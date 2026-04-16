祝・創刊20周年！新生『JELLY』2026年春夏号4月16日に発売。アニバーサリーイヤーを彩る豪華ラインナップ解禁！

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株式会社リアレーション

株式会社リアレーション（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山城裕司）が発行するファッション誌『JELLY』は、2026年をもって創刊20周年を迎えました。この記念すべきアニバーサリーイヤーの幕開けとなる2026 春夏号を2026年4月16日（木）に発売いたしました。



常に最新のトレンドを発信してきた『JELLY』ならではの視点で、今のストリートカルチャーを象徴する豪華ラインナップでお届けします。






【主な特集内容】

■ クール女子がとにかくチェックすべし春夏トレンドTIPS


ファッションもテンションも軽快になる季節に、JELLY的クール女子必見の10のキーワードをピックアップ！ここさえ読めば春夏おしゃれに過ごせるトレンドTIPSを伝授します！



■韓国LOVERのリアル旅行記


創刊から「かっこいい女子」のトレンドを追い続けてきたJELLYが、今最も熱い韓国・ソウルを徹底取材。モデルのユリナやToiToiToi 橋本萌花をはじめとする「韓国通」のスタッフ6名が、2026年の最新スポットをシェア。グルメ、ショッピング、美容など、リアルな渡韓スタイルをガイドします。



■シンガーソングライター・ふみの


ガールズグループオーディション「No No Girls（ノノガ）」のファイナリストとして注目を集め、2026年1月にソロデビューを果たしたふみのがJELLYに初登場。



■『今日好き』で話題の旬ガール、瀬川ひなの沼にハマりました


“今日好き”出演で人気に火がつき、今もっとも目が離せない ひなぽんこと瀬川陽菜乃がJELLYに登場。気になるファッションのことやお仕事のこと...... いろんなことを根掘り葉掘り聞いています。



■ その他特集


旬な男子と妄想デート：THE RAMPAGE　岩谷翔吾とホテルのラウンジでデート。


JELLY的推し男子：一ノ瀬 颯の魅力を深掘り！


ぷは～っと息抜き連載：たけうちほのか、ぱーてぃーちゃん、金子きょんちぃと池尻のリースニングバーで乾杯！


HOTな春夏コスメ： シャーベットブルーのアイシャドウや、多色グラデチークなど、今季「これさえ押さえればOK」な最新コスメを徹底網羅。





【発売情報】

雑誌名：JELLY 2026 春夏号


発売日：2026年4月16日


発行元：株式会社リアレーション


仕様：A4縦／84ページ／価格：980円（税込）


『JELLY』とは

JELLYは2006年4月創刊から2024年4月の休刊まで、色気や雰囲気のある『女っぽ』を軸にギャルカルチャーを発信し続けていました。2019年5月号からは、さらにスニーカーやデニムなど、韓国からのトレンドであった『ストリート』も合わせて『女っぽストリート』を新コンセプトに、どこの媒体とも被らないテーマを確立し、数多くの読者やモデル、関係者の方々から愛されてきました。



このように、JELLYは常に時代の「カッコイイ女の子」像を追い続けています。自分軸のおしゃれが大好きな人へ、最旬のトレンドスタイルはもちろん、ビューティやエンタメ情報、ライフスタイルなどを豊富にお届けします。



2025年8月に復刊した新生JELLYは、その人が持つ色気や魅力を惹き立たせるために『色気』と『自分らしさ』をキーワードに。今までJELLYが大切にしてきた『女っぽ』のテイストを、もっとわかりやすくシンプルに『色気』として変更。自分が好きなファッションやメイク・自分らしいライフスタイルに、自信を持って“これが私！”と言える“媚びないスタイル”を提案していく『自分らしさ』を加えて、さらにパワーアップして発信していきます！



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