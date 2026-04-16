収納できる“記念撮影（顔出し）パネル”という新発想！ 観光・イベントの思い出撮影体験を革新する「フロアスタンドメモリアルスクリーン」新発売
株式会社オーエス（本社：大阪、代表取締役：奥村正之）は、観光地やイベント会場で親しまれてきた記念撮影用の顔出しパネルを巻取り収納可能な自立型スクリーンとして再設計した新製品「フロアスタンドメモリアルスクリーン」（型式：FM-100）を発売いたします。
フロアスタンドメモリアルスクリーン「FM-100」は、従来の看板式パネルの課題であった「運搬・保管・設営の負担」を解消し、観光施設やイベント会場での“写真撮影体験”をより魅力的にしながら、設営や運用の手間も軽減できる、フロアスタンド型の自立式スクリーンです。
観光地やイベントにおける顔出しパネルは、来場者の思い出を写真で残せる定番かつ魅力的なアイテムとして広く活用されてきました。一方で、従来の看板式パネルは「大型で保管場所を取る」「持ち運びが困難」「設置・撤去に手間がかかる」といった課題がありました。
こうした現場の状況を踏まえ、当社はスクリーン製造で培った技術を応用し“使わないときはコンパクトに収納できる顔出しパネル”という新たなカテゴリーの製品を開発いたしました。
未使用時はスクリーン（幕面）を本体に巻き取り、ケース内にコンパクトに収納できるため、保管スペースを大幅に削減できます。持ち運びしやすく、ライトバンクラスの車両への積載も容易なため、場所を選ばず設置が可能です。スクリーンの高さ調整が可能なため、お子様から大人まで最適な位置で撮影でき、背面に踏み台を設置する必要がありません。
幕面には観光名所やご当地キャラクターなど、用途に応じたデザインを自由に印刷可能です。印刷から製造まで当社がワンストップにて対応し、デザイン制作のご依頼にも柔軟に対応します。
幕面が汚れた場合やコンテンツを刷新したい場合はスクリーンローラー部の交換が可能で、長期的な運用にも適しています。
＜主な用途や利用ロケーション＞
? 観光地での記念撮影スポット
? 地域イベント・展示会での集客施策
? 博物館・文化施設での来場記念コンテンツ
? 商業施設でのプロモーションツール
FM-100は、観光・イベント分野にとどまらず、企業プロモーションやインバウンド向けコンテンツなど、幅広い用途への展開が期待されます。
当社は今後も、「映像・空間・体験」をキーワードに、現場の課題解決と新たな価値創出に貢献してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346218/images/bodyimage1】
＜製品概要＞
■製品名 ： フロアスタンドメモリアルスクリーン
■型式 ： FM-100
■希望小売価格 ： 110,000円前後（税別、オープン価格）
■受注開始日 ： 2026年４月16日（木）
■出荷開始予定日 ： 受注生産品（受注後 約４週間）
■製品サイト ： https://www.os-prod.com/products/osscreen/memorial/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346218/images/bodyimage2】
<フロアスタンドメモリアルスクリーン FM-100 の主な特長>
■巻取り収納による省スペース化
未使用時はスクリーンを本体に巻き取り、円筒状にコンパクト収納が可能。
保管スペースを大幅に削減。
■優れた可搬性
車両運搬が可能な設計で、イベント間の移動や複数拠点での使い回しにも対応。
■容易な設置作業
自立式のスクリーン構造により、設置場所を選ばず、短時間で容易に撮影環境を構築可能。
※設置は安全のため2人以上で行ってください
■誰でも快適撮影の目盛り付き高さ調整機能
スクリーンを任意の高さに調整が可能。
お子様から大人まで、背面に踏み台を設置することなく最適な位置で撮影ができます。
■背面スペースの確保に有効な2本の支柱ポール構造
支柱ポール2本により安定性を確保しつつ、背面に障害物が少ない設計でスムーズな
撮影環境を実現。
■印刷一体型サービス
印刷から製造まで国内工場にてワンストップで対応。ご要望に応じてデザイン制作の
ご依頼もお受けします。
■長期運用も安心なスクリーン交換対応
スクリーンローラー部の交換が可能。
汚れた場合やコンテンツを刷新したい場合のメンテナンスや交換に対応します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346218/images/bodyimage3】
<主な仕様>
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346218/images/bodyimage4】
≪製品に関するお問合せ先≫
株式会社オーエス コンタクトセンター
TEL.0120-380-495 FAX.0120-380-496 E-mail info@os-worldwide.com
※接続できない場合には、次の番号をご利用ください。TEL.03-3629-5211 FAX.03-3629-5214
≪本ニュースに関するお問合せ先・ニュース発信者≫
株式会社オーエス 業務本部 技術推進部 商品企画・調達課 服部 正和
東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル
TEL 03-5697-0980 FAX 03-5697-0990 E-mail m.hattori@os-worldwide.com
株式会社オーエス 会社概要
名 称：株式会社オーエス https://www.os-japan.com/
本 社：大阪市西成区南津守6-5-53オーエス大阪ビル
本 部：東京都足立区綾瀬3-25-18オーエス東京ビル
創 業：1953年4月
代表者：代表取締役 奥村正之
事業内容：
1. 各種スクリーン及びプロジェクターの研究開発、製造、販売、輸出入、施工
2. 映像、音響、ソフトウエア、プログラミング制御等の装置に関するシステム機器及びその周辺機器の
企画、設計、製造、販売、輸出入、施工
3. 電気機器、電子機器、通信機器、映像機器、音響機器、情報機器、コンピュータ機器、教育機器、
太陽光発電機・蓄電機等の企画、設計、製造、販売、輸出入、施工
4. イベントプロデュース、コンテンツ制作、ネット配信事業
5. 映像ソフト、音楽ソフト等の録画物、録音物及びコンピュータソフトの企画、設計、制作、販売、輸出入
6. 建設業
7. 不動産賃貸業
8. 上記に関連するソフトウエアの企画、設計、制作、販売、輸出入
9. 上記に関連する保守、メンテナンスの業務
10. 上記に関連する機器及びソフトウエアのレンタル業務
11. 前各号に付帯関連する一切の事業
≪関連企業≫
株式会社オーエスエム 本社：兵庫県宍粟市 https://jp.os-worldwide.com/osm/
株式会社オーエスプラスe 本社：兵庫県宍粟市 https://jp.os-worldwide.com/os_plus_e/
株式会社オーエスビー北海道 本社：北海道札幌市 https://www.osb-hkd.jp
株式会社オーエスビー沖縄 本社：沖縄県北谷町 https://www.osb-okn.jp
株式会社次世代商品開発研究所 本社：大阪府大阪市 https://www.njmc.jp
OSI CO., LTD. ：香港 https://hk.os-worldwide.com
奥愛斯商貿（北京）有限公司 ：中華人民共和国 http://www.os-worldwide.com.cn
≪販売取扱い海外メーカー≫
Optoma（台湾） ／ 世界トップクラスのDLPプロジェクターメーカー
Vogel’s（オランダ） ／ フラットディスプレイなどのスタイリッシュ取付金具メーカー
SCREEN RESEARCH（イタリア） ／ THX、ISF公認のサウンドスクリーンメーカー
配信元企業：株式会社オーエス
フロアスタンドメモリアルスクリーン「FM-100」は、従来の看板式パネルの課題であった「運搬・保管・設営の負担」を解消し、観光施設やイベント会場での“写真撮影体験”をより魅力的にしながら、設営や運用の手間も軽減できる、フロアスタンド型の自立式スクリーンです。
観光地やイベントにおける顔出しパネルは、来場者の思い出を写真で残せる定番かつ魅力的なアイテムとして広く活用されてきました。一方で、従来の看板式パネルは「大型で保管場所を取る」「持ち運びが困難」「設置・撤去に手間がかかる」といった課題がありました。
こうした現場の状況を踏まえ、当社はスクリーン製造で培った技術を応用し“使わないときはコンパクトに収納できる顔出しパネル”という新たなカテゴリーの製品を開発いたしました。
未使用時はスクリーン（幕面）を本体に巻き取り、ケース内にコンパクトに収納できるため、保管スペースを大幅に削減できます。持ち運びしやすく、ライトバンクラスの車両への積載も容易なため、場所を選ばず設置が可能です。スクリーンの高さ調整が可能なため、お子様から大人まで最適な位置で撮影でき、背面に踏み台を設置する必要がありません。
幕面には観光名所やご当地キャラクターなど、用途に応じたデザインを自由に印刷可能です。印刷から製造まで当社がワンストップにて対応し、デザイン制作のご依頼にも柔軟に対応します。
幕面が汚れた場合やコンテンツを刷新したい場合はスクリーンローラー部の交換が可能で、長期的な運用にも適しています。
? 観光地での記念撮影スポット
? 地域イベント・展示会での集客施策
? 博物館・文化施設での来場記念コンテンツ
? 商業施設でのプロモーションツール
FM-100は、観光・イベント分野にとどまらず、企業プロモーションやインバウンド向けコンテンツなど、幅広い用途への展開が期待されます。
当社は今後も、「映像・空間・体験」をキーワードに、現場の課題解決と新たな価値創出に貢献してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346218/images/bodyimage1】
＜製品概要＞
■製品名 ： フロアスタンドメモリアルスクリーン
■型式 ： FM-100
■希望小売価格 ： 110,000円前後（税別、オープン価格）
■受注開始日 ： 2026年４月16日（木）
■出荷開始予定日 ： 受注生産品（受注後 約４週間）
■製品サイト ： https://www.os-prod.com/products/osscreen/memorial/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346218/images/bodyimage2】
<フロアスタンドメモリアルスクリーン FM-100 の主な特長>
■巻取り収納による省スペース化
未使用時はスクリーンを本体に巻き取り、円筒状にコンパクト収納が可能。
保管スペースを大幅に削減。
■優れた可搬性
車両運搬が可能な設計で、イベント間の移動や複数拠点での使い回しにも対応。
■容易な設置作業
自立式のスクリーン構造により、設置場所を選ばず、短時間で容易に撮影環境を構築可能。
※設置は安全のため2人以上で行ってください
■誰でも快適撮影の目盛り付き高さ調整機能
スクリーンを任意の高さに調整が可能。
お子様から大人まで、背面に踏み台を設置することなく最適な位置で撮影ができます。
■背面スペースの確保に有効な2本の支柱ポール構造
支柱ポール2本により安定性を確保しつつ、背面に障害物が少ない設計でスムーズな
撮影環境を実現。
■印刷一体型サービス
印刷から製造まで国内工場にてワンストップで対応。ご要望に応じてデザイン制作の
ご依頼もお受けします。
■長期運用も安心なスクリーン交換対応
スクリーンローラー部の交換が可能。
汚れた場合やコンテンツを刷新したい場合のメンテナンスや交換に対応します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346218/images/bodyimage3】
<主な仕様>
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346218/images/bodyimage4】
≪製品に関するお問合せ先≫
株式会社オーエス コンタクトセンター
TEL.0120-380-495 FAX.0120-380-496 E-mail info@os-worldwide.com
※接続できない場合には、次の番号をご利用ください。TEL.03-3629-5211 FAX.03-3629-5214
≪本ニュースに関するお問合せ先・ニュース発信者≫
株式会社オーエス 業務本部 技術推進部 商品企画・調達課 服部 正和
東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル
TEL 03-5697-0980 FAX 03-5697-0990 E-mail m.hattori@os-worldwide.com
株式会社オーエス 会社概要
名 称：株式会社オーエス https://www.os-japan.com/
本 社：大阪市西成区南津守6-5-53オーエス大阪ビル
本 部：東京都足立区綾瀬3-25-18オーエス東京ビル
創 業：1953年4月
代表者：代表取締役 奥村正之
事業内容：
1. 各種スクリーン及びプロジェクターの研究開発、製造、販売、輸出入、施工
2. 映像、音響、ソフトウエア、プログラミング制御等の装置に関するシステム機器及びその周辺機器の
企画、設計、製造、販売、輸出入、施工
3. 電気機器、電子機器、通信機器、映像機器、音響機器、情報機器、コンピュータ機器、教育機器、
太陽光発電機・蓄電機等の企画、設計、製造、販売、輸出入、施工
4. イベントプロデュース、コンテンツ制作、ネット配信事業
5. 映像ソフト、音楽ソフト等の録画物、録音物及びコンピュータソフトの企画、設計、制作、販売、輸出入
6. 建設業
7. 不動産賃貸業
8. 上記に関連するソフトウエアの企画、設計、制作、販売、輸出入
9. 上記に関連する保守、メンテナンスの業務
10. 上記に関連する機器及びソフトウエアのレンタル業務
11. 前各号に付帯関連する一切の事業
≪関連企業≫
株式会社オーエスエム 本社：兵庫県宍粟市 https://jp.os-worldwide.com/osm/
株式会社オーエスプラスe 本社：兵庫県宍粟市 https://jp.os-worldwide.com/os_plus_e/
株式会社オーエスビー北海道 本社：北海道札幌市 https://www.osb-hkd.jp
株式会社オーエスビー沖縄 本社：沖縄県北谷町 https://www.osb-okn.jp
株式会社次世代商品開発研究所 本社：大阪府大阪市 https://www.njmc.jp
OSI CO., LTD. ：香港 https://hk.os-worldwide.com
奥愛斯商貿（北京）有限公司 ：中華人民共和国 http://www.os-worldwide.com.cn
≪販売取扱い海外メーカー≫
Optoma（台湾） ／ 世界トップクラスのDLPプロジェクターメーカー
Vogel’s（オランダ） ／ フラットディスプレイなどのスタイリッシュ取付金具メーカー
SCREEN RESEARCH（イタリア） ／ THX、ISF公認のサウンドスクリーンメーカー
配信元企業：株式会社オーエス
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