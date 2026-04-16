株式会社サンクユー、EC-CUBE制作会社の選び方を解説｜失敗しないための比較ポイントとは
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株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、EC-CUBEでECサイト構築を検討している企業に向けて、制作会社選びで確認すべきポイントを整理したコラム『EC-CUBE制作会社の選び方｜失敗しないための比較ポイントを解説』を公開しました。
コラムでは、EC-CUBE制作会社を選ぶ際に確認すべき視点、見積比較で見るべき項目、相談前に整理しておきたい内容などを体系的に解説しています。
■ EC-CUBE制作会社選びが重要な理由
EC-CUBEは、テンプレートに当て込むだけで完結する案件ばかりではなく、デザイン、購入導線、会員機能、決済、配送、商品管理、管理画面運用、さらに必要に応じて外部システム連携まで、検討すべき範囲が広くなりやすいのが特徴です。
そのため、制作会社の違いは単なるデザインの差ではなく、「どこまで業務を理解して設計してくれるか」という差として表れます。
見た目は同じようなサイトでも、公開後の運用しやすさ、拡張のしやすさ、トラブル時の対応力は、最初のパートナー選びで大きく変わるとコラムでは指摘しています。
■ EC-CUBE制作会社を選ぶときに確認すべきポイント
本コラムでは、制作会社選びで見るべきポイントとして、EC-CUBE実績、要件定義力、カスタマイズ対応力、保守体制、BtoB理解、コミュニケーションの6項目を挙げています。
特に、WordPress制作経験が豊富でもEC特有の論点に慣れていない会社もあるため、決済、配送、受注管理、会員設計などEC実務を理解しているかが重要な判断軸になるとしています。
また、依頼内容をそのまま形にするだけでなく、「その仕様で本当に運用しやすいか」「もっとよい進め方はないか」を一緒に考えられる会社の方が、結果的に失敗しにくいと解説しています。
■ 制作会社に相談する前に整理しておきたいこと
コラムでは、制作会社選びをスムーズにするために、自社側でも最低限整理しておくべき内容として、「何を実現したいのか」「現行の課題は何か」「誰が使うサイトなのか」「公開希望時期はいつか」「予算感はどれくらいか」といった基本情報を挙げています。
特に重要なのは、「欲しい機能」だけでなく「なぜその機能が必要なのか」を説明できる状態にしておくことであり、これにより制作会社側も代替案や改善案を出しやすくなるとしています。
必須要件と、できれば欲しい要件を分けておくことも、見積や提案を比較しやすくするポイントとして紹介されています。
■ 見積を比較するときのチェックポイント
本コラムでは、見積比較の際には総額だけでなく、どこまで含まれているかを確認すべきだとしています。
具体的には、デザイン範囲、実装範囲、商品登録、決済・配送設定、テスト、公開対応、保守費用、追加費用条件などを比較項目として挙げています。
同じ予算感の見積でも、細かな項目の含まれ方によって実際の対応範囲は大きく異なり、価格の安さだけで判断すると、公開後に追加費用が発生しやすいと解説しています。
比較すべきなのは価格だけではなく、「どの範囲まで責任を持って対応してくれるか」であると整理しています。
■ 安さだけで選ぶと失敗しやすい理由
コラムでは、安い見積の背景には、要件整理の不足、テスト範囲の限定、公開後対応の薄さ、保守の切り離しなどがあることが多いとしています。
その結果、公開後に不具合や追加修正が増え、最終的には高くつくことも少なくありません。
また、ECサイトは作って終わりではなく運用しながら改善していくものであるため、初期費用だけではなく、公開後を含めた総コストで考える必要があるとしています。
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、EC-CUBEでECサイト構築を検討している企業に向けて、制作会社選びで確認すべきポイントを整理したコラム『EC-CUBE制作会社の選び方｜失敗しないための比較ポイントを解説』を公開しました。
コラムでは、EC-CUBE制作会社を選ぶ際に確認すべき視点、見積比較で見るべき項目、相談前に整理しておきたい内容などを体系的に解説しています。
■ EC-CUBE制作会社選びが重要な理由
EC-CUBEは、テンプレートに当て込むだけで完結する案件ばかりではなく、デザイン、購入導線、会員機能、決済、配送、商品管理、管理画面運用、さらに必要に応じて外部システム連携まで、検討すべき範囲が広くなりやすいのが特徴です。
そのため、制作会社の違いは単なるデザインの差ではなく、「どこまで業務を理解して設計してくれるか」という差として表れます。
見た目は同じようなサイトでも、公開後の運用しやすさ、拡張のしやすさ、トラブル時の対応力は、最初のパートナー選びで大きく変わるとコラムでは指摘しています。
■ EC-CUBE制作会社を選ぶときに確認すべきポイント
本コラムでは、制作会社選びで見るべきポイントとして、EC-CUBE実績、要件定義力、カスタマイズ対応力、保守体制、BtoB理解、コミュニケーションの6項目を挙げています。
特に、WordPress制作経験が豊富でもEC特有の論点に慣れていない会社もあるため、決済、配送、受注管理、会員設計などEC実務を理解しているかが重要な判断軸になるとしています。
また、依頼内容をそのまま形にするだけでなく、「その仕様で本当に運用しやすいか」「もっとよい進め方はないか」を一緒に考えられる会社の方が、結果的に失敗しにくいと解説しています。
■ 制作会社に相談する前に整理しておきたいこと
コラムでは、制作会社選びをスムーズにするために、自社側でも最低限整理しておくべき内容として、「何を実現したいのか」「現行の課題は何か」「誰が使うサイトなのか」「公開希望時期はいつか」「予算感はどれくらいか」といった基本情報を挙げています。
特に重要なのは、「欲しい機能」だけでなく「なぜその機能が必要なのか」を説明できる状態にしておくことであり、これにより制作会社側も代替案や改善案を出しやすくなるとしています。
必須要件と、できれば欲しい要件を分けておくことも、見積や提案を比較しやすくするポイントとして紹介されています。
■ 見積を比較するときのチェックポイント
本コラムでは、見積比較の際には総額だけでなく、どこまで含まれているかを確認すべきだとしています。
具体的には、デザイン範囲、実装範囲、商品登録、決済・配送設定、テスト、公開対応、保守費用、追加費用条件などを比較項目として挙げています。
同じ予算感の見積でも、細かな項目の含まれ方によって実際の対応範囲は大きく異なり、価格の安さだけで判断すると、公開後に追加費用が発生しやすいと解説しています。
比較すべきなのは価格だけではなく、「どの範囲まで責任を持って対応してくれるか」であると整理しています。
■ 安さだけで選ぶと失敗しやすい理由
コラムでは、安い見積の背景には、要件整理の不足、テスト範囲の限定、公開後対応の薄さ、保守の切り離しなどがあることが多いとしています。
その結果、公開後に不具合や追加修正が増え、最終的には高くつくことも少なくありません。
また、ECサイトは作って終わりではなく運用しながら改善していくものであるため、初期費用だけではなく、公開後を含めた総コストで考える必要があるとしています。