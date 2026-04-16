宮古島旅行の費用はどこにかける？予算とお金の使いどころに関するアンケート調査を実施
沖縄県宮古島市でホテル・レンタカー事業を展開するエグチホールディングス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：江口勝義）は、この度「宮古島旅行の予算とお金の使いどころ」に関するアンケート調査を実施いたしました。その結果をご報告いたします。
■調査概要
調査対象：20歳以上の方
回答数：200名
調査期間：2026年4月1日～2026年4月3日
調査方法：インターネット調査
調査会社：自社調べ
※年齢・職業の内訳は以下の通りです。
詳細な情報は以下にてご覧いただけます。
https://classtheresort.jp/first/news/miyakojima_press14/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345585/images/bodyimage1】
【質問】宮古島旅行の1人あたりの予算（交通費・宿泊費・現地費の合計）は、どれくらいを想定していますか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345585/images/bodyimage2】
「～5万円」12.0%、「5万～10万円」45.0%、「10万～15万円」33.5%、「15万～20万円」6.0%、「20万円以上」3.5%という結果でした。
【質問】宮古島旅行に行くとしたら、どんなことにお金をかけたいですか？（複数選択可）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345585/images/bodyimage3】
「地元グルメ」110人、「宿泊施設」105人、「絶景スポット巡り」91人、「マリンアクティビティ（シュノーケリング・ダイビングなど）」84人、「お土産・特産品」49人、「島ならではの体験（伝統文化体験など）」48人、「陸上のアクティビティ（サイクリング、ナイトツアーなど）」22人、「スパ・リラクゼーション」14人、「何にでもバランスよく使いたい」17人でした。
【質問】少し高くても選びたいと思える、宮古島ならではの価値があれば教えてください。
・美しい海の景色を活かした飲食店や宿泊施設。（50代/女性/会社員・団体職員）
・宮古島にしかない特別な料理。（40代/男性/自営業）
・豊かな自然を味わえるアクティビティ。（50代/男性/会社員・団体職員）
・プライベートクルーズで自由に美しい海を楽しむこと。（40代/女性/会社員・団体職員）
・子供が安心して遊べるプール、海岸があるといいなと思います。（30代/男性/会社員・団体職員）
・その土地でしか買えないお土産。（20代/女性/会社員・団体職員）
・少人数のシュノーケリングツアー。（40代/女性/その他）
以上、「宮古島旅行の予算とお金の使いどころ」に関するアンケート調査の結果報告でした。
宮古島旅行1人あたりの予算は「5万～10万円」45.0%、「10万～15万円」33.5%となり、5万～15万円の範囲に約8割が集中していることがわかりました。また、お金をかけたいポイントでは「地元グルメ」が最も多く、宿泊施設やアクティビティといった、現地ならではの体験を重視する傾向がうかがえます。
自由回答からも、宮古島にしかない料理やプライベートクルーズといった、非日常感や特別感を求める声が多く寄せられました。宮古島旅行者の満足度を高めるには、価格以上の価値を感じられる体験の提供が重要だといえるでしょう。
■エグチホールディングス株式会社とは
エグチホールディングス株式会社は1992年に設立し、太陽光発電・開発事業に加え、沖縄ホテル事業、沖縄レンタカー事業、不動産事業など、多岐にわたる事業を展開。企業理念として「エクセレントサービスの提供」「常に改善、常に挑戦」「バディシップによる組織作り」を掲げ、お客様一人ひとりのニーズに合わせたきめ細やかなサービスを提供し、地域社会の発展に貢献しています。
■エグチホールディングス株式会社
本社：愛知県名古屋市守山区大森4丁目1002
宮古島事務所：沖縄県宮古島市平良西里1890-1
代表取締役：江口勝義
従業員：22名
設立：1992年4月
事業内容：太陽光発電・開発事業、不動産事業、美容機器販売事業、沖縄レンタカー事業、沖縄ホテル事業
https://eguchi-hd.co.jp/
https://classtheresort.jp/first/
https://classtheresort.jp/rental/
https://fromnow-international.jp/
配信元企業：エグチホールディングス株式会社
■調査概要
調査対象：20歳以上の方
回答数：200名
調査期間：2026年4月1日～2026年4月3日
調査方法：インターネット調査
調査会社：自社調べ
※年齢・職業の内訳は以下の通りです。
詳細な情報は以下にてご覧いただけます。
https://classtheresort.jp/first/news/miyakojima_press14/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345585/images/bodyimage1】
【質問】宮古島旅行の1人あたりの予算（交通費・宿泊費・現地費の合計）は、どれくらいを想定していますか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345585/images/bodyimage2】
「～5万円」12.0%、「5万～10万円」45.0%、「10万～15万円」33.5%、「15万～20万円」6.0%、「20万円以上」3.5%という結果でした。
【質問】宮古島旅行に行くとしたら、どんなことにお金をかけたいですか？（複数選択可）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345585/images/bodyimage3】
「地元グルメ」110人、「宿泊施設」105人、「絶景スポット巡り」91人、「マリンアクティビティ（シュノーケリング・ダイビングなど）」84人、「お土産・特産品」49人、「島ならではの体験（伝統文化体験など）」48人、「陸上のアクティビティ（サイクリング、ナイトツアーなど）」22人、「スパ・リラクゼーション」14人、「何にでもバランスよく使いたい」17人でした。
【質問】少し高くても選びたいと思える、宮古島ならではの価値があれば教えてください。
・美しい海の景色を活かした飲食店や宿泊施設。（50代/女性/会社員・団体職員）
・宮古島にしかない特別な料理。（40代/男性/自営業）
・豊かな自然を味わえるアクティビティ。（50代/男性/会社員・団体職員）
・プライベートクルーズで自由に美しい海を楽しむこと。（40代/女性/会社員・団体職員）
・子供が安心して遊べるプール、海岸があるといいなと思います。（30代/男性/会社員・団体職員）
・その土地でしか買えないお土産。（20代/女性/会社員・団体職員）
・少人数のシュノーケリングツアー。（40代/女性/その他）
宮古島旅行1人あたりの予算は「5万～10万円」45.0%、「10万～15万円」33.5%となり、5万～15万円の範囲に約8割が集中していることがわかりました。また、お金をかけたいポイントでは「地元グルメ」が最も多く、宿泊施設やアクティビティといった、現地ならではの体験を重視する傾向がうかがえます。
自由回答からも、宮古島にしかない料理やプライベートクルーズといった、非日常感や特別感を求める声が多く寄せられました。宮古島旅行者の満足度を高めるには、価格以上の価値を感じられる体験の提供が重要だといえるでしょう。
■エグチホールディングス株式会社とは
エグチホールディングス株式会社は1992年に設立し、太陽光発電・開発事業に加え、沖縄ホテル事業、沖縄レンタカー事業、不動産事業など、多岐にわたる事業を展開。企業理念として「エクセレントサービスの提供」「常に改善、常に挑戦」「バディシップによる組織作り」を掲げ、お客様一人ひとりのニーズに合わせたきめ細やかなサービスを提供し、地域社会の発展に貢献しています。
■エグチホールディングス株式会社
本社：愛知県名古屋市守山区大森4丁目1002
宮古島事務所：沖縄県宮古島市平良西里1890-1
代表取締役：江口勝義
従業員：22名
設立：1992年4月
事業内容：太陽光発電・開発事業、不動産事業、美容機器販売事業、沖縄レンタカー事業、沖縄ホテル事業
https://eguchi-hd.co.jp/
https://classtheresort.jp/first/
https://classtheresort.jp/rental/
https://fromnow-international.jp/
配信元企業：エグチホールディングス株式会社
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