収納できる“記念撮影（顔出し）パネル”という新発想！ 観光・イベントの思い出撮影体験を革新する「フロアスタンドメモリアルスクリーン」新発売

収納できる“記念撮影（顔出し）パネル”という新発想！ 観光・イベントの思い出撮影体験を革新する「フロアスタンドメモリアルスクリーン」新発売