのため、独学で対策するにはかなりハードルが高い試験と言えるでしょう。
こうした課題に対し、体系的に学べる「通信講座」は、効率よく学習を目指すための有効な手段として注目されています。時間や場所に縛られず、自分のペースで学べる点も大きな魅力です。
四谷学院で、合格に向けて一緒に歩んでいきましょう！
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